۸ بازیگر معروف هالیوودی که در عرصه موسیقی نیز بسیار بااستعداد و موفق هستند + تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، همیشه معمول بوده که موسیقیدانان وارد عرصه بازیگری می‌شوند، از فرانک سیناترا و الویس پریسلی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ گرفته تا جارد لتو در دهه ۹۰. این روزها، اما به نظر می‌رسد که بیشتر بازیگران به سراغ موسیقی می‌روند.

به دلیل ارتباطاتی که دارند و قدرت ستارگی شان، آن‌ها با موانعی که دیگران با آن مواجهند دست و پنجه نرم نکرده و گاهی اوقات علیرغم نداشتن استعداد در زمینه موسیقی نیز پذیرفته می‌شوند.

اگر چه بازیگران بسیاری تلاش کرده اند موفقیت خود را در عرصه موسیقی نیز تکرار کنند، اما تعداد معدودی از آن‌ها به جایگاه یک موسیقیدان واقعی و بااستعداد دسته یافته اند. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ بازیگر مشهوری آشنا کنیم که در واقع موسیقیدان‌های فوق العاده‌ای نیز هستند.

جیسون موموآ

جیسون موموآ بازیگری دوست داشتنی است که در سال‌های اخیر به لطف بازی در نقش آکوامن و همچنین کال دروگو و به طور کلی نقش‌هایی که با فیزیکش متناسب بود به شهرت زیادی دست یافت، اما شاید کمتر کسی باشد که شخصیت نهفته در این بدن ورزشکاری را بشناسد. خارج از دنیای بازیگری، موموآ یک موسیقیدان بسیار بااستعداد و زبردست است که گیتار را به خوبی می‌نوازد، استعدادی که با کمی جستجو در یوتیوب خود شاهد آن خواهید بود. اگر چه ظاهر او بیشتر به نواختن موسیقی متال می‌خورد، اما ریشه‌های موسیقایی موموآ بیشتر به راک کلاسیک و آهنگ‌های غمگین باز می‌گردد. علیرغم بیشتر بازیگران این فهرست، جیسون موموآ هنوز آهنگی از خود منتشر نکرده، اما با توجه به توانایی‌هایی که در این زمینه دارد، چنین اتفاقی تنها به زمان بستگی دارد.

کیانو ریوز

کیانو ریوز از مدت‌ها قبل از اینکه وارد عرصه بازیگری شود گیتار باس (یا بیس) می‌نواخت و با گروه خود به نام Dogstar در فستیوال‌های مختلف در بریتانیا نیز برنامه اجرا می‌کرد. علاوه بر نواختن گیتار، ریوز در خوانندگی نیز استعداد دارد. سبک کاری ریوز در این گروه برخلاف بسیاری از بازیگران این فهرست، سبک پاپ/پانک بوده و همراه گروه خود دو آلبوم منتشر کرده است. او که اکنون با بازی در نقش‌های اکشن بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده در ابتدای دوران فعالیت بازیگری خود در نقش‌های کمدی بازی کرده که در اکثر آن‌ها در حال نواختن گیتار دیده می‌شود.

کیفر ساثرلند

وبسایت شخصی کیفر ساثرلند او را «بازیگر و موسیقیدان» معرفی کرده که نشان می‌دهد او حرفه دیگر خود در کنار بازیگری را بسیار جدی گرفته است. بعد از یک دوره موفق بازیگری سینما در دهه ۸۰، ساثرلند در سریال‌های تلویزیونی نیز این موفقیت را تکرار کرد. همانند بسیاری از بازیگرانی که عشق اولشان موسیقی بوده، موفقیت و شهرت زیادی که بازیگری به او داد، ساثرلند را قادر ساخت از این شهرت نهایت استفاده را برده و علاقه اش به موسیقی را نیز دنبال کند. اولین آلبوم کیفر ساثرلند در سال ۲۰۱۶ منتشر شد که Down In A Hole نام داشت. اکثر آهنگ‌های این آلبوم با مشارکت ساثرلند تهیه شده و بیشتر سبک کانتری/آمریکانا دارند. همچنین او نیز در خانه گیتار نواخته و با صدای ملو خود می‌خواند که صدایی مناسب برای سبق موسیقی کانتری است.

بروس ویلیس

بروس ویلیس یکی از بهترین بازیگران فیلم‌های اکشن این روز‌های سینما به شمار می‌رود. در روز‌های اول فعالیتش به عنوان بازیگر، ویلیس علاقه زیادی به موسیقی راک اند رول و غمگین داشت و به خوبی هارمونیکا می‌نواخت. او که سال‌ها برای ورود حرفه‌ای به عرصه موسیقی و بازیگری مشکل داشت بعد از بازی در نقش دیوید ادیسون در کنار سیبیل شپرد در سریال بسیار موفق Moonlighting به شهرت رسید. شخصیت او در این سریال بسیار شبیه شخصیت‌هایی بود که وی در دهه‌های پیش رو نقش آن‌ها را بازی می‌کرد، شخصیت‌هایی باهوش، تودار و ماجراجو. اما سریال Moonlighting کاری فراتر از بیرون آوردن از لاک تلویزیون برای بروس ویلیس انجام داد و آن فراهم کردن فهرست‌هایی برای او به منظور موفقیت در دنیای موسیقی بود. اولین آلبوم بروس ویلیس با نام The Return Of Bruno یک موفقیت بزرگ بود. وی همچنین یک آهنگ بسیار موفق به نام Under The Boardwalk دارد.

