طرز تهیه انواع آش شلغم برای پیشگیری از ابتلا کرونا و آنفولانزا

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، می‌دانستید شلغم دو برابر پرتقال و گوجه فرنگی ویتامین C دارد؟ می‌دانستید برای پیشگیری از عوارض جدی بیماری‌های ویروسی دستگاه تنفسی مثل کرونا، سرماخوردگی و آنفولانزا باید یک سیستم ایمنی قوی داشته باشید؟ ویتامین C یکی از مهم‌ترین عناصر تقویت سیستم ایمنی بدن است. برای استفاده از ویتامین C موجود در شلغم می‌توانید از آن به صورت پخته و خام استفاده کنید. یکی از بهترین غذا‌ها با شلغم آش شلغم است، یک غذای عالی برای درمان افرادی که به کرونا، سرماخوردگی و آنفولانزا مبتلا هستند با تقویت سیستم ایمنی بدن و البته پیشگیری از ابتلا به این بیماری‌های ویروسی. طرز تهیه آش شلغم یا به قول بوشهر‌ها آش شوربا شلغم برای پیشگیری و تقویت بدن علیه کرونا و درمان سرماخوردگی و آنفولانزا را در ادامه بخوانید.



مواد لازم

عدس: ½ لیوان فرانسوی دسته‌دار

ماش: ½ لیوان فرانسوی دسته‌دار

برنج ایرانی: ½ لیوان فرانسوی دسته‌دار

پیاز: ۳ عدد بزرگ

سبزی آش: ۵۰۰ گرم (تره، جعفری، گشنیز، اسفناج)

شلغم: ۴ عدد متوسط

نمک، فلفل و زردچوبه: به مقدار دلخواه



طرز تهیه

برای درست کردن آش شلغم با ماش ابتدا یکی از پیاز‌ها را نگینی خرد کنید. سپس برنج و ماش را به همراه پیاز نگینی خرد شده بپزید. مقدار آب باید به حدی باشد که روی برنج و ماش را بپوشاند نه بیشتر. صبر کنید تا برنج و ماش خوب بپزند و برنج حسابی لعاب بیندازد.

عدس را هم جداگانه بپزید. وقتی عدس پخت آن را به ترکیب ماش و برنج پخته شده اضافه کنید. سبزی آش را هم اضافه کنید. نمک، فلفل و زردچوبه آش را هم اندازه کنید. وقتی سبزی‌ها نیم پز شدند شلغم‌ها را پوست بگیرد و ریز خرد کنید. شلغم را به آش اضافه کنید و صبر کنید تا آش خوب جا بیفتد.

در این فاصله پیاز داغ درست کنید. اگر می‌خواهید پیاز داغ چیپسی و مجلسی درست کنید مقاله طرز تهیه پیاز داغ مجلسی را بخوانید. آش شلغم را با پیاز داغ و نعنا داغ و در صورت تمایل با کشک تزیین و میل کنید.

بیشتر بخوانید:



فوت و فن‌های طرز تهیه آش شلغم در شهر‌های مختلف ایران

*آش شلغم را با لپه هم درست می‌کنند. در این صورت به جای ماش یا عدس از لپه استفاده کنید.

*آش شلغم را با مرغ یا گوشت یا استاک این دو هم می‌توانید درست کنید. اگر می‌خواهید آش شلغم را با گوشت گوسفندی یا مرغ درست کنید کمی مرغ یا گوشت را با پیاز تفت دهید و سپس ماش و برنج را اضافه کنید و صبر کنید تا تمام مواد با هم بپزند و له شوند. می‌توانید از استاک مرغ یا آب مرغ و استاک گوشت و قلم هم استفاده کنید.

*آش شلغم را به جای برنج با جو هم می‌توانید درست کنید. بهتر است برای طرز تهیه آش شلغم با جو از بلغور جو استفاده کنید و از شب قبل هم جو را بخیسانید.

*طرز تهیه آش شلغم اصفهان هم به همین ترتیب است.

*بوشهری‌ها به آش شلغم شوربای شلغم هم می‌گویند. آش شلغم بوشهری یا شوربای شلغم بوشهری هم به همین ترتیب درست می‌شود.

*طرز تهیه آش شلغم شیرازی و آش شلغم قزوینی هم طبق همین دستور و طرز تهیه گفته شده است.

* آش شوربا از قدیم‌الایام برای درمان سرماخوردگی تجویز می‌شده است. آش شوربا را با شلغم به همین ترتیب گفته شده، با اسفناج، شوید، گوشت، مرغ یا استاک گوشت و مرغ و … به هر ترتیبی که می‌پسندید می‌توانید درست کنید.

منبع: مجله کوروش

