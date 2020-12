آخرین قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن در بازار (۱۵ آذر) + جدول

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، کنسول‌های بازی در گذشته به‌عنوان وسیله بازی برای کودکان شناخته می‌شدند اما با گذر زمان و افزایش استقبال از بازی‌های رایانه‌ای، حال جوانان و بزرگسالان نیز از طرفداران پروپاقرص کنسول‌های بازی و عناوین رایانه‌ای شده‌اند. این صنعت یکی از پردرآمدترین جنبه‌های تفریح و سرگرمی در جهان است و بازار بسیار پر سودی دارد. در این گزارش قصد داریم به بررسی قیمت انواع کنسول بازی و لوازم جانبی آن در بازار به تاریخ ۱۵ آذر بپردازیم.

*قیمت‌ها به تومان است*

"در فهرست‌های زیر، قیمت تمامی مدل‌هایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتی‌های مختلف نیز ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد. تمامی مدل‌ها دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزا‌ن‌تر به فروش می‌رسند."

شرکت سونی

سال ۲۰۱۳ و با آغاز تولید نسل هشتم کنسول‌های بازی، شرکت سونی پلی‌استیشن چهار را به بازار ارائه داد، تا حضور خود را در دنیای بازی‌های ویدئویی با قدرت ادامه دهد. یکی از عمده‌ترین دلایل محبوبیت بالای پلی‌استیشن ۴، عرضه بازی‌های اختصاصی موفقی مانند آنچارتد و The Last of Us است، استراتژی که سال‌ها است از طرف سونی اعمال شده و بازخورد عالی هم دریافت کرده است.

اما این کنسول روزهای پایانی عمر خود را سپری می‌کند و شرکت سونی قصد دارد این کنسول پلی استیشن ۵ جایگزین کنسول پلی‌استیشن ۴ کند. با این حال تا زمان عرضه کنسول پلی استیشن ۵ کنسول PS4 تنها کنسول موجود در بازار از شرکت سونی خواهد بود. در ادامه آخرین قیمت کنسول‌ها و لوازم جانبی شرکت سونی در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول 9/355/000 Playstation 4 Pro Region 2 CUH-7216B 1TB تک دسته 8/000/000 Sony Playstation 4 Slim Region 2 CUH-2216A 500GB تک دسته 8/750/000 Sony Playstation 4 Slim 1TB Region 2 CUH-2216B تک دسته 11/900/000 Playstation 4 Pro Region 2 CUH-7116B 1TB دو دسته 13/570/000 Sony Playstation 4 Pro Region 2 CUH-7216B 1TB دو دسته 12/700/000 Sony PlayStation 4 (PS4) Slim - 1TB With 20 Preloaded Games تک دسته

قیمت نام محصول 27/599/000 Sony PlayStation 5 Console 19/985/000 پلی استیشن کنسول بازی 1 ترابایت سونی PlayStation PS4 Slim1TB Bundle inkl Spiderman 4er Playlink 11/000/000 Sony Playstation4 Pro Region1 CUH-7015B 1TB Game Console

شرکت مایکروسافت

آخرین نسل کنسول شرکت مایکروسافت، ایکس باکس وان است که در سال ۲۰۱۳ وارد بازار شد، هرچند این کنسول از نظر فروش و محبوبیت به پای پلی‌استیشن ۴ نمی‌رسد، اما در بازار ایران و جهان، طرفداران خاص خود را دارد. لازم به ذکر است که شرکت مایکروسافت پس از گذشت مدتی از عرضه کنسول ایکس باکس وان، دو مدل جدیدتر از این کنسول را با نام‌های وان اس و وان ایکس اس وارد بازار کرد که با پیشرفت سخت افزاری همراه بود.

این کنسول نیز روزهای پایانی عمر خود را سپری می‌کند و شرکت مایکروسافت قصد دارد کنسول Xbox Series X را جایگزین این کنسول کند، در ادامه آخرین قیمت کنسول‌ها و لوازم جانبی شرکت مایکروسافت در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول 6/069/000 Microsoft Xbox One S 1TB تک دسته 9/310/000 Microsoft Xbox One X 1TB Game Console دو دسته 7/920/000 Microsoft Xbox One S 1TB Bundle دو دسته سفید 5/700/000 Microsoft Xbox One S ALL DIGITAL 1TB تک دسته 6/360/000 Microsoft Xbox One S ALL DIGITAL 1TB دو دسته سفید 9/510/000 XBOX ONE X 1TB + KINECT 13/030/000 Microsoft Xbox 360 Limited Edition Call of Duty:Modern Warfare3-320GB

شرکت نینتندو

دیگر غول ژاپنی بازی‌های ویدئویی، شرکت نینتندو به نوعی قدیمی‌ترین شرکت سازنده کنسول بازی در جهان است که تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. این شرکت در سال ۱۸۸۹ تاسیس شده و حالا ۱۳۰ سال سابقه در ساخت کنسول و بازی ویدئویی دارد. این شرکت تخصص بالایی در تولید کنسول‌های دستی دارد، نینتندو دی‌اس و سوئیچ از معروف‌ترین کنسول‌های دستی این شرکت هستند که طرفداران زیادی دارند. البته نینتندو در ساخت کنسول‌های خانگی نیز عملکرد مثبتی به جای گذاشته است، نینتندو وی موفق‌ترین کنسول خانگی این شرکت است که همزمان با نسل هفتم کنسول‌های بازی معرفی شد و توانست فروش بیشتری نسبت به پلی‌استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ داشته باشد. در ادامه آخرین قیمت کنسول‌ها و لوازم جانبی شرکت نینتندو در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول 10/800/000 Nintendo Switch Game Console 10/300/000 Nintendo Switch With Gray Joy Con Station Gaming Consoles 10/350/000 Nintendo Switch Blue and Neon Red Joy-Con Bundle

