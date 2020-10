به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سال ۲۰۲۰ سال بسیار بدی بود، بسیار بد. اما هنوز هم هستند سریال‌ها و فیلم‌هایی که ما را در یک سال منحوس سرگرم کنند. در سال جاری به دلیل شیوع کرونا و بسته بودن سینما‌ها شاهد رونق فیلمسازی نبودیم، اما سینما به طور کلی نیز تعطیل نبود. در سال ۲۰۲۰ فیلم‌های اندکی توانستند مانند هر سال سروصدا کنند و دیگر خبری از آن تابستان‌های داغ سینمایی نبود به همین دلیل برخی از فیلم‌های مورد انتظار در سکوت نسبی خبری منتشر شدند. بدین بهانه در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با بهترین فیلم‌هایی که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده اند آشنا کنیم.

۱- The Assistant

در فیلم The Assistant، کیتی گرین در نقش کارگردان و نویسنده یک روز از زندگی شخصی که برای یک مدیر قدرتمند بدون کوچکترین درکی از حقوق زنان و جنبش #MeToo را بررسی می‌کند. در این فیلم جولیا گارنر نقش منشی را بازی می‌کند که باید هر روزه به تمامی امور مربوط به دفتر کار مدیرش رسیدگی کنند و همزمان متوجه می‌شود پشت در‌های اتاق رییسش اتفاقات عجیب و غریبی رخ می‌دهد.

۲- Bad Boys for Life

انتشار فیلم Bad Boys for Life در ماه ژانویه در ابتدا یک شکست تجاری به نظر می‌رسید. اما بازگشت ویل اسمیت و مارتین لارنس به نقش‌های مشهورشان به یکی از بهترین اتفاقات نادر در یک سال عجیب و غریب سینمایی تبدیل شد. سومین فیلم در این فرانچایز با نام Bad Boys for Life هر چیزی که از یک دنباله بخواهید داشت؛ بسیار خنده دار، با پیچش‌های داستانی غیرمنتظره و پیام‌های فراوان در مورد خانواده. بعد از شکستن رکورد فروش فرانچایز Bad Boys، به نظر می‌رسد فیلم چهارمی نیز در کار خواهد بود. اگر در سال ۲۰۲۰ به دنبال چیزی برای خندیدن هستید این فیلم را از دست ندهید.

۳- Da ۵ Bloods

فیلم Da ۵ Bloods بهترین اثر اسپایک لی در سال‌های اخیر است، اثری قوی که بازگشت گروهی از کهنه سربازان به ویتنام را برای یافتن یک گنج و بازگرداندن بقایای رهبر گروهشان به خانه به تصویر می‌کشد. قدرت بازی ها، به ویژه دلروی لیندو، و مسائلی که در فیلم به آن‌ها پرداخته می‌شود، از نژادپرستی گرفته تا جایگاه اجتماعی، تا مدت با بیننده باقی خواهد ماند.

۴- Feels Good Man

اگر تاکنون شکلک‌هایی که در فضای مجازی استفاده می‌شود را درک نکرده اید، Feels Good Man یک بررسی ماجراجویانه در مورد تاثیر کارتون‌های ظاهراً معصوم بر زندگی انسان هاست. این فیلم مستند به بررسی تاریخچه شکلک‌ها می‌پردازد و بعد از تماشای آن از خود خواهید پرسید آیا شکلک‌ها نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۶ را تغییر نداند.

۵- The Invisible Man

لی وانل کارگردان فیلم با کمک استودیو بلوم هوس که سابقه‌ای طولانی در ساخت فیلم‌های ترسناک باکیفیت دارد، نگاهی هوشمندانه و مدرن به یک داستان ترسناک کلاسیک دارد. در The Invisible Man الیزابت ماس مانند همیشه بازی خارق العاده‌ای از خود ارائه داده، این بار در نقش زنی که نامزد سابقش با اختراع یک لباس نامرئی او را شکنجه می‌دهد. تماشای این فیلم بسیار تکان دهنده شما را هر لحظه روی صندلی تان نیم خیز نگه خواهد داشت.

۶- The King of Staten Island

زندگی پیت داویدسون الهام بخش تازه‌ترین فیلم جاد آپاتو بوده که همزمان شما را خندانده و به گریه می‌اندازد. داویدسون در فیلم The King of Staten Island در اولین نقش بزرگ خود بازی خارق العاده‌ای ارائه می‌دهد، فیلمی که در آن وی نقش پسر جوانی را بازی می‌کند که بعد از مرگ پدر آتش نشانش باید مشکلات خود و خانواده اش را حل کند. تحول شخصیت او در طول داستان نشان دهنده استعداد داویدسون و البته رشد و بلوغ داستان سرایی کارگردان است.

