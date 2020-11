خواص جادویی خرمالو برای سلامتی

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، زادگاه خرمالو کشور چین است، اما امروزه در اکثر مناطق دنیا از ژاپن گرفته تا پرتغال، اسپانیا، فرانسه، برزیل، لبنان و الجزایر و ... کشت می‌شود. خرمالو نزدیک به ۳۰۰۰ گونه مختلف دارد؛ اما اکثر ما آن را میوه‌ای شبیه به گوجه‌فرنگی و با رنگ نارنجی و با طعمی گس می‌شناسیم.



این میوه پاییزی نه تنها خوشمزه است بلکه فواید زیادی برای سلامتی دارد؛ بنابراین توصیه می‌کنیم از مصرف آن غافل نشوید. در این مطلب بیشتر در خصوص این میوه خوش‌رنگ صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.



خرمالو در یک نگاه

خرمالو قبل از هر چیز سرشار از بتاکاروتن است که به پیش‌ساز ویتامین A معروف است. تا جایی که یکی از میوه‌های مهم حاوی این رنگدانه پرخاصیت محسوب می‌شود و در کنار منابع غنی آن یعنی انبه، زردآلو و طالبی قرار می‌گیرد.



خرمالو را یکی از منابع فوق‌العاده ویتامین C نیز بدانید. البته این ویتامین در مدت زمان جویده شدن در دهان کمتر می‌شود. همچنین باید بدانید که هر چه خرمالو رسیده‌تر باشد ویتامین C آن نیز کاهش می‌یابد.



این میوه پاییزی میزان قابل توجهی از انواع آنتی‌اکسیدان‌ها مانند لیکوپن و بتاکاروتن دارد و سرشار از فیبر‌ها و آهن است.



در نهایت اینکه خرمالو میزان زیادی فروکتوز و گلوکز دارد. این قند‌های طبیعی از این میوه یک میوه انرژی‌زا ساخته‌اند؛ بنابراین اگر رژیم لاغری گرفته‌اید باید حواستان به این موضوع باشد و در مصرف خرمالو زیاده‌روی نکنید.

خرمالو مفید برای هضم غذا

فیبر‌های موجود در خرمالو باعث می‌شوند که این میوه با مشکلات گوارشی مقابله کند. این فیبر‌ها دو خاصیت اساسی دارند: از یک طرف باعث جذب بهتر مواد مغذی در معده شده و از طرف دیگر به دفع ضایعات بدن کمک زیادی می‌کنند. در واقع فیبر‌های موجود در این میوه عمل دفع توسط روده‌ها را راحت کرده و باعث بهبود هضم غذا می‌شوند. به این ترتیب نیز باعث پاکسازی و تمیزی روده‌ها شده و از معده محافظت می‌کنند؛ بنابراین می‌توانند از بروز بیماری‌ها و مشکلات مربوط به دستگاه گوارش پیشگیری کنند. نکته مهم اینکه مصرف خرمالوی خام باعث رفع یبوست شده و پخته آن به برطرف شدن مشکل اسهال کمک می‌کند.



خرمالو برای محافظت از چشم‌ها

بتاکاروتن موجود در خرمالو حافظ اصلی شبکیه چشم در مقابل آسیب‌های بیرونی است. علاوه براین، خرمالو به دلیل دارا بودن لوتئین و زآگزانتین که خواص آنتی‌اکسیدانی دارند مانع از بروز بسیاری از بیماری‌های چشم می‌شود.



خرمالو برای تقویت دستگاه ایمنی بدن

خرمالو سرشار از ویتامین C است بنابراین برای تقویت دستگاه ایمنی بدن مؤثر عمل می‌کند. خرمالو باعث می‌شود که بدن در برابر تعداد زیادی از بیماری‌های فصل سرما مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا بهتر عمل کند. اگر می‌خواهید زمستان امسال در برابر بیماری‌های رایج این فصل آسیب کمتری ببینید حتماً خرمالو را در سبد میوه‌تان جای دهید و از خواص بی‌شمار آن بهره ببرید.



