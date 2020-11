سنگ نوشته زیبایی که لژیونر معروف از آن پرده برداشت

به گزارش خبرنگار حوزه ورزشکاران گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضی پورعلی گنجی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که هم اکنون در تیم باشگاهی شنژن چین بازی می‎کند در جدیدترین پست اینستاگرامی خود تصویری از یک سنگ نوشته را به اشتراک گذاشته و در توضیحات مربوط به آن نوشته است:

"رو سنگ جمله ای نوشته که میگه...

فوتبال ورزشی هست که همه مردم رو با ملیت و فرهنگ‌های مختلف به هم نزدیک میکنه.



Football make close friendships between people with different countries and different cultures of all of the world



“海内有缘竞聚齐,事君彼此如兄弟”"

