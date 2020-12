به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، فیلم سینمایی «به سوی طبیعت وحشی» و «بازی تقلید» و بسیاری از فیلم‌های دیگر، از وقایع واقعی و داستان‌های شخصی که روایتگر اتفاقی تراژیک هستند، الهام گرفته شده اند. در این مطلب می‌توانید با فیلم‌هایی آشنا شوید که مبتنی بر داستان‌های حقیقی و واقعی ساخته شدند.

فرار از زندان آلکاتراز «Escape from Alcatraz»



آلکاتراز، واقع در جزیره‌ای در خلیج سانفرانسیسکو، امنیتی‌ترین زندان در زمان خود بود. اعتقاد بر این بود که فرار از این زندان غیرممکن است تا اینکه سه مرد جسور (که کلینت ایستوود، فرد وارد و جک تیبو نقش آن‌ها را بازی کردند) در سال ۱۹۶۲ تلاش موفقیت آمیزی را برای فرار انجام دادند. فرار از زندان آلکاتراز محصول سال ۱۹۷۹ است.

اینک آخرالزمان «Apocalypse Now»



این فیلم سینمایی برداشتی آزاد از کتاب «دل تاریکی» نوشته جوزف کنراد است. در فیلم اینک آخرالزمان، روایتی در طول جنگ ویتنام به تصویر کشیده می‌شود که کاپیتان ویلارد با بازی مارتین شین برای کشتن شخصی با بازی مارلون براندو به ماموریتی خطرناک فرستاده می‌شود.

بازی تقلید «the imitation game»



این فیلم جذاب با بازی درخشان بندیکت کامبربچ (شناخته شده برای نقش شرلوک هلمز) در نقش اصلی، داستان یک دانشمند کامپیوتر به نام آلن تورینگ را روایت می‌کند که در تلاش است کد‌های انیگما که آلمان‌های نازی از آن برای صحبت‌های سری خود استفاده می‌کردند، بشکند.

به سوی طبیعت وحشی «Into the Wild»



فیلم «به سوی طبیعت وحشی» یک داستان واقعی در مورد سفر معنوی یک انسان در دنیای طبیعی و منعکس کننده بسیاری از درگیری‌ها و مشکلاتی است که افراد ناآرام را با یک زندگی مادی به دردسر می‌اندازد. در این فیلم کریستوفر مک کندلس که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده، دارایی خود را رها می‌کند و کل حساب پس انداز ۲۴۰۰۰ دلاری خود را به امور خیریه می‌دهد تا سرانجام به دنبال رویای خود در آلاسکا برود.

لورنس عربستان «Lawrence of Arabia»



این فیلم داستانی واقعی تجربیات دیپلمات و افسر نظامی ولزی به نام توماس ادوارد لارنس در شبه جزیره عربستان در طول جنگ جهانی اول را به تصویر می‌کشد. این فیلم قصه لورنس را به تصویر می‌کشد که مجذوب و مسحور بیابان‌های بکر و دست نخورده و مردان یک‌دنده و لجوج قبایل عرب می‌شود و نهایتا خودش نیز یک عرب تمام عیار می‌شود.

قطار سریع السیر «Midnight Express»



قطار سریع السیر داستان واقعی بیلی هیز، دانشجوی دانشگاه آمریکایی است که به خاطر قاچاق مواد مخدر در ترکیه دستگیر و زندانی می‌شود. عنوان فیلم نیز از یک اصطلاح عامیانه در زندان برداشت شده که به معنای تلاش برای فرار است. شخصیت اصلی فیلم چندین بار برای فرار تلاش می‌کند، اما دوباره دستگیر می‌شود و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد.

اگه می‌تونی منو بگیر «Catch Me if You Can»



لئوناردو دی کاپریو و تام هنکس در این فیلم سینمایی بر اساس زندگی فرانک ابیگل نقش اصلی را بازی می‌کنند. ابیگل شهرتش را به خاطر سابقه فعالیتش به عنوان جاعل چک، کلاهبرداری و حقه‌های فرارش از دست ماموران به‌دست آورد. او در ۱۶ سالگی توانسته بود، چک‌های جعلی که مجموعاً به مبلغ ۴ میلیون دلار آمریکا ارزش داشت را نقد کند. گفته می‌شود او این کار‌ها را به خاطر آنکه خانواده اش با شرایط نامناسب اقتصادی نابود شده بود انجام داده تا دوباره آن‌ها را گرد هم آورد.

فهرست شیندلر «Schindler’s List»



این فیلم داستان اسکار شیندلر (با بازی ماهرانه لیام نیسون)، یک تاجر نازی است که دچار تغییر عقیده و در نهایت موفق به نجات بیش از ۱۰۰۰ یهودی از هولوکاست می‌شود. این فیلم به کارگردانی استیون اسپیلبرگ ساخته و رالف فاینس به عنوان شخصیت منفی نازی در این فیلم بازی می‌کند.

۱۲ سال بردگی «۱۲ Years a Slave»



این درام زندگینامه ای، زندگی سلیمان نورتاپ، یک مرد سیاه پوست آزاد را روایت می‌کند که در سال ۱۸۴۱ ربوده شده و به بردگی فروخته می‌شود. ۱۲ سال بردگی بهترین فیلم در مراسم اسکار شد و بسیار توسط مخاطبان و منتقدان مورد توجه قرار گرفت.



منبع:Culture Trip

انتهای پیام/