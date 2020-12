به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، عسل و لیمو از جمله خوراکی‌هایی هستند که هر یک به دلیل خواص متعدد و ویژه خود مورد توجه بسیاری از متخصصان تغذیه قرار گرفته اند. هم عسل و هم لیمو دارای خواص ضد باکتری و آنتی اکسیدانی هستند، در نتیجه مصرف آن‌ها موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود. همچنین ترکیب عسل و آبلیمو می‌تواند به کاهش وزن و افزایش سلامت پوست و مو کمک کند.



از دیگر خواص معجون عسل و لیموترش می‌توان به جلوگیری از یبوست، کاهش التهابات دستگاه ادراری، تصفیه کبد از سموم، حفظ تناسب اندام و وزن ایده آل، کمک به پوست برای کلاژن سازی و درخشش آن و بهبود سلامت قلب اشاره کرد.



حفظ سلامت قلب

اگر می‌خواهید قلبی سالم با ضربانی منظم داشته باشید به هیچ عنوان نوشیدن آبلیمو عسل را فراموش نکنید. این ترکیب معجزه آسا با تنظیم فشار خون یکی از اصلی‌ترین تهدیدکننده‌های سلامت قلب را خنثی می‌کند. علاوه بر این، به دلیل قدرت پاک سازی که دارد مانع از بسته شدن و گرفتگی شریان‌های اصلی قلب می‌شود.



درمان آنفلوانزا و سرماخوردگی

آبلیمو و عسل هر دو برای سلامت سیستم ایمنی بدن بسیار مفید هستند. لیمو دارای مقادیر فراوانی ویتامین C است که می‌تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و عسل نیز دارای آنزیم‌ها و دیگر ترکیباتی است که می‌تواند از بدن شما در برابر آنفلوانزا و سرماخوردگی محافظت کند. نوشیدن مرتب این مخلوط می‌تواند با تقویت سیستم ایمنی، بدن را به خصوص در زمستان تقویت کند.



یک آنتی اکسیدان قوی است

این نوشیدنی حاوی ترکیبات آنتی‌اکسیدان قوی است که می‌تواند با رادیکال‌های آزاد در بدن مبارزه کرده و از انواع بیماری‌ها پیشگیری کند.



مفید برای سلامت پوست

نوشیدن آبلیمو و عسل یکی از بهترین راه‌های طبیعی موجود برای داشتن پوستی شفاف بدون به کارگیری ابزار‌های آرایشی است. لیمو ویتامین C لازم را برای فرآوری کلاژن فراهم می‌کند، کلاژن نوعی بافت پیوندی مهم است که به استحکام و جوان ماندن پوست کمک می‌کند. بسیاری از ترکیبات موجود در عسل نیز به شادابی پوست کمک می‌کنند و سرانجام پوستی سالم، جوان و شفاف خواهید داشت.



درمان عفونت‌های گلو

شربت لیمو عسل، در مراقبت از عفونت گلو فوق العاده است. در واقع عسل با خواص خود، زخم را بهبود می‌بخشد و می‌تواند گلودرد را تسکین دهد. لیمو در ترکیب با عسل در برابر عفونت‌ها بسیار مفید کار می‌کند.



سم زدایی کردن بدن

هوایی که در آن نفس می‌کشیم، نوشیدنی‌هایی که می‌نوشیم و غذا‌هایی که می‌خوریم، ما را در معرض مواد شیمیایی و سموم گوناگونی قرار می‌دهند. گرچه بدن مان به طور طبیعی از ما در برابر این تهدید‌ها محافظت می‌کند، اما بد نیست ما هم با راهکار‌های طبیعی این حفاظت را تقویت کنیم. آبلیمو و عسل در این راه به ما کمک می‌کند. لیمو عملکرد سم زدایی کبد را افزایش می‌دهد؛ عسل نیز، همانطور که گفته شد، یک ضدمیکروب و ضدعفونی کننده‌ی طبیعی است.



انرژی بخش و افزایش روحیه در فرد

اگر احساس خستگی و ناراحتی می‌کنید، از مخلوط عسل و لیمو استفاده کنید. عسل موجود در آن به عنوان انرژی دهنده بدون کالری عمل می‌کند. لیمو آنزیم‌هایی را که باعث درست هضم شدن غذا می‌شود فعال می‌کند و علاوه بر آن، بوی لیمو آرام بخشی طبیعی به حساب می‌آید.



تصفیه کننده سیستم لنفاوی

کمبود آب در سیستم لنفاوی عامل بروز انواع بیماری هاست. کمبود آب و مایعات لازم در سیستم لنفاوی، احساس خستگی مفرط و بی حالی، اختلال در خواب، یبوست، فشار خون بالا یا پایین، استرس و عملکرد نامناسب ذهنی را به همراه دارد.



با مصرف این نوشیدنی به طور ناشتا به تمامی سیستم لنفاوی آبرسانی می‌شود و این امر علاوه بر رفع علائم یاد شده، سیستم ایمنی بدن را نیز بهبود می‌بخشد.



کاهش دهده وزن

در کاهش وزن، بدن نباید از خواص عسل و آبلیمو غافل شد. یکی از ویژگی‌های این ترکیب این است که یک چربی سوز بسیار مفید است، یکی از مواد موثر لیمو که به مقداری در عسل هم یافت می‌شود ویتامین C است که درچربی سوزی به خوبی عمل می‌کند. به همین دلیل به ورزشکارانی که تمایل به کاهش وزن دارند پیشنهاد می‌شود پس از ورزش و حتی در استراحت از ویتامین C غافل نباشند.



علاوه بر این در ترکیب عسل و آبلیمو فیبر پکتین وجود دارد، پکتین یکی از مواد موثر در مهار اشتهاست به همین دلیل توصیه می‌شود در ابتدای صبح به صورت ناشتا این ترکیب مفید را استفاده کنید تا در طول روز احساس گرسنگی کمتری کنید و به این ترتیب با کاهش وزن روبه رو می‌شوید.



یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای کاهش وزن مصرف آب زیاد است، آب می‌تواند متابولیسم بدن را افزایش دهد و یکی دیگر از فواید آن احساس سیری است که با مصرف مداوم آب بدست می‌آید. با مصرف آب و لیمو و عسل علاوه بر اینکه آب به بدن برای کاهش وزن می‌رسد، حفظ آب در بدن نیز انجام می‌شود.



برای تهیه مخلوط آب و عسل در ابتدا یک نصفه لیمو را در یک فنجان آب گرم بریزید. سپس یک قاشق چای خوری عسل را به آن مخلوط اضافه کنید و خوب مخلوط کنید.

منبع: بهداشت نیوز

