اپل نام برنامه و بازی لپ تاپ های جدید خود را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت اپل شب گذشته در مراسم One More Thing برخی از بازی‌های و برنامه‌هایی را که برای مک‌بوک‌ پروهای جدید خود با پردازنده Arm در نظر گرفته است معرفی کرد. در بین برنامه‌های معرفی شده نام برخی موارد همچون Adobe Lightroom، Adobe Photoshop، DaVinci Resolve و Cinema 4D ذکر شد.

از دیگر برنامه‌هایی که شاید کمتر به گوش کاربران آشنا بیاید می‌توان به Nova، Hopscotch، Mmhmm، Sharp 3D، برنامه‌های ساخته شده توسط Omni Group، Mac Family Tree، Vectornator، و Affinity Punlisher اشاره کرد. شرکت اپل پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که از نرم افزارهای شناخته‌ شده‌ای مانند Microsoft Word، Excel و PowerPoint نیز برای لپ تاپ‌های جدید خود استفاده خواهد کرد. شرکت اپل همچنین در نظر دارد بازی‌های رایانه‌ای بیشتری را به لپ تاپ‌های خود بیاورد.

طبق اطلاعات منتشر شده از عناوین قابل بازی بر روی مک‌بوک پروهای جدید می‌توان به Baldur's Gate 3، Beyond a Steel Sky و Subnautica: Below Zero اشاره کرد. گفتنی است؛ در آینده نزدیک بازی‌های پرطرفداری مانند Among Us نیز به محصولات جدید شرکت اپل راه پیدا خواهند کرد.

استفاده اپل از شکلک دارای ماسک بهداشتی

به نظر می‌آید شرکت اپل تصمیم خود را درباره عدم ساخت شکلک دارای ماسک بهداشتی تغییر داده است. سخنگوی اپل در صحبت‌های خود اعلام کرد که دو نفر از برنامه نویسان این مجموعه اجازه ساخت شکلک مورد نظر را کسب کردند و این اموجی به زودی به گوشی‌ها و لپ‌تاپ‌های اپل راه پیدا خواهد کرد. این در حالی است که مدتی پیش شرکت اپل با تولید و طراحی چنین شکلکی مخالفت کرده و تمایلی به آن نشان نداده بود. مشخص نیست که علت مخالفت اولیه شرکت اپل چه بوده است اما این مجموعه مدعی شده آن‌ها سعی داشته‌اند با احتیاط عمل کنند و اجازه ساخت اموجی با محوریت ویروس کرونا را از سازمان‌های مربوطه بگیرند.

