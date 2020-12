۱۰ فیلم دیدنی و جذابی که علاقمندان به «ارباب حلقه ها» باید تماشا کنند

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سری فیلم‌های The Lord of the Rings یا همان ارباب حلقه‌ها به کارگردانی پیتر جکسون از طریق داستانشان در مورد هابیت‌های جوان، یک حلقه قدرتمند و یک قلمروز فانتزی در آستانه جنگی بزرگ توانسته اند در طی سال‌ها توجه مخاطبان را به خود جلب کنند. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با فیلم‌هایی آشنا کنیم که طرفداران فیلم‌های ارباب حلقه‌ها از تماشا کردنشان نهایت لذت را خواهند برد.

۱- Willow

سال ساخت: ۱۹۹۸

داستان فیلم Willow در یک سرزمین رازآلود می‌گذرد و در آن یک کشاورز جوان به نام وارویک سعی دارد نوزادی را از گزند یک ملکه شیطان صفت دور نگه دارد. این فیلم توسط جرج لوکاس تهیه شده و ران هاوارد کارگردانی آن را بر عههده داشته است، فیلمی که در طی سال‌ها به یک کالت کلاسیک محبوب تبدیل شده است. فیلم Willow عناصر روایی زیادی در خود دارد که طرفداران داستان‌های تولکین را راضی خواهند کرد، از شخصیت اصلی متفاوت تا فضای قرون وسطایی.

۲- Time Bandits

سال ساخت: ۱۹۸۱

در کمدی فانتزی Time Bandits، کوین جوان همراه با گروهی شش نفره از کوتوله‌ها در جستجوی یک گنج به سفر در زمان می‌رود. علاقمندان به داستان‌های پیچیده، دکور‌ها و لباس‌های زیبا و روایت‌های جذاب مانند ارباب حلقه‌ها از دیدن این فیلم لذت خواهند برد. این فیلم که در بطن خود یک هجویه است، وقتی موجودات فانتزی را معرفی می‌کند و همچنین با به تصویر کشیدن لوکیشن‌هایی مانند قصر‌های تاریکی شباهت بسیاری به فیلم‌های ارباب حلقه‌ها پیدا می‌کند.

۳- Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

سال ساخت: ۲۰۰۵

فیلم Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe که بر اساس یک سری کتاب فانتزی نوشته سی اس لوییس ساخته شده داستان چهار کودک را روایت می‌کند که از طریق گنجه لباس هایشان وارد یک دنیای فانتزی به نام نارنیا می‌شوند. تولکین و لوییس که در زندگی واقعی نیز دوستان بسیار نزدیکی بودند، هر دو از افسانه شناسی نوردیک در داستان‌های خود استفاده کرده اند، چیزی که در افسانه‌های فانتزی و فلسفه‌های اخلاقی به تصویر کشیده شده در داستان هایشان مشخص است. هم ارباب حلقه‌ها و هم داستان‌های نارنیا علاوه بر تم خود شباهت‌های بسیاری داریند، مانند دکور‌های خیره کننده و تعداد زیادی شخصیت‌های قهرمان و مبارز.

۴- The NeverEnding Story

سال ساخت: ۱۹۸۴

فیلم The NeverEnding Story که بر اساس رمانی نوشته مایکل اند ساخته شده، داستان رویارویی پسربچه‌ای به نام باستین باکس با یک کتاب جادویی را روایت می‌کند که مرز‌های بین خیالات و واقعیت را با هم ترکیب می‌کند. به خاطر داستان‌های عمیق در مورد افسانه‌ها و تاریخ، این فیلم نیز شبیه ارباب حلقه‌ها در مورد رویارویی خیر و شر است.

۵- They Shall Not Grow Old

سال ساخت: ۲۰۱۸

با استفاده از ترکیبی از تصاویر آرشیوی متعلق به اوایل قرن بیستم، فیلم They Shall Not Grow Old ویدیو‌هایی رنگی شده را با کلیپ‌های صوتی با ارزش در هم می‌آمیزد که زندگی سربازان در طول جنگ جهانی دوم را به تصویر می‌کشد. این فیلم اولین تجربه کارگردانی پیتر جکسون در زمینه ساخت فیلم‌های مستند بوده و به شدت مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است. طرفداران فیلم‌های ارباب حلقه‌ها می‌توانند مطمئن باشند که حتی بدون جلوه‌های ویژه، لوکیشن‌های کامپیوتری و سبک روایی باکیفیت نیز جکسون می‌تواند یک فیلم دیدنی خلق کند.