۷- Mulan

اگر نگرانید که نسخه لایو اکشن Mulan نیز به یکی از بازسازی‌های تجاری یک کلاسیک از دیزنی تبدیل شود باید بدانید که جای نگرانی نیست. اگر چه این فیلم همچنان رگه‌هایی از کارتون کلاسیک را در خود دارد، اما جایگاه خاص و متمایز خودش را داشته و بیشتر شبیه یک فیلم ابرقهرمانیدر مورد زنی جوان است که قدرتش را باور دارد تا فیلمی در مورد یکی از شاهزاده‌های دیزنی. اگر ناراحتید که چرا این بازسازی مانند نسخه اصلی موزیکال نیست باید بدانید که برخی از موسیقی‌های اورجینال قسمت اصلی در نسخه لایو اکشن گنجانده شده اند.

۸- Nomadland

فرانسس مک دورمند با بازی خارق العاده‌ای که در فیلم Nomadland از خود ارائه داده در مسیر بدست آوردن یک جایزه اسکار دیگر قرار دارد. او در این فیلم نقش زنی را بازی می‌کند که در جریان رکود اقتصادی بزرگ اوایل قرن بیست و یکم همه چیزش را از دست می‌دهد و اکنون سوار بر ون خود یک زندگی دائماً در حال حرکت را تجربه می‌کند. این فیلم که نابازیگران بسیاری با تجربه زندگی کوچ نشینی در آن بازی می‌کنند نگاهی فوق العاده به سبکی متفاوت از زندگی عامه مردم دارد.

۹- The Old Guard

به نظر می‌رسد که نتفلیکس با این فیلم یک فرانچایز کمیک بوکی پرهزینه یافته است. در فیلم The Old Guard شارلیز ثرون در نقش یک قهرمان نامیرا که در طی قرن‌ها به شکل پنهان به بشریت کمک کرده فوق العاده ظاهر می‌شود. فیلم The Old Guard پر از سکانس‌های اکشن و مبارزه‌ای فوق العاده است که بر جذابیت‌های داستان می‌افزاید.

۱۰- One Night in Miami

اولین تجربه کارگردانی رجینا کینگ نشان داده که این بازیگر بسیار بااستعداد در پشت دوربین نیز از توانایی قابل توجهی برخوردار است. فیلم One Night in Miami بر اساس نمایشنامه‌ای به همین نام ساخته شده و به دیدار تخیلی بین بزرگ‌ترین چره‌های جنبش حقوق مدنی در آمریکا، محمد علی کلی، مالکوم ایکس، سم کوک و جیم براون می‌پردازد.

۱۱- Sound of Metal

در فیلم Sound of Metal ریز احمد بازی بی نقصی در نقش یک درامر ارائه می‌دهد که بهس رعت حس شنوایی اش را از دست می‌دهد. اگر کسی از نزدیکان شما دچار مشکل شنوایی است، فیلم Sound of Metal تقلا‌های درونی شخصیت روبن و درماندگی اش نسبت به صدا‌های نامفهومی که می‌شنود و تلاش هایش برای نشان دادن تجربه ناخوشایند خود به مخاطبانش را روایت می‌کند. این فیلم نگاهی عمیق به زندگی افراد ناشنوا است که نشان می‌دهد ناشنوا بودن به معنای معلولیت نیست و نه چیزی که نیاز به مرمت کردن دارد.

۱۲- Palm Springs

اندی سمبرگ و کریستین میلیوتی به لطف کمدی جذاب Palm Springs نام خود را در این فهرست به عنوان یکی از بهترین زوج‌های فیلم‌های کمدی رمانتیک جایگاه خود را تثبیت کردند. داستان فیلم که در یک فضای عروسی در یک مرکز تفریحی در پالم اسپرینگز می‌گذرد، در مورد زوجی است که هر روز آن‌ها تکرار می‌شود. در این بحبوحه در حالی که زوج اصلی داستان برای گذران وقت کار‌های جذابی انجام می‌دهند با ارزش واقعی زندگی آشنا می‌شوند.