هیو لوری

از زمان اولین نقش آفرینی هایش در سریال‌های طولانی در کنار استفن فری، هیو لوری از هر فرصتی برای نشان دادن علاقه اش به موسیقی استفاده کرده و معمولاً ترانه‌های کمدی اجرا می‌کرد. او که همواره طرفدار موسیقی جاز و غمگین بود در نهایت در سال ۲۰۱۱ این فرست را یافت تا استعداد واقعی خود در عرصه موسیقی را نشان دهد. وی در این سال با بازی در سریال درام House توانست برای اولین بار به طور کامل از استعداد موسیقایی خود استفاده کند. لوری اولین آلبوم خود را با عنوان ۲۰۱۱ منتشر کرده و چند سال بعد نیز آلبوم دوم با عنوان Didn’t It Rain را منتشر نمود. هر دوی این آلبوم‌ها دارای حال و هوای جاز و بلوز هستند و لوری در آن‌ها علاوه بر خوانندگی، گیتار و پیانو نیز می‌نوازد. این دو آلبوم بسیار پرفروش از آب درآمده و بر اعتبار این بازیگر برجسته افزودند.

کوین بیکن

این روز‌ها کوین بیکن بیشتر به خاطر تبلیغات تلویزیونی اش شناخته می‌شود تا فعالیت هایش در دنیای بازیگری. روز‌های اوج او در دهه ۸۰ بود زمانی که موفقیت بلاک باستر‌هایی مانند The Big Picture و Footloose از او یک ستاره ساخته بود. او در طی سال‌ها فعالیتش در هالیوود در پروژه‌ها و نقش‌های مختلفی بازی کرده، اما در سال‌های اخیر از حجم فعالیت خود در دنیای بازیگری کاسته است. فیلم Footloose تنها فیلمی بود که بیکن توانست استعداد موسیقایی خود را در آن به تصویر بکشد، اما جالب این که او همراه با برادرش، مایکل، یک گروه موسیقی به نام The Bacon Brothers دارند. کوین بیکن در گروه نقش گیتارست و خواننده را داشته و تاکنون چندین آلبوم کانتری، راک و آمریکانا از آن‌ها منتشر شده است.

جانی دپ

جانی دپ به خوبی توانسته جایگاه یک شخصیت هفت تیرکش راک اند رول شبیه کیت ریچاردز را به خود بگیرد. او چند سال پیش در فیلم مستقل Chocalat مقداری گیتار نواخت و در برخی از تبلیغات تلویزیونی نیز مهارت موسیقایی اش را به رخ کشیده است. با این وجود جستجو در یوتیوب راحت‌ترین راه برای دیدن کار جانی دپ در عرصه موسیقی است. دپ مدت‌های طولانی است عضو گروه بزرگ The Hollywood Vampires بوده و با بسیاری از سنگین وزن‌های راک اند رول مانند آلیس کوپر و جو پری از گروه Aerosmith نیز سابقه همکاری دارد. جانی نه تنها یک گیتاریست بسیار خوب است بلکه صدای بسیار خوبی نیز دارد که در بازخوانی ترانه Heroes از دیوید بووی و همچنین اجرا‌های زنده گروه خود آن را نشان داده است. وی حتی سابقه همکاری با مریلین مانسون در برخی از اجرا‌های زنده را دارد.

مایکل جی فاکس

مشهورترین نقش مایکل جی فاکس بازی در قالب شخصیت مارتی مک فلای در فیلم‌های Back To The Future بود که در آن مایکل استعداد گیتار نوازی اش را به رخ می‌کشد. تصاویر پشت صحنه این فیلم نشان می‌دهد که فاکس برای نواختن گیتار آموزش می‌بیند. البته قبل از آن نیز مایکل جی فاکس یک گیتاریست بسیار قابل بود و بعد از ابتلا به پارکینسون نیز در مراسم خیریه بسیاری گیتار نواخته که عواید آن صرف تحقیق در مورد این بیماری شده است. اگر چه بیماری پارکینسون به شدت زندگی و حرفه فاکس را تحت تاثیر قرار داده، اما وی هنوز هم می‌تواند موسیقی‌های مورد علاقه اش را بنوازد. او همچنین کلکسیونی بسیار باارزش از گیتار‌های قدیمی دارد که هر کسی را به حسادت وا می‌دارد.

منبع: روزیاتو

