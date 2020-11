درآمدزایی ۱.۲ میلیارد دلاری اکتیویژن از پرداخت های درون برنامه ای

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت اکتیویژن بلیزارد به تازگی گزارش مالی ماه‌های جولای تا سپتامبر خود را با رسانه‌ها و کاربران به اشتراک گذاشته و به نظر می‌آید این چند ماه جزو موفقیت‌آمیزترین دوران این مجموعه بازی‌سازی بوده است.

یکی از بهترین بخش‌هایی که بیشترین درآمدزایی را برای شرکت اکتیویژن داشته قسمت ریز تراکنش‌ها بوده که طی سه ماه بیش از ۱ میلیارد دلار درآمد را کسب کرده است. آمار ریز تراکنش‌ها با درآمد ۱.۲ میلیارد دلار نشان‌دهنده رشد ۶۹ درصدی نسبت به سال قبل است. شرکت اکتیویژن در سال گذشته از این بخش تنها ۵۰۹ میلیون دلار درآمد کسب کرد. ریز تراکنش‌ها بخش گسترده‌ای از کسب‌وکار شرکت اکتیویژن را به خود اختصاص می‌دهند.

طبق گزارش‌های اخیر شرکت اکتیویژن طی سه ماه اخیر به طور کلی ۱.۹۵ میلیارد دلار درآمد داشته که ۱.۲ میلیارد دلار آن به ریز تراکنش‌ها اختصاص پیدا می‌کند. این یعنی بیش از نصف درآمد شرکت اکتیویژن از ریز تراکنش‌ها بوده است.

بیشتر بخوانید

برترین بازی‌های درآمدزا برای شرکت اکتیویژن

از بهترین بازی‌هایی که توانسته‌اند آمار ریز تراکنش‌های کاربران را افزایش دهند سری عناوین Call Of Duty بوده‌اند. بازی‌های Modern Warfare و Warzone توانسته‌اند درآمدزایی اکتیویژن را به شدت افزایش دهند. این دو بازی بیش از عناوین دیگر شرکت اکتیویژن طرفدار داشته‌اند و وجود بسته‌های مختلف در بازی و فروش درون برنامه‌ای به شرکت سازنده اجازه داده تا درآمدزایی خود را افزایش دهد.

این مجموعه همچنین به تازگی اعلام کرده که فروش سال اول عنوان Call Of Duty: Modern Warfare از تمامی سری بازی‌های ندای وظیفه بیشتر است و رکورد جدیدی را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس اطلاعاتی که توسط این شرکت منتشر شده، بیش از نصف فروش عنوان Call Of Duty: Modern Warfare مختص به نسخه‌های دیجیتالی آن بوده است. انتظار می‌رود این مجموعه همچنین فروش بسیار زیادی از عنوان جدید Call Of Duty: Black Ops Cold War داشته باشد.

انتهای پیام/