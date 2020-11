۶ پرونده قضایی بزرگی که پس از خروج ترامپ از کاخ سفید گریبانگیر او خواهند شد

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ‌در صورتی که دونالد ترامپ در ماه ژانویه سال آینده مجبور به ترک کاخ سفید شود، ممکن است به عنوان یک شهروند عادی با پرونده‌های قضایی متعددی مواجه شده و به دادگاه فرا خوانده شود.

از زمان ورود به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷، رییس جمهور جمهوری خواه ایالات متحده و غول عرصه املاک با پرونده‌های قضایی عمومی و تحقیقات جنایی مربوط به حلقه درونی خود مواجه بوده است. بعد از شکست غیررسمی از جو بایدن دموکرات در انتخابات سه شنبه هفته گذشته، بدبیاری‌های قضایی ترامپ ممکن است بدتر نیز بشود، زیرا وی در اواخر ماه ژانویه با رفتن از کاخ سفید مصونیت خود در برابر تحقیقات و اتهامات سیستم قضایی کشور را از دست خواهد داد.

در ماه‌های اخیر، ترامپ ۷۴ ساله بار‌ها اتهامات مربوط به تجاوز و فرار مالیاتی را رد کرده است. او که سابقه متهم شدن به افترا و تهمت را دارد ممکن است توسط وزارت دادگستری ایالات متحده نیز مورد تحقیق جنایی قرار گیرد، در حالی که یکی از مشاوران سابقش مدعی شده ملانیا ترامپ برای جدایی از وی پس از خروج از کاخ سفید لحظه شماری می‌کند. در ادامه این مطلب می‌خواهیم به ۵ پرونده قضایی و تحقیق جنایی اشاره کنیم که ممکن است بعد از ترک کاخ سفید گریبانگیر دونالد ترامپ شوند.

پرونده قضایی مربوط به اتهام تجاوز‌

ای جین کارول، نویسنده سابق مجله Elle، در سال ۲۰۱۹ از دونالد ترامپ شکایت کرد، زیرا مدعی بود که رییس جمهور کنونی ایالات متحده در دهه ۱۹۹۰ در مغازه‌ای در نیویورک به او تجاوز کرده است. همچنین بخشی از این شکایت به این موضوع بر می‌گردد که ترامپ اظهارات کارول را دروغی برای بالا بردن فروش کتاب خود دانسته بود. در ماه آگوست، یک قاضی ایالتی اجازه رسیدگی به این پرونده را صادر کرد و این بدان معناست که وکلای کارول می‌توانند درخواست نمونه دی ان‌ای ترامپ برای مطابقت دادن آن با لباسی که کارول مدعی است که در هنگام مورد تجاوز قرار گرفتن به تن داشته تطبیق دهند.

یک قاضی فدرال در منهتن درخواست وزارت دادگستری کشور برای جایگزین کردن دولت فدرال به جای ترامپ به عنوان خوانده در این پرونده را رد کرده است. لوییس کاپلان، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در منهتن می‌گوید ترامپ در جایگاه رییس جمهور هنوز واکنش و پاسخ جامعی به ادعا‌های خانم کارول نشان نداده است. باربارا مک کوید، استاد حقوق دانشگاه میشیگان نیز گفته است که انتظار دارد وزارت دادگستری دولت بایدن از تلاش برای محافظت از ترامپ در این پرونده دست بردارد.

تحقیق در مورد شرکت شخصی دونالد ترامپ

سایروس ونس دادستان منطقه‌ای منهتن که قوانین ایالات نیویورک را اعمال می‌کند، بیش از دو سال است که در حال رهبری یک پرونده جنایی مربوط به شرکت دونالد ترامپ و شخص وی می‌باشد. این تحقیقات در ابتدا بر روی حق السکوت‌هایی بود که مایکل کوهن، وکیل شخصی سابق دونالد ترامپ، در دوران پیش از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۶ به دو زنی که مدعی داشتن رابطه جنسی با رییس جمهور کنونی بودند داده بود، ادعا‌هایی که ترامپ همواره آن‌ها را رد کرده است. ونس که یک دموکرات است مدعی شده که تحقیقات پرونده او گسترده‌تر شده و می‌تواند روی حساب‌های بانکی، فرار‌های مالیاتی، تخلف‌های بیمه‌ای و همچنین دستکاری و تقلب در اسناد تجاری نیز متمرکز شود.

دونالد ترامپ پرونده این قاضی منطقه‌ای را اذیت و آزار با اهداف سیاسی و حزبی توصیف کرده است. ونس تلاش دارد در نهایت فرار‌های مالیاتی که دونالد ترامپ به ادعای وی در هشت سال اخیر داشته را به خزانه بازگرداند. در ماه جولای، دادگاه عالی ایالات متحده با درخواست مخفی نگه داشتن وجوهات بازگردانده به او مخالفت کرده و اعلام کرد که رییس جمهور در دوران حضور در کاخ سفید در مقابل تحقیقات قضایی ایالتی مصونیت ندارد، اما می‌تواند در این پرونده از خود دفاع کند. کارشناسان بر این باورند که این قاضی دموکرات در نهایت خواهد توانست به اسناد مالی دونالد ترامپ دسترسی پیدا کند.

