به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، دوستداران واقعی فیلم‌های سینمایی می‌دانند که گاهی وقت ها کارگردان‌ها جزئیات و نکات پنهانی در فیلم هایشان دارند که در واقع هدیه آن‌ها به طرفداران تیزبینشان است. برای مثال در فیلم سینمایی «نجات آقای بنکس» که مجسمه اسکار والت دیزنی در آن مشهود بود. اما گاهی در فیلم‌ها نکات پنهانی وجود دارند که تنها طرفداران دو آتیشه و کاراگاه‌های واقعی می‌توانند آن‌ها را کشف کنند.

در اینجا به چند مورد از این نکات که اصطلاحا به ایستر اگ معروف هستند اشاره خواهیم کرد.

کورالاین «Coraline»



در استاپ موشن کورالاین که سال ۲۰۰۹ ساخته شد سکانسی را می بینیم که شخصیت اصلی در بین درختانی که شکوفه زده اند حضور دارند. عوامل این اثر ۸۰۰ ساعت را صرف آن کردند تا بیش از ۲۵۰ هزار دانه پاپ کورن را رنگ و به جای شکوفه روی ۷۰ درخت استفاده کنند.

هری پاتر و تالار اسرار «Harry Potter and the Chamber of Secrets»



در فیلم سینمایی هری پاتر و تالار اسرار محصول سال ۲۰۰۲، هری پاتر پیش از آنکه به دفتر خاطرات تام ریدل بخورد، در اتاقی با نور شمع است. زمانی که در راهرو قرار میگیرد همه چیز سیاه و سفید است، اما همچنان میتوانید ببینید که نور شمع روی صورت او سو سو می‌زند.

ظهور نگهبانان «Rise of the Guardians»



در این اثر که سال ۲۰۱۲ ساخته شد، فرشته دندان یک موش را به عنوان عضوی از بخش اروپایی فرشتگان دندان معرفی میکند. این موش در واقع یکی از شخصیت‌هایی بود که در کتاب‌های کودکان اسپانیایی استفاده شده بود که «پرز موشه» نام دارد. حتی در دوبله اسپانیایی این اثر نیز این موش با نام پرز مورد خطاب قرار داده شد.

نجات آقای بکنس «Saving Mr. Banks»



در این فیلم سینمایی که در مورد مذاکرات تراوز با کمپانی والت دیزنی برای ساخت فیلم مری پاپینز است، مجسمه ویژه‌ای را که آکادمی اسکار به این کمپانی داده بود میتوان دید. دیزنی برای انیمیشن سفید برفی و هفت کوتوله یک جایزه با یک اسکار معمولی و هفت اسکار کوچک دریافت کرده بود.

فیلم لگو «The Lego Movie»



در فیلم سینمایی لگو محصول سال ۲۰۱۴، بعد از آنکه شخصیت لگویی اِمِت به دنیای انسان‌ها می‌رود توسط کودکی به نام فلن از روی زمین برداشته می‌شود. وقتی او به دنیای لگویی باز میگردد، اثر انگشتی روی بدنه او دیده می‌شود که به نظر متعلق به همان کودک است.

یاران حلقه «The Fellowship of the Ring»



فیلم سینمایی یاران حلقه اولین قسمت از سه گانه ارباب حلقه ها، محصول ۲۰۱۱ است. دیالوگ‌هایی که شان بین باید در سکانس شورای الراند می‌گفت شب قبل از فیلمبرداری بازنویسی شد و به همین خاطر این بازیگر وقت کافی برای حفظ آن‌ها نداشت. به همین خاطر او متن تعدادی از دیالوگ‌های خود را به زانو هایش وصل کرده بود تا بتواند در شرایط لازم بخواند. او در میانه فیلمبرداری چندین بار به پایین نگاه کرد که اگر باهوش می‌بودید باید متوجه می‌شدید.

موانا «Moana»



در انیمیشن موانا، شخصیت اصلی فیلم یک خوک و یک خروس را در کنار خود دارد. این سنت ملوان هاست که برای زنده ماندن، طرح‌های خروس و خوک را روی هر کدام از پا‌های خود تتو می‌کنند تا در صورت از بین رفتن و شکستن کشتی، جان سالم به در ببرند. این موضوع به این دلیل است که خوک‌ها و خروس‌ها به دلیل شناور شدن روی آب، خود را از غرق شدن نجات دهند.

رنگو «Rango»



در انیمیشن برنده اسکار «رنگو» محصول سال ۲۰۱۱، شخصیت مار زنگی با نام جیک بر اساس شخصیت تبهکار فیلم سینمایی «خوب، بد، زشت» خلق شده است. روی صورت این مار، سیبیل فراموش نشدنی این شخصیت را می‌توان دید.

یک دم آمریکایی «An American Tail»



در این انیمیشن رنگ مجسمه آزادی کاملا درست به تصویر کشیده شده است. از آنجایی که داستان این اثر در سال ۱۸۸۵، سالی که ساخت مجسمه تکمیل شد روایت می‌شود، رنگ مجسمه هنوز برنز براق بود. از سال ۱۹۰۰ به بعد بود که این مجسمه به دلیل جلوگیری از اکسیده شدن با رنگ سبز پوشیده شد.

جوکر «Joker»



اگرچه در فیلم سینمایی «جوکر» محصول سال ۲۰۱۹ بتمنی را ندیدیم، اما اشاره‌هایی به این شخصیت در فیلم شده بود. در سکانس ابتدایی فیلم با دقت بیشتر یک چهره آشنا را می‌توان دید.

دانشگاه هیولا‌ها «Monsters University»



در دنیای هیولا‌ها، انرژی از ترس و جیغ گرفته و در مخازن مخصوصی ذخیره می‌شود. از آنجا که این انرژی به حالت گاز است، کلید‌ها به صورت سوپاپ هستند و به جای سیم برق نیز از لوله استفاده شده که نشان دهنده توجه زیاد به جزئیات در این اثر است.

منبع:Brightside

