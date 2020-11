بازیگران مشهوری که فقط با روش خود جلوی دوربین حاضر به بازی شدند + تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرغم اینکه صنعت سینما اغلب به عنوان جایی فوق العاده برای تحقق یافتن رویاها انگاشته می شود که فرصت های زیادی در آن وجود دارد، در واقعیت می تواند برای بازیگران محدود کننده و خسته کننده باشد. در اکثر قریب به اتفاق موارد، بازیگران باید چیزی که نویسنده بر اساس سناریو از آن ها می خواهد را بگویند، این کارگردان است که نقش آن ها را تعیین کرده و شیوه بازی در آن نقش را مشخص می نماید.

به همین دلیل است که برخی از بازیگران خود را چرخ دنده ای کوچک در یک ماشین غول پیکر می بینند. با این وجود معدود بازیگرانی نیز هستند که فریاد «لعنت بهش» سر داده و به شیوه خود بازی می کنند. چه تغییر سناریو باشد، یا درخواست نقشی متفاوت از آنچه برای آن ها در نظر گرفته شده، در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با ۱۰ بازیگر سرشناسی آشنا کنیم که تصمیم گرفتند با قوانین و روش خود در یک فیلم بازی کرده و نتیجه نیز بسیار خوب از آب درآمد.

۱۰- شان کانری- مخالفت با استفاده نکردن از لهجه اسکاتلندی

در دنیای سوررئال وقتی که مهارت یک بازیگر در تغییر لهجه خود قابل توجه به نظر می رسد، شان کانری الگویی است که از او با عنوان یک تغییر دهنده لهجه قهار یاد می شود. به جای موافقت با درخواست ها برای تغییر لهجه اش در برخی از معروف ترین فیلم هایش، از جمله جیمز باند، شان کانری اصرار داشت لهجه غلیظ اسکاتلندی خود را داشته باشد زیرا فکر می کرد «احساسات باید در سطح جهانی مشابه باشد. یک روسی از این لحاط با یک اسکاتلندی مشابه است و همینطور یک ایرلندی یا لهستانی. حتی انگلیسی». این سبک فکری شان کانری را می توان در سبک بازی او در نقش یک فرمانده زیردریایی روسی در فیلم The Hunt for Red October ، یا افسر پلیس ایرلندی در The Untouchables دید. وی حتی زمانی که نقش یک فناناپذیر مصری در فیلم Highlander را ایفا کردن نیز لهجه متفاوت و منحصربفردش را حفظ کرد. همین لهجه متفاوت بود که با گذشت زمان بسیاری از نقش های او را ماندگار و خاطره انگیز ساخت.

۹-تام کروز- بردن دنیای بدلکاری به یک مرحله تازه

معدود بازیگرانی در هالیوود وجود دارد که با جسارت تمام، بدلکاری های نقش هایشان را خود انجام می دهند. با این وجود در بسیاری از موارد این بدلکاری ها به زد و خوردهای مختصر یا تصادفات ساده منحصر می شود. در طرف دیگر ماجرا اما تام کروز بدن خود را در معرض برخی از بدترین و خطرناک ترین بدلکاری های قابل تصور قرار می دهد. این رویه در حالی است که جایگاه ستارگی این بازیگر به او اجازه می دهد از بدلکار برای سکانس هایی استفاده کند که ذره ای خطر در خود دارند. اما ستاره افسانه ای فیلم های Mission: Impossible که می خواهد تصویری واقعی از سینما تا سرحد ممکن را ارائه دهد خود سکانس های تعقیب و گریز با هلیکوپتر، آویزان شدن از هواپیما و حتی پایین و بالا رفتن از ساختمان های بلند را انجام می دهد. با حدود ۶۰ سال سن، شاید انتظار داشته باشید که تام کروز در چند سال آینده از بدلکاری های خطرناک بازنشسته شود. اما تام کروز برای یک ماموریت فضایی و در واقع ساخت اولین فیلم در فضا در سال ۲۰۲۱ همراه داگ لیمان به ایستگاه فضایی خواهد رفت تا برخی از هیجان انگیز ترین بدلکاری های تاریخ سینما را انجام دهد.

