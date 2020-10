عناوین جدید سرویس Stadia Pro معرفی شدند

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت گوگل تصمیم دارد با اقدامات جدیدش کاربران بیشتری را به سرویش اشتراکی استادیا یعنی Google Stadia Pro دعوت کند. به دنبال این مسئله شرکت گوگل اظهار داشته که به تازگی شش بازی مهم را به بخش اشتراکی سرویس بازی‌های ابری خود اضافه کرده که شامل عنوان Dead by Daylight نیز می‌شود.

این بازی ترسناک فوق‌العاده که اکنون برای کنسول‌ها و پلتفرم‌های دیگر نیز قابل استفاده است فضایی هیجان‌انگیز را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و افراد باید به عنوان چهار بازمانده با یک تهدید انسانی مقابله کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، نسخه عرضه شده بر روی سرویس گوگل استادیا پرو به کاربران اجازه می‌دهد که جریان بازی را از طریق پلتفرم‌های دیگر نیز کنترل کنند.

این سرویس همچنین قابلیت انتخاب جمعی را فراهم ساخته که به بازدیدکننده‌های عنوان در زمان استریم بازی اجازه می‌دهد آینده جریان عنوان Dead by Daylight را مشخص کنند. کاربران در این بازی می‌توانند شخصیت بازی خود را به عنوان قاتل و یا بازمانده انتخاب کنند و پس از آن نیز بین گزینه‌های ارائه شده یگی از بازماندگان و یا قاتل‌ها را هدایت کنند.

عناوین دیگر موجود در سرویس اشتراکی گوگل استادیا

از دیگر عناوینی که به سرویس اشتراکی فضای ابری شرکت گوگل اضافه شده می‌توان به بازی‌های Celeste، Human Flat، Lara Craft and the Temple of Orisis، Mind Control Delete و Jotun اشاره کرد که هر کدام به نوع خود از سوی طرفداران مورد توجه ویژه قرار داشته‌اند.

با این که عناوین مذکور بهترین بازی‌های ساخته شده به حساب نمی‌آیند، اما باید اظهار داشت که آن‌ها گرافیک فوق‌العاده‌ای را در کنار داستان جذاب در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اشتراک حساب Google Stadia Pro ماهانه ۹.۹۹ دلار برای کاربران هزینه خواهد داشت که عناوین موجود را با کیفیت 4K و ۶۰ فریم بر ثانیه در اختیار خریداران اشتراک قرار خواهد داد.

گفتنی است؛ امروزه رقبای زیادی برای این سرویس وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به xCloud شرکت مایکروسافت، GeForce شرکت انویدیا و سرویس تازه معرفی شده Luna توسط شرکت آمازون اشاره کرد.