پرونده قضایی مربوط به اتهام سوء رفتار جنسی

دونالد ترامپ همچنین ممکن است با شکایتی حقوقی از جانب سامر زرووس مواجه شود، زنی که در سال ۲۰۰۵ از شرکت کنندگان در برنامه مسابقه‌ای The Apprentice بود و مدعی است رییس جمهور کنونی ایالات متحده در ملاقاتی در سال ۲۰۰۷ وی را علیرغم میلش بوسیده و بعداً در هتل نیز به بدن او دست زده است. بعد از اینکه ترامپ این زن را دروغگو نامید، زرووی به اتهام افترا از وی شکایت کرد، در حالی که ترامپ می‌گوید در جایگاه ریاست جمهوری مصونیت دارد. در سال ۲۰۱۹ بود که دادگاهی در نیویورک اعلام کرد ترامپ باید به اتهامات مطرح شده در این پرونده پاسخگو باشد.

تحقیقات وزارت دادگستری

دونالد ترامپ ممکن است پس از ترک کاخ سفید با تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده به رهبری دادستان کل جدید روبرو شود. برخی کارشناسان حقوقی گفته اند که ترامپ می‌تواند با اتهامات مربوط به فرار مالیاتی مواجه شود که با گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد اینکه ترامپ در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ تنها ۷۵۰ دلار مالیات فدرال پرداخت کرده در ارتباط است. ترامپ اطلاعات مطرح شده در گزارش نیویورک تایمز را رد کرده و در توییتی مدعی شد که میلیون‌ها دلار مالیات پرداخته، اما مستحق بند‌هایی در مورد کاهش بهای مستغلات و بخشودگی‌های مالیاتی قرار گرفته است. چنین تحقیقاتی بسیار بحث برانگیز خواهد بود و ممکن است وزارت دادگستری ایالات متحده تصمیم بگیرد که متهم کردن رییس جمهور سابق در این موارد به سود کشور نباشد حتی اگر ادعا‌ها در مورد فرار مالیاتی وی تایید شود.

تقاضای طلاق ملانیا

در ماه‌های اخیر بار‌ها گفته شده که ملانیا ترامپ، سومین همسر رییس جمهور کنونی ایالات متحده، مشتاق درخواست طلاق دادن بعد از رفتن از کاخ سفید است. اوماروسا مانیگولت نیومن از دستیاران سابق دونالد ترامپ و یکی از شرکت کنندگان در مسابقه The Apprentice، در سال ۲۰۱۸ در کتاب خود با عنوان Unhinged نوشته است: «به باور من، ملانیا در حال لحظه شماری برای خروج او از کاخ سفید است تا بتواند از او طلاق بگیرد». در این کتاب گفته شده که ملانیا ۵۰ ساله هرگز انتظار نداشته شوهرش برنده رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۶ شده و بعد از اینکه وی توانست هیلاری کلینتون را شکست دهد گریه کرده است.

استفانی وینستون وولکاف، دوست نزدیک و معتمد سابق بانوی اول ایالات متحده و نویسنده کتاب Melania and Me در سال ۲۰۲۰ مدعی شده که ملانیا و دونالد ترامپ اتاق خواب‌های جدایی در کاخ سفید دارند و ازدواجشان «ازدواجی قراردادی» بوده است. ماری جوردن روزنامه نگار واشنگتن پست نیز در کتاب خود با عنوان The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump که سال جاری منتشر شد مدعی شده که بانوی اول از عقب انداختن نقل مکان خود به کاخ سفید در سال ۲۰۱۷ به عنوان اهرم فشاری برای مذاکره با رییس جمهور در توافقات پیش از ازدواج استفاده کرده است.

تحقیقات قضایی در مورد فرار مالیاتی

لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک یک پرونده فعال در مورد فرار مالیاتی علیه دونالد ترامپ و شرکت خانوادگی اش را راه انداخته است. جیمز که او هم یک دموکرات است تحقیقات خود را بعد از آن آغاز کرد که کوهن در برابر کنگره مدعی شد موکلش ارزش املاک خود را زیاد نشان می‌داد تا در بخش وام‌ها و بیمه‌ها صرفه جویی کرده و برای کاهش مالیات بر املاک نیز ارزش املاک خود را کمتر از مقدار واقعی نشان می‌داد. دولت ترامپ بار دیگر این ادعا‌ها را دارای انگیزه‌های سیاسی توصیف کرده است. این پرونده نیز از نوع مدنی و غیرسیاسی است که بر اساس آن، در صورت محکومیت، رییس جمهور ایالات متحده جریمه خواهد شد و زندانی در کار نخواهد بود. اریک ترامپ، پسر دونالد ترامپ و معاون اجرایی کمپانی ترامپ از مقام خود کنار گذاشته شد، زیرا در ماه اکتبر گذشته، دادستان کل نیویورک او را در یکی از پرونده‌های در حال بررسی دخیل دانسته بود.