۸- آدام سندلر- ترجیح کمدی مضحک به درام قابل احترام

هر کسی که فیلم های Punch-Drunk Love، Funny People یا The Meyerowitz Stories را دیده باشد کاملاً با توانایی های آدام سندلر در نقش های دراماتیک و جذاب آشنا خواهد شد. با این وجود، به جای حضور مداوم در این نقش های درام، سندلر اغلب سعی دارد استعداد خود را در نقش های کمدی به کار گیرد که شانس کمتری برای دیده شدن دارد. ستاره فیلم های Big Daddy و Happy Gilmore دوست دارد به دریافت دستمزدهای نجومی برای بازی در نقش های کمدی و گاه مملو از لودگی مانند Pixels، Grown Ups و The Ridiculous Six ادامه دهد. حتی وقتی سندلر با بازی خیره کننده خود در نقش هاوارد رتنر در فیلم Uncut Gems تحسین همگان را برانگیخت نیز این موفقیت مابین دو فیلم ناامید کننده Murder Mystery و Hubie Halloween اتفاق افتاد. تصور کنید که اگر آدام سندلر برای مدتی طولانی تر به بازی در نقش های درام بپردازد، چقدر می توان از نقش آفرینی های خیره کننده وی لذت برد. با این وجود سندلر اخیراً قراردادی با نتفلیکس برای ساخت ۴ فیلم دیگر امضا کرده و به نظر می رود که وی همچنان به نقش آفرینی در پروژه های سوال برانگیز ادامه خواهد داد.

۷- رابرت داونی جونیور- اهمیت ندادن مطلق به فیلمنامه

«من مرد آهنین هستم» شاید یکی از ماندگارترین دیالوگ های تاریخ دنیای سینمایی ماورل باشد اما باید بدانید که این دیالوگ در واقع در سناریو اصلی اولین فیلم Iron Man وجود نداشت. این بداهه گویی بدون شک دنیای سینمایی مارول را برای همیشه تغییر داد. با گذشت زمان داونی جونیور به خوبی نشان داده که اهمیت زیادی برای سناریو قائل نیست و به گفته خودش «هیچ اهمیتی به چیزی که به شکل فیزیکی روی کاغذ چاپ شده است» نمی دهد. بدین ترتیب بزرگ ترین نام دنیای سینمایی مارول با شادی تمام با بداهه گویی های خود در بسیاری از سکانس های حیاتی این فرانچایز ادامه داد. در جریان سکانس پایانی فیلم Avengers: Endgame در سخنرانی احساسی خود جملات جدیدی را وارد سناریو کرد که از آن میان می توان به جمله ماندگار «دوستت دارم ۳۰۰۰ بار»، جمله ای که داونی جونیور و فرزندانش در دنیای واقعی به یکدیگر می گویند. وی گفته است که از خانواده ای نویسنده می آید و همین موضوع الهام بخش وی در بداهه سرایی هایش در فیلم ها بوده است.

۶- دانیل دی لوییس- بردن سبک متد اکتینگ به یک قلمرو تازه

متد اکتینگ در چند دهه اخیر به یک تکنیک پرطرفدار در دنیای بازیگری تبدیل شده است و برخی از ماندگارترین نقش آفرینی های اخیر سینما به سبک بازیگری کنستانتین استانیسلافسکی نسبت داده شده است. با این وجود، یک بازیگر به طور ویژه به خاطر به کار گرفتن این تکنیک به شکلی باورنکردنی شهرت دارد. بازیگر مورد بحث ما در این جا دانیل دی لوییس برنده سه جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد است. با تعهدی باورنکردنی به نقش و تلاش برای دادن تمام توان و استعداد خود به نقش، دی لوییس تماماً خود را در دنیای و زندگی برخی از به یاد ماندنی ترین نقش هایش غرق کرده است.