۱۳- Pieces of a Woman

ونسا کیربی در فیلم Pieces of a Woman نقش زنی را بازی می‌کند که با مرگ دخترش در هنگام تولد دست و پنجه نرم می‌کند. احساس پوچی و افسردگی او به فاصله افتادن بین او شوهرش منجر می‌شود، مردی که شایا لباف نقش او را بازی می‌کند. بازی کیربی دیدنی است و او را به یکی از شانس‌های اسکار تبدیل می‌کند.

۱۴- Project Power

این فیلم اکشن از سرویس نتفلیکس در مورد یک ماده مخدر است که به استفاده کننده به مدت ۵ دقیقه قدرت‌های فراانسانی می‌بخشد. در فیلم Project Power جیمی فاکس نقش مردی را بازی می‌کند که می‌خواهد دخترش را پیدا کند، دختری که به عنوان موش آزمایشگاهی برای تست کردن این ماده مخدر مورد استفاده قرار گرفته است. سکانس‌های فیلم و بازی فاکس باعث شده این فیلم یکی از بهترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰ باشد.

۱۵- The Rental

اولین تجربه کارگردانی دیو فرانکو با نام The Rental یک تریلر تاثیرگذار است که در آن دو زوج خود را قربانی یک روانی چکش به دست در ویلایی که اجاره کرده اند می‌یابند. دیو از جامپ اسکر‌ها چشم پوشی کرده، اما آن‌ها را با خشونت و خونریزی فراوان جایگزین کرده تا همراه با تنش‌هایی که در میان شخصیت‌های اصلی ایجاد می‌شود شاهد یک فیلم ترسناک جذاب باشیم.

۱۶- The Social Dilemma

وقتی می‌شنوید کارکنان گوگل، توییتر و فیسبوک به فرزندانشان اجازه نمی‌دهند از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند این موضوع می‌تواند هشداری نسبت به این شبکه‌ها باشد. تماشای مستند The Social Dilemma از سرویس نتفلیکس برای هر کسی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کند اجباری به نظر می‌رسد. این مستند نشان می‌دهد که الگوریتم‌هایی برای انتشار اطلاعات نادرست در دوران شیوع کرونا و رقابت‌های انتخاباتی طراحی شده و همچنین شبکه‌های اجتماعی اثرات روانشناختی داشته که می‌توانند شما را به خود معتاد سازند.

۱۷- Swallow

هیلی بنت بازی بی نقصی در تریلر Swallow از خود ارائه می‌دهد. او در این فیلم نقش زنی خانه دار را بازی می‌کند که به تازگی باردار شده و بعد از غرق شدن در زندگی روزمره خود شروع به بلعیدن اشیاء کوچک می‌کند. بازی بنت را در این فیلم باید دید که یکی از بهترین نقش آفرینی‌های سال لقب گرفته است.

۱۸- The Trial of the Chicago ۷

تازه‌ترین اثر آرون سورکین نگاهی به ماجرای فعالان مدنی مخالف جنگ ویتنام است که به اتهام هرج و مرج در اجتماع ملی دموکرات‌ها در سال ۱۹۶۸ در شیکاگو به دادگاه کشانده شدند. ساشا بارون کوهن، ادی ردمین، جرمی استرانگ، جان کارول لینچ، یحیی عبدالمتین دوم، مارک رایلنس، جوزف گوردون لویت و فرانگ لانگلا همگی بازی‌های خارق العاده‌ای در درام دادگاهی The Trial of the Chicago ۷ ارانه داده اند، فیلمی که روایت آن با ماجرا‌های امروز جهان ارتباط نزدیکی دارد.

۱۹- Tenet

تریلر جاسوسی پیچیده Tenet که فشار اصلی به عنوان نجات دهنده هالیوود در عصر شیوع کرونا بر دوش آن بود یک شاهکار به تمام معنا در زمینه روایت داستان است که به نظر می‌رسد جذابیت و هنر تمام و کمال آن در سال‌های آینده درک خواهد شد. استعداد کریستوفر نولان در روایت داستان‌های اورجینال در روزگار کنونی بسیار نادر است و این همان چیزی است که تازه‌ترین فیلم او را منحصربفرد و تماشایی می‌سازد. همچنین درک این فیلم به چندین بار تماشا و تعمق طولانی نیاز دارد.

۲۰- Trolls: World Tour

در فیلم Trolls: World Tour شاهد بازگشت ملکه پاپی و برنچ در یک دنباله رنگی و جذاب هستیم. این فیلم پیامی قوی در مورد پذیرش تفاوت‌های دیگران به ما می‌آموزد که در قالب یک داستان ترولی کودکانه، اما تاثیرگذار روایت می‌شود.