خرمالو مفید برای قلب

خرمالو سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها است بنابراین برای مقابله با بیماری‌های عروق کرونری مفید عمل کرده و از بروز بیماری‌های قلبی عروقی پیشگیری می‌کند. البته زمانی که صحبت از سلامت قلب به میان می‌آید نمی‌توان صرفاً به مصرف خود خرمالو بسنده کرد بلکه برگ‌های این میوه نیز بسیار مفید هستند. در واقع عصاره برگ‌های خرمالو با پرفشاری خون مقابله کرده و فشارخون را در حد طبیعی حفظ می‌کند. این عصاره بیشتر در کشور‌های آسیایی استفاده می‌شود و برخی از متخصصان طب سنتی بر این باور هستند که خاصیت ضدانعقاد خون دارد. یادتان باشد که خرمالو باعث کاهش میزان کلسترول خون می‌شود؛ بنابراین اگر چربی خونتان بالاست از مصرف این میوه غافل نشوید.



خرمالو برای مقابله با دیابت

یکی دیگر از بیماری‌هایی که تعداد زیادی از افراد را در سرتاسر جهان درگیر کرده بیماری دیابت است. باید بدانید که برگ‌های خرمالو برای پیشگیری و مقابله با دیابت مفید است.



برگ‌های این میوه نارنجی‌رنگ پاییزی سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها است و خاصیتی شبیه به بسیاری از دارو‌های ضد دیابت دارند. البته ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. این برگ‌های پرخاصیت با انتقال گلوکز باعث افزایش کارایی انسولین می‌شود. البته یادتان باشد که خرمالو میوه شیرین و حاوی قند است و دیابتی‌ها نباید در مصرف این میوه دچار زیاده‌روی شوند.



فیبر‌های موجود در این میوه عمل دفع توسط روده‌ها را راحت کرده و باعث بهبود هضم غذا می‌شوند. به این ترتیب نیز باعث پاکسازی و تمیزی روده‌ها شده و از معده محافظت می‌کنند



خرمالو برای مقابله با اثرات رادیکال‌های آزاد

رادیکال‌های آزاد ترکیباتی موذی هستند که به سلول‌های بدن آسیب رسانده و باعث بروز برخی بیماری‌ها از جمله برخی سرطان‌ها و پیری زودهنگام پوست می‌شوند. خوشبختانه خرمالو خواص آنتی‌اکسیدانی دارد و به همین دلیل با اثرات منفی رادیکال‌های آزاد مقابله می‌کند. این میوه خوشمزه مانع از بروز و رشد برخی سرطان‌ها مانند سرطان کولون شده و از اپیدرم یا همان لایه خارجی پوست مراقبت می‌کند.



خرمالو برای مقابله با خستگی

خرمالو را یک میوه ضدخستگی بدانید، چون منبع ویتامین C و همچنین ویتامین A است. البته باید بدانید که برحسب میزان رسیدگی میوه میزان ویتامین C آن متفاوت است. اگر بخواهیم مقایسه کنیم به این ترتیب است که میزان این ویتامین در یک عدد خرمالوی بسیار رسیده ۸ میلی‌گرم در هر ۱۰۰ گرم است در حالی که یک عدد خرمالوی ۱۰۰ گرمی که به رسیدگی زیاد نرسیده است ۶۰ میلی‌گرم ویتامین C دارد. به عقیده متخصصان خستگی از کمبود ویتامین C در بدن ناشی می‌شود بنابراین برای از بین بردن آن بهتر است ویتامین بیشتری مصرف کنید. برای رفع خستگی بهتر است زمانی که خرمالو چندان سفت نیست اقدام به مصرف کنید. می‌توانید از این میوه در تهیه سالاد میوه و یا به صورت کمپوت استفاده کنید. اگر قصد دارید پوست این میوه را بکنید می‌توانید آن را به مدت ۲ ساعت داخل فریزر قرار دهید تا کاملاً سفت شود. به این ترتیب به راحتی پوست آن کنده می‌شود.



خرمالو و خواص دیگرش

خرمالو فواید دیگری نیز دارد که به‌اختصار در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

خرمالو برای رشد کودکان مفید بوده و انرژی خوبی به آن‌ها می‌دهد.

خرمالو مانع از بروز تصلب شرایین می‌شود.

خرمالو با خواب‌آلودگی مقابله می‌کند.

خرمالو باعث باز شدن اشتها می‌شود.

خرمالو رنگ پوست را صاف و شفاف می‌کند.

خرمالو به التیام زخم‌های پوستی کمک می‌کند.

