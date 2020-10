۸ فیلم ممنوعه و بحث برانگیزی که اکنون شاهکارهای تاریخ سینما به شمار می آیند + تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سینما اغلب ما را به دیدن چیز‌هایی می‌برد که در واقع نمی‌خواهیم ببینیم. چه فیلم ترسناک Human Centipede باشد و چه پیش درآمدی بر Star Wars، فیلم‌های جنجالی و بحث برانگیز زیادی وجود دارد که لازم نیست حتماً رنج تماشای آن‌ها را تحمل کنیم.

فیلم‌های ممنوعه بر اساس محتوایشان اعم از صحنه‌های خشونت و تم‌های بزرگسالانه از زمان پیدایش سینما تولید شده و وجود داشته اند، اما این به معنای درستی این رویه نیست. اما در کنار فیلم‌های وقیحانه و زشتی که از اکران آن‌ها جلوگیری شده بوده اند شاهکار‌های بی نقص، اما بحث برانگیزی که اگر چه به دلایلی از انتشار آن‌ها جلوگیری شده، اما محدودیت‌های این رسانه را در نوردیده، انسان را به فکر واداشته و نمود‌هایی هنرمندانه از خلاقیت انسان بوده اند.

در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۸ فیلم ممنوعه‌ای آشنا کنیم که در زمان اکران با جنجال و سانسور مواجه شدند، اما اکنون از شاهکار‌های سینما به شمار می‌آیند.

۸- Monty Python’s Life Of Brian

سبک کمدی معتدل مجموعه فیلم‌های Monty Python همیشه باعث جنجال نبوده، اما انتشار فیلم Life of Brian در برخی از کشور‌های جهان با جنجال و ممانعت همراه شد و برخی محافظه کاران به خاطر نقد‌هایی که این فیلم به باور‌های تاریخی و مذهبی داشت آن را مورد حمله قار دادند. در این فیلم برایان اهل نارث پسری است که در روز کریسمس در خانه مجاور عیسی مسیح بدنیا می‌آید و باقی عمرش با پیامبر مسیحیان اشتباه گرفته می‌شود. نکته دردسرساز شخصیت برایان، اما این است که وی دارای تمایلات جنسی است که مناسب شخصیتی در جایگاه عیسی مسیح نیست. به همین دلیل بود که انتشار این فیلم در سینما و تلویزیون بریتانیا با اعتراضات بسیاری همراه شده و در نهایت انتشار آن در این کشور ممنوع اعلام شد. پخش فیلم Monty Python’s Life Of Brian بالاخره در سال ۲۰۰۸ مجاز اعلام شد، فیلمی که اکنون از آن به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های کمدی تاریخ سینما یاد می‌شود.

۷- The Phantom Of The Opera

فیلم اورجینال The Phantom Of The Opera که در سال ۱۹۲۵ اکران شد از همان آغاز با مشکلاتی همراه گردید. این فیلم ترسناک باعث وحشت مخاطبان، حال بهم خوردن آن‌ها و ترک سینما‌ها شده بود، زیرا تا آن زمان فیلم ترسناکی مانند آن ساخته نشده بود. با این وجود، این فیلم حتی با استاندارد‌های کنونی نیز فیلمی ترسناک با شخصیتی به شکل واقعی وحشتناک به شمار می‌آید. داستان فیلم در مورد شبحی است که خانه اپرای فرانسه را در تسخیر دارد و در تلاش برای معروف کردن زنی که دوست دارد باعث مرگ و زخمی شدن بسیاری از افراد می‌شود. این فیلم به مدت ۴ ساله به خاطر ترسناک بودن بیش از حد اجازه انتشار نیافت تا اینکه در نمایه ملی فیلم ایالات متحده به خاطر اهمیت فرهنگی خود به ثبت رسید.

۶- Apocalypse Now

فیلم Apocalypse Now تصویری شفاف از وحشت جنگ است، اما مایه تاسف است که بدانید این فیلم جایگاه یک فیلم ممنوعه و تابو را کسب کرده بود که ممنوعیت انتشار او در برخی کشور‌ها را در پی داشت. نکته جالب اینکه این فیلم نه به خاطر خشونت فراوان، صحنه‌های ترسناک مرگ یا موضوع خشنش بلکه به خاطر پیام ضد جنگش ممنوع الانتشار شده بود. این فیلم در واقع نگاهی واقع گرایانه، اما هولناک به جنگ ویتنام است که برخلاف پروپاگاندای دوران انتشار خود در مورد جنگ ویتنام، به تقبیح این جنگ می‌پرداخت. به طور ویژه دولت کره جنوبی این فیلم و پیام آن را توهینی به ایدئولوژی خود دانسته و از اکران آن در خاک خود جلوگیری کرد. با این وجود فیلم بحث برانگیز فرانسیس فود کوپولا اکنون در سراسر جهان به عنوان یک اثر مهم فرهنگی، تاریخی و زیبایی شناختی شناخته می‌شود.

۵- The Evil Dead

فیلم The Evil Dead به عنوان یکی از بهترین آثار سینمایی سام ریمی که یکی از فیلم‌های ترسناک سینما در مورد تسخیر شدن توسط شیطان است و همان راه فیلم کلاسیک The Exorcist را می‌رود که به تولید یکی از شناخته شده‌ترین فرانچایز‌های کالت تاریخ سینما منتهی شد. این فیلم که باید آن را پیشقراول کلیشه cabin in the woods دانست در مورد گروهی نوجوان است که حضور یک روح شیطانی آن‌ها را در وحشت فرو می‌برد و هیچ کسی نمی‌تواند زجه‌ها و درخواست‌های کمک آن‌ها را شنیده و به کمکشان بیاید. در چنین فضایی مسلم است که خیلی زود شاهد صحنه‌های ترسناک و حال بهم زنی خواهیم بود که آن را به یکی از خشن‌ترین فیلم‌های ترسناک تاریخ سینما تبدیل می‌کند، موضوعی که باعث شد در برخی از کشور‌ها انتشار آن ممنوع اعلام شود.