وقتی نقش آبراهام لینکلن را بازی می کرد، دی لوییس بر این نکته اصرار داشت که تیم تولید او را با عنوان «آقای رییس جمهور» صدا بزند و حتی همچنان که در نقش خود مانده بود با دیگر بازیگر فیلم، سالی فیلد، تماس می گرفت. وی همچنین قبل از بازی در نقش دانیل پلین ویو در فیلم There Will Be Blood نیز کار کردن با ابزارهای سنتی معدن کاری را یاد گرفت. علاوه بر این، وقتی قرار شد دی لوییس نقش بیل کاتینگ قصاب در Gangs of New York را بازی کند مدتی در یک قصابی کار کرده و یک نمایش دهنده سیرک را استخدام کرد تا به وی پرتاب چاقو را بیاموزد.

۵- جودی فاستر- تبدیل شدن به پیشگام زنان در عرصه سینما

با ورود به سطح اول هالیوود در فیلم Taxi Driver ساخته مارتین اسکورسیزی در سن تنها ۱۲ سالگی، جودی فاستر به سرعت نامی برای خود دست و پا کرده و نشان داد که یکی از ستاره های آینده هالیوود خواهد بود. با این وجود، پس از بازی در فیلم هایی مانند Bugsy Malone و Freaky Friday، فاستر تصمیم گرفت مدتی از دنیای بازیگری فاصله گرفته و روی آموزش متمرکز شود. در روزگاری که بسیاری به او توصیه می کردند تا زمانی که هنوز مشهور است به بازیگری ادامه دهد، فاستر کاری را انجام داد که فکر می کرد برای او مناسب است و دوران حضورش در کالج را دوره ای هیجان انگیز از اکتشاف درون خود توصیف کرد.

در ادامه، پس از بازی کردن تنها در طول تعطیلات تابستانی، بار دیگر با بازی در نقش سارا توبیاس در فیلم The Accused تاریخ ساز شد. این نقش اولین جایزه اسکار را برای وی در پی داشته و راه را برای بازی برنده اسکار دیگر وی در فیلم The Silence of the Lambs باز نمود. او در ادامه وارد عرصه کارگردانی شد و همچنان به بازی در نقش های پیچیده و قابل باور ادامه داد. بدین ترتیب بود که جودی فاستر برای بسیاری از زنان در جلو و پشت دوربین الهام بخش شد.

۴- راک- ساخت جایگاهی منحصربفرد برای خود در هالیوود

علیرغم اینکه اکنون به عنوان یکی از بزرگ ترین ستاره های دنیای سینما شناخته می شود اما شرایط برای دواین راک جانسون برای ورود به هالیوود هیچگاه بدون فراز و نشیب نبود. در اوایل عرصه ورود به بازیگری، جانسون گفته بود که بسیاری بر این باور بودند که بعد از بازی در چند فیلم شانس به او روی خواهد آورد. حتی برخی به او پیشنهاد داده بودند که برای تناسب بیشتر با دیگر ستارگان هالیوودی اطرافش، از وزن خود بکاهد. بعد از بازی در چند فیلم بود که جانسون دریافت در حال تلاش برای تطبیق دادن خود با هالیوود است و بعد از آن بود که تصمیم گرفت هالیوود را با خود تطبیق دهد. بعد از این تغییر دیدگاه بود که قهرمان سابق کشتی کج شاهد شکل گیری فضایی جدید در اطراف خود بود و مدت کوتاهی بعد او به چهره اصلی و پرطرفدار هالیوود تبدیل شد که باعث گردید وی انرژی و کاریزمای خاص خود را به هر نقش بیاورد. او اکنون چندین فرانچایز را در اختیار خود داشته و بیش از هر مرد آمریکایی در اینستاگرام دنبال کننده دارد و هالیوود را به سبک خود بازی می کند.

