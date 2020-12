به گزارش حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، شارون استون بازیگر ۶۲ ساله فیلم‌ «غریزه اصلی»، در سالروز درگذشت پدرش با انتشار مصراعی از مولانا (شاعر پرآوازه ایرانی) از او یاد کرده است.

شعر انتخابی شارون استون که آن را منتشر کرده، به شرح زیر است:

بگشای دو دست خود گر میل کنارت هست (Open your hands if you want to be held).

استون در این پست از شعر مولانا (که در خارج از ایران به اسم رومی شناخته می‌شود) با ترجمه کلمن بارکس استفاده کرده است. شعر اصلی در «دیوان شمس» با این بیت شروع می‌شود:

«همرنگ جماعت شو تا لذت جان بینی/ در کوی خرابات آ تا دردکشان بینی»

در ادامه این غزل به مصراع یادشده می‌رسیم:

«بگشای دو دست خود گر میل کنارت هست/ بشکن بت خاکی را تا روی بتان بینی»

