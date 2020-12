تحسین بی پروای پزشکان ایرانی توسط خبرنگار سی ان ان

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، نیک پاتون والش، خبرنگار مشهور سی ان ان که دنبال کننده‌های زیادی در فضای مجازی دارد با انتشار گزارشی که از نحوه مقابله با بیماری کرونا در ایران تهیه شده بود، توئیتی را در صفحه شخصی خود منتشر کرده و با اشاره به شجاعت و استقامت کادر درمان در ایران با توجه به شدیدترین تحریم‌های دارویی و تجهیزاتی نوشته است:

"مقابله با کرونا را در سراسر جهان دیده‌ام اما به خاطر وجود پزشکان شجاع و دلیر ایرانی، ایران با فاصله زیاد از سایر کشورها در دشوارترین شرایط ممکن، شجاعانه‌ترین عملکرد را دارد."

گفتنی است؛ این گزارش که با عنوان "In an Iranian intensive care unit, doctors grapple with Covid-19 and US sanctions" در سایت اصلی CNN منتشر شده است، به نحوه مقابله ایران با کرونا زیر فشار شدیدترین تحریم‌ها می‌پردازد.