۴- The Texas Chainsaw Massacre

فیلم ترسناک The Texas Chainsaw Massacre یک فیلم پرتنش و خونین است که برای همیشه جایگاه خود را در ژانر وحشت تثبیت کرده که علیرغم دنباله ها، اسپین آف‌ها و راه اندازی‌های مجدد همچنان تنها فیلم موفق فرانچایز خود به شمار می‌آید. صورت چرمی با زدن ماسکی از بقایای یکی از قربانیانش و استفاده از ابزار‌های باغبانی، بعد از شکنجه و قتل عام یک خانواده به سراغ گروهی نوجوان می‌رود که ناخواسته وارد زمین‌های او می‌شوند. به همین دلیل جای تعجب ندارد که The Texas Chainsaw Massacre در برخی از کشور‌ها تابو بوده و هنوز هم هست. استفاده از خون واقعی، فیلمبرداری فیلم در هوای گرم و شرجی تگزاس و وجود جنازه واقعی حیوانات در سر صحنه باعث شده که این فیلم بسیار واقعی به نظر برسد و شرایط را برای ممنوعیت پخش آن در برخی کشور‌ها فراهم کند.

۳- Reservoir Dogs

اگر چه Reservoir Dogs کوتاه‌ترین فیلم کوئنتین تارانتینو به شمار می‌آید، اما مهم‌ترین آن هاست و آن را می‌توان اولین تجربه کارگردانی وی در مقام کارگردان در سینما دانست که نماد واقعی قدرت فیلمسازی مستقل را به رخ می‌کشد. نقشه سرقت یک گروه سارق الماس به بیراهه می‌رود، آن‌ها به دلیل خراب شدن نقشه و اینکه چه کسی آن‌ها را به پلیس لو داده است درگیر می‌شوند. همانند دیگر فیلم‌های این فهرست، Reservoir Dogs ترکیبی از دیالوگ‌های رکیک و خشونت است که از دریچه لنز‌های فرهنگ عمومی خاص تارانتینو به شکلی استادانه به تصویر کشیده می‌شود. انتشار این فیلم به خاطر فراوانی خشونت در بریتانیا ممنوع شد. کارگردان عامدانه شخصیت‌های فیلم را منفور و ناخوشایند به تصویر کشیده تا بن مایه‌های شخصیتی ناپایدار آن‌ها را برجسته سازد و سکانس شکنجه گوشی فیلم هنوز هم یکی از ترسناک‌ترین سکانس‌های تاریخ سینما به شمار می‌آید.

۲- The Exorcist

این فیلم که الهام بخش ژانر وحشت در بسیاری از کشور‌ها بود به مدت نزدیک به نیم قرن بهترین اثر ژانر وحشت در سینما شناخته می‌شد و وقتی فیلم را می‌بینید دلیل این شهرت و اعتبار را درک خواهید کرد. فیلم The Exorcist در واقع ملغمه‌ای از بهترین و دقیق‌ترین سبک‌های روایی، تم‌های ترسناک و البته خشونت گرافیکی و حال بهم زن است. The Exorcist در واقع یکی از معدود فیلم‌های ژانر وحشت است که با موفقیت هم یک داستان را روایت می‌کند و هم از ماهیت تاریک و ترسناک خود نهایت استفاده را در این مسیر می‌برد. فیلم داستان دختری را روایت می‌کند که توسط شیطان تسخیر شده و دو کشیش وظیفه خارج کردن این روح پلید را از بدن او به عهده می‌گیرند. اکران این فیلم در روز‌های اول انتشار با ممانعت بسیاری از مقامات در کشور‌های مختلف جهان همراه بود و تنها بعد از ۱۱ سال با تغییراتی که در آن ایجاد شد توانست اجازه اکران خانگی دریافت کند.

۱- A Clockwork Orange

فیلم A Clockwork Orange به عنوان یکی از فیلم‌هایی که کارنامه حرفه‌ای استنلی کوبریک را تعریف می‌کند و یک اثر هنری پرمعنا که خشونت و تم‌های سوررئال را با هم ترکیب می‌کند، در هنگام اکران خود در سال ۱۹۷۱ به خوبی و درستی درک نشد. فیلم داستان جوانی به نام الکس و دار و دسته اش را روایت می‌کند که دست به خشونت بی محابا می‌زنند تا اینکه کشتن یک زن سرشناس باعث به زندان افتادنشان می‌شود. در ادامه، در پی رفتار‌ها و آزمایشاتی که روی او پیاده می‌شود الکس از خشونت منزجر شده و خود به قربانی همان جنایاتی که قبلاً مرتکب شده بود تبدیل می‌گردد. فیلم A Clockwork Orange را باید نگاهی ظریف به ماوراء خشونت و جامعه در کلیت آن دانست که همانند فیلم Fight Club باعث وقوع یک سری قتل‌های کپی کاری شده گردید، قاتلانی که معنای اصلی فیلم کوبریک را درک نکرده بودند. همین موضوع باعث خارج کردن فیلم کوبریک از چرخه انتشار در بریتانیا شده تا اینکه در سال ۲۰۰۰ بار دیگر در دسترس عموم قرار گرفت.