۳- سیلوستر استالونه- خودداری از ساخت راکی برای بدست آوردن نقش اصلی آن

پیش از آنکه نامی باشد که میلیون ها نفر می شناسند و دوستش دارند، سیلوستر استالونه یک بازیگر گمنام بود که هر نقشی به او پیشنهاد می شد را می پذیرفت. سپس در اواسط دهه ۷۰، او با الهام از مبارزه محمد علی کلی در برابر چاک وپنر سناریویی نوشت که در نهایت به ساخت فیلم Rocky منتهی شد. او سناریو فیلم را تنها در سه روز و نیم نوشت و آن را نزد استودیوهای هالیوودی برد. در ادامه ایروین وینکلر و رابرت چارتوف، تهیه کنندگان سرشناس به او پیشنهادی ۳۵۰,۰۰۰ دلاری در قبال فروختن این سناریو دادند اما استالونه اصرار داشت که خود در این فیلم بازی کند و بدین ترتیب بود که تهیه کنندگان به سرعت پیشنهاد خود را پس گرفتند.

علیرغم اینکه استالونه مجبور شدن برای سیر کردن شکم خانواده اش، سگ خود را نیز بفروشد، استالونه روی خود قمار کرده و همچنان اصرار می کرد تنها با قوانین و شرایط خود فیلم Rocky را خواهد ساخت. در نهایت وینکلر و چارتوف پذیرفتند استالونه خود نقش راکی بالبوا را بازی کند. اما این تصمیم باعث شد که بودجه ساخت فیلم به مقدار قابل توجهی کاهش یابد زیرا استالونه به اندازه رابرت ردفورد و برت رینولدز چهره شناخته شده ای برای ایفای این نقش نبود. اما قمار استالونه نتیجه داد و وی نه تنها مشهور و برنده جایزه اسکار شد بلکه با قول حضور در فیلم اورجینال راکی به کسی که سگش را خریده بود، توانست سگش را نیز پس بگیرد.

۲- الک گینس- خودداری از بازی در جنگ ستارگان تا پذیرش خواسته هایش

سال ها پیش از آنکه Star Wars یک فرانچایز پرطرفدار و چند میلیارد دلاری باشد، سر الک گینس چیزی خاص در ایده جرج لوکاس دیده بود اما برای ایفای نقش اوبی وان شرایط ویژه ای داشت. جدای از اینکه از شرکت در کمپین های تبلیغاتی فیلم Star Wars: A New Hope مستثنی شود، وی جرج لوکاس و سازندگان فیلم را متقاعد کرد که ۲.۲۵ درصد از یک پنجم کل دستمزدی که به خالق این فیلم داده شده بود را به وی بدهند. در نهایت اگر چه گینس سناریو این فیلم را آشغال نامید و دوران ساخت فیلم را خسته کننده توصیف کرده بود، فیلم لوکاس به یک فیلم پرفروش تبدیل شده و در اسکار نیز موفق عمل کرد. در پایان مشخص شد که تهیه کنندگان فیلم به طور شفاهی به گینس قول داده بودند ۲۵ درصد اضافی دیگری نیز به دستمزدهای گینس اضافه کنند که در نهایت به وی پرداخت نشد. این فیلم در نهایت ۸۰ میلیون دلار فروش داشت و می توانست میلیون ها دلار برای گینس درآمد داشته باشد.

۱- ساموئل ال جکسون- بازی کردن تنها به سبک خاص خود

وقتی پای چهره های افسانه ای هالیوود به میان بیاید، ساموئل ال جکسون به درستی یکی از بهترین آن ها خواهد بود. او که با راحتی هر چه تمام تر شخصیت های نمادینی را خلق کرده است، جکسون به یکی از پردرآمدترین ستاره های هالیوود تبدیل شد. با چنین سطحی از موفقیت، باید بدانید هر ترفندی که وی در فیلم هایش به کار گرفته موفقیت آمیز بوده است. با این وجود برخی از درخواست های جکسون برای کارگردانان فراتر از حد تصویر بوده است. جکسون در مصاحبه با CBS تایید کرد که وی می خواهد آنچه را به مخاطبان بدهد که فکر می کند از او می خواهند. این بدان معناست که وقتی یک کارگردان از او می خواهد کاری را انجام دهد که به باور وی با شخصیت مورد نظرش سازگار نیست، جکسون این کار را نخواهد کرد. در شرایطی که فیلم های جکسون تاکنون بیش از ۱۳ میلیارد دلار فروش داشته اند، می توان انتظار داشت که وی همچنان به حضور در فیلم ها با قوانین و شرایط خود ادامه دهد.

