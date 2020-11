دلتنگی پورعلی گنجی برای خانواده / تصویر تیم ملی فوتبال قدیم و جدید ایران در صفحه آقای دروازه بان

بسته اینستاگرامی ورزشکاران به تاریخ ۲۹ آبان؛

به گزارش خبرنگار حوزه ورزشکاران گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اینستاگرام از جمله شبکه‌های اجتماعی در میان مردم جهان است که دارای مخاطبان بسیار زیادی است و همین موضوع سبب شده تا افراد مشهور جامعه به ویژه سیاستمداران، ورزشکاران و هنرمندان از آن به عنوان ابزاری برای بیان برخی مسائل و موضوعات و یا دریچه‌ای برای صحبت با مردم جامعه و هوادارانشان استفاده کنند.

در این گزارش می‌توانید گزیده‌ای از فعالیت‌های مجازی ورزشکاران در ۲۴ ساعت گذشته را مشاهده کنید.

بیشتر بخوانید

داریوش شجاعیان، بازیکن تیم استقلال تصویری از مهدی قائدی را منتشر کرد و نوشت:

"مهدی تیم ملی"

آرش برهانی، فوتبالیست ایرانی، تصویری از مرحوم غلامحسین مظلومی را منتشر کرد و نوشت:

" سر طلایی فوتبال ایران غلامحسین مظلومی

روحش شاد و یادش گرامی"

مرتضی پورعلی گنجی، فوتبالیست ایرانی تیم باشگاهی شنژن چین، با انتشار تصویری در کنار خانواده اش نوشت:

" خودت باش

جهان اصالتت را ستایش میکنه

.

تو این دنیا هیچ چیزی جای شما رو برام نمیگیره

خدایا شکرت

.

اندکی صبر دیدار نزدیک است



هستی طلا و قیافش"

احمدرضا عابدزاده، دروازه بان پیشکسوت ایرانی تصویری از تیم ملی قدیم و جدید ایران را منتشر کرد و نوشت:

" نباید مانند دیگران باشید. کاری کنید که دیگران بخواهند مانند شما باشند"

فرشید اسماعیلی، بازیکن تیم استقلال، با انتشار تصویری از خودش در کنار حنیف عمران زاده نوشت:

" رفيق ديروز ، مربي امروز"

مرتضی هاشمی، بازیکن تیم استقلال، تصویری از خودش در کنار محمدرضا منصوریان در قالب پستی را منتشر کرد و نوشت:

" مائیم و

تو اے جان

ڪہ جڪَرڪَوشہ مایی…



تمام معرفت و عشق و دوستی و برادری در تو خلاصه شده عزیزتر از جونم"

داوود کاشانی از هواداران تیم پرسپولیس با انتشار تصویری از خودش و محمد انصاری نوشت:

" خدایا شکرت

سلامتی هر چی با معرفته

قابل توجه فن ها زودتر از اونی که

تصور می کنید می رسه محمد انصاری با کمک همه تیم

و مربی با دانشمون اقای دکتر رحیم پور بدنساز تیم و دکترهای

خوبمون و بچه های ماسور که

خدایی همه دارن زحمت میکشن

و خود محمد انصاری که داره

سخت تلاش میکنه اگه تا سه هفته

یا یه ماه دیگه محمد بازی هم کرد

تعجب نکنید

اقایون فن ها لطفا هیسسسسسسس کوچ نکنید و

در مورد بازیکن های تیم نظر ندین تیم صاحب داره

مربیان با دانشی هم بالاسرشون هست لطفا دکتر

هم نباشین که کی !!!!!!!!!!!کی میرسه کی کجا

بازی میکنه دمتونم گرم

وحید جونمم که نگم براتون

یه پارچه اقا و دوست داشتنی"

علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی ایران، تصویری از خودش را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت:

" چه قدر می‌توانی تحمل کنی

و به مسیرت به سمت جلو ادامه بدهی؟

این چگونگی برنده شدن است.

How much can you endure?

And find the energy to continue?

This is the way to achieve your goals"

انتهای پیام/