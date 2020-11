زمان عرضه عنوان انحصاری The Medium به تاخیر افتاد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان انحصاری The Medium که قرار شده تنها برای کنسول ایکس باکس سری ایکس به صورت انحصاری منتشر شود به تازگی با تاخیر در زمان عرضه خود مواجه شده است. این عنوان که قرار بود در تاریخ ۱۰ دسامبر به دست خریداران کنسول ایکس باکس سری ایکس برسد اکنون تاریخ عرضه‌ای مطابق با ۲۸ ژانویه سال ۲۰۲۱ دارد.

این بازی خاص تنها برای کنسول ایکس باکس سری ایکس و رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود و حتی دارندگان Xbox One هم نمی‌توانند این عنوان را تجربه کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، علت تاخیر در انتشار بازی The Medium وضعیت شیوع ویروس کرونا در لهستان است. تیم بازی‌سازی Bloober طی انتشار پستی در توئیتر اظهار کرد: "به دلیل وضعیت کرونا در لهستان زمان عرضه بازی مانند عناوین دیگر به تاخیر افتاده است".

عنوان The Medium یک بازی در سبک ترسناک روانشناختی درباره شخصیت Marianne است. نقش اصلی بازی The Medium فردی با قدرت‌های خاص است که می‌تواند بین دنیای واقعی و جهان مردگان سفر کند. وی که سفر‌های خود را با قدرت انتخاب صورت می‌دهد باید پازل‌ها و معماهای متفاوتی را با استفاده از قدرت‌‌های خاص خود حل کند.

شیوع ویروس کرونا تنها باعث تاخیر در زمان انتشار The Medium نشده است. عنوان Path of Exile نیز با تاخیر در زمان عرضه بسته‌های الحاقی خود مواجه شد و از طرف دیگر زمان عرضه Everspace 2 نیز از ژانویه به دسامبر تغییر کرد. از آن جا که کنسول‌های ایکس باکس سری ایکس و Xbox Series X در تاریخ ۱۰ نوامبر عرضه می‌شوند کاربران انتظار داشتند که پس از مدت کوتاهی بتوانند عنوان انحصاری The Medium را برای کنسول نسل جدید خود خریداری کنند. این بازی به عنوان یکی از بهترین و بزرگ‌ترین پروژه‌های انحصاری ایکس باکس سری ایکس شمرده می‌شود. بازی The Medium از سال‌ها پیش در حال ساخت است و تیم سازنده در نظر داشت ابتدا این عنوان را برای کنسول ایکس باکس ۳۶۰ منتشر کند.

