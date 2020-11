به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، نامه اهالی رسانه قزوین به خبرنگاران فرانسوی در راستای محکومیت اهانت به پیامبر مهربانی‌ها حضرت محمد مصطفی (ص) صادر شد که متن آن به شرح ذیل است:

Au nom de Dieu

Chers confrères

Les journalistes français

Tout respectueusement, en vous souhaitant la santé, et vous rappelant la situation d’aujourd’hui de crise de Coronavirus dont la pandémie menace le monde entire, ce qui implique la solidarité mondiale. Nous, nous autres, des journalistes musulmans habitants la ville iranienne de Qazvine, la capital d’une province de même nom, située à quelques ۱۵۰ km. de nord-est de Téhéran, nous voulons partager avec vous nos points de vue sur l’outrage commis envers la personne sacrée de Mohammad (que la bénédiction de Dieu soit sur lui et sur ses descendants) , le Prophète de l’Islam, par les médias français dont on témoigne malheureusement, ce qui est favorisé, sous prétexte de protéger la liberté d’expression, par le Président et les autorités français.

Cette affaire a offensé plus de deux milliards de musulmans dont plus de ۱۰ millions musulmans français et plus de ۸۰ millions des musulmans iraniens. Nous le prenons pour un acte raciste, provocateur et une offense commise envers les différentes nations et l’humanité. Elle, au sens des buts impurs poursuivits par le sionisme international, n’a pour objectif que de semer la zizanie entre les nations et de suggérer l’isalamophobie sur l’échelon mondial.

On croit à ce que les journalistes, étant les avants-gardes assez instruits et sages, l’œil et la langue de leur propre peuple, font partie de ceux qui respectent la plume et le savoir et qui n’emploient leur plume que sur le chemin du droit et de la justice; ils s’opposent toujours les super-puissances qui ne cherchent que dominer le monde entire. Ici, une question se pose: n’est-il pas temps pour vous, les journalistes français, de vous demander sur la condemnation de l’écrivain défunt français, M. Roger Garaudy pour la doute qu’il avait sur le sujet de l’Haolocauste, alors que d’autres personnes qui, violant le droit de tous les musulmans, surtout celui de plus de ۱۰ millions musulmans français, commettant l’outrage envers des objets sacrés, sont protégées?

Il nous faut d’insister de nouveau sur l’exigence de l’unité, amitié et la sympathie entre les différentes nations; nous allons également, vous inviter à étudier la religion musulmane par intermédiaire des sources fiables, afin de connaître cette véité indéniable que la pensée islamique insiste tellement sur l’affection, la miséricorde et le salut de l’humanité.

Désireux de vivre dans un monde où les relations établies entre les hommes seront formées de la même manière que la volonté divine a l’intention de former et où on habite heureux et satisfait.

Veuillez agréer, Messieurs-Dames, nos salutations les plus distinguées.

Les journalistes musulmans habitant la ville de Qazvine/Iran



به نام خدا

همکاران عزیز، روزنامه نگاران فرانسوی

سلام

با احترام و آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما در این شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا که تمام جهان را درگیر خود کرده است، به نظر می‌رسد علیرغم لزوم وحدت و همدلی بیشتر بین ملت‌ها برای عبور از این بحران عالم گیر، متاسفانه ما، (روزنامه نگاران مسلمان ساکن شهر قزوین ایران، مرکز استانی

به همین نام، در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شمال غربی تهران) شاهد توهین برخی از رسانه‌های فرانسوی به ساحت پیامبر عزیز اسلام هستیم. اتفاقی که به بهانه حمایت از آزادی بیان، مورد تایید رئیس جمهور و مقامات دولت فرانسه نیز قرار گرفته است.

این ماجرا نزدیک به دو میلیارد نفر مسلمان را در سراسر دنیا، از جمله بیش از ۱۰ میلیون نفر مسلمان در کشور شما فرانسه، و هشتاد میلیون نفر را در کشور ما ایران، آزرده خاطر کرد. اقدامی که به نظر ما یک اقدام نژادپرستانه، تحریک آمیز و توهین به اقوام و انسانیت است و در راستای اهداف ناپاک صهیونیسم بین الملل و استکبار جهانی در جدایی و تفرقه بین ملت‌ها و القاء حس اسلام هراسی در جهان است.

ما معتقدیم خبرنگاران پیشقراولانی فهیم و دانا هستند که چشم بینا و زبان گویای مردمند. احترام قلم و آگاهی را پاس می‏دارند و خامه خویش را جز در مسیر حق و عدالت و مقابله با زرمداران و زورمندانِ بریده از انسانیت و قدرت‌های سلطه ‏گرجهانی به کار نمی‏گیرند.

آیا وقت آن نرسیده است شما خبرنگاران فرانسوی از خود و از هیئت حاکمه کشورتان بپرسید که چرا تشکیک و انکار موضوعی مثل هولوکاست در فرانسه برابر قانون گسو، جرم است و افرادی مانند نویسنده و محققِ فقید فرانسوی روژه گارودی، پیشتر به دلیل تشکیک دراین واقعه، به اتهام تحریک نژادی و اقدام نژادپرستانه! در دادگاه فرانسه محکوم شده‌اند، اما کسانی که به حقوق مسلمانان جهان و بخصوص بیش از ۱۰ میلیون فرانسوی تجاوز کرده و به مقدساتشان توهین می‌کنند مورد حمایت قرار می‌گیرند. آیا این استاندارد دوگانه برای شما تعجب آور نیست؟

یک بار دیگر لازم می‌دانیم بر لزوم وحدت، دوستی و همدلی مردم جهان تاکید کنیم و از شما دعوت کنیم تا با مطالعه اسلام از طریق منابع اصیل آن به این واقعیت انکار نشدنی پی ببرید که اندیشه اسلامی تا چه اندازه بر مهربانی، رحمت و نجات انسان‌ها تاکید دارد.

با آرزوی رسیدن به جهانی که در آن روابط بین انسان‌ها و رسیدن به تکامل طبق خواست خداوند که خالق عالم بشریت است شکل بگیرد و همه در کنار هم خوشحال و راضی از زندگی خود لذت ببرند.

خبرنگاران مسلمان از شهر قزوین/ ایران



سازمان بسیج رسانه استان قزوین