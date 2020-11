به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتر نوشت: «"عصبانیت Secpompeo از باخت قابل درک است. اما از این پس هر وقت راجع به انتخابات دیگر کشورها صحبت می‌کند، یاد ترامپ بیفتد که انتخابات در کشورش را فاسد و فاسدکننده افراد خواند.»

وی در ادامه نوشت: «بهتره روزی چند بار این جمله رئیس بازنده را تکرار کند:

It's a corrupt system and it makes people corrupt."»