۶-King Kong

سال ساخت: ۲۰۰۵

داستان فیلم King Kong در مورد یک نمایشنامه نویس به نام جک دریسکول و یک فیلمساز به نام کارل دنهام است که تیم تولید را به یک جزیره مرموز می‌برند تا با ساکنان مرگبار، دایناسور‌های ماقبل تاریخ و یک گوریل بسیار غول پیکر مواجه شوند. جلوه‌های ویژه و لوکیشن‌های فیلم باعث شده تا این فیلم اکشن ماجراجویانه بر اعتبار پیتر جکسون به عنوان یک کارگردان کارکشته افزوده شود. لازم به ذکر است که این فیلم نیز مانند ارباب حلقه‌ها در نیوزیلند فیلمبرداری شده است. فیلم King Kong یک همکاری دیگر بین جکسون و اندی سرکیس بود، بازیگر بااستعدادی که در ارباب حلقه‌ها نقش شخصیت گلوم را بازی می‌کرد. در این فیلم، سرکیس نقش شخصیت لامپی که آشپز کشتی است و همچنین شخصیت کونگ را بازی می‌کند.

۷- Cooties

سال ساخت: ۲۰۱۴

در کمدی ترسناک Cooties، ناگت‌های مرغ مسموم باعث ایجاد یک پاندمی شبه زامبی در یک مدرسه ابتدایی می‌شوند که باعث می‌شود شاگردان علیه معلمان شورش کنند. الیجا وود تنها ۱۸ سال داشت که نقش فرودو را در اولین فیلم ارباب حلقه‌ها بر عهده گرفت. از آن زمان به بعد، این بازیگر با بازی در فیلم‌ها و ژانر‌های دیگری نیز استعداد بازیگری خود را به رخ کشیده و در این فیلم نیز نقش یکی از معلمان مدرسه را بر عهده دارد. فیلم Cooties به خوبی توانایی‌های وود به عنوان یک بازیگر کمدی را به تصویر کشیده و انتظار می‌رود کسانی که از جنبه‌های کمیک فیلم ارباب حلقه‌ها خوششان آمده از دیدن این فیلم نیز لذت ببرند.

۸- Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

سال ساخت: ۲۰۰۳

در فیلم Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl، کاپیتا جک اسپارو همراه با یک آهنگر شجاع به نام ویل ترنر سعی در نجات الیزابت سوان از دست گروهی از دزدان دریایی نامیرا دارند. اورلاندو بلوم بعد از درخشش در نقش سیندارین در مجموعه فیلم‌های ارباب حلقه ها، نقشی مشابه را در فیلم‌های دزدان دریایی کاراییب بر عهده گرفت. جدای از حضور بلوم در دو فیلم، مجموعه فیلم‌های دزدان دریایی کاراییب به خاطر نبردها، ارتشی از نامیرا‌ها و همچنین تم هایش در مورد ارث و میراث برای طرفداران فیلم‌های ارباب حلقه‌ها جذاب خواهد بود.

۹- A History of Violence

سال ساخت: ۲۰۰۵

در فیلم A History of Violence یک کافه دار به نام تام استال بعد از کشتن دو مرد مهاجم در کافه خود جایگاه یک قهرمان را پیدا می‌کند. اما وقتی یک گانگستر مرموز وارد شهر شده و تام را متهم به داشتن گذشته‌ای تاریک می‌کند، وی چاره‌ای جز تصدیق این ادعا ندارد. ویگو مورتنسن بیشتر به خاطر بازی در نقش آراگورن در فیلم‌های ارباب حلقه‌ها شناخته می‌شود. اما در A History of Violence، این بازیگر بازی بسیار جاافتاده تری داشته و ثابت می‌کند که بازیگر جذابی است. از دیگر جذابیت‌های این فیلم می‌توان به موسیقی متن خیره کننده این درام اکشن که توسط هاوارد شور تولید شده است، همان آهنگسازی که موسیقی متن فیلم‌های ارباب حلقه‌ها و هابیت‌ها را ساخته است.

۱۰-Tolkien

سال ساخت: ۲۰۱۹

درام زندگینامه‌ای Tolkien در مورد نویسنده مشهور سری کتاب‌های ارباب حلقه هاست که در این فیلم نیکلاس هولت نقش او را بازی می‌کند و در آن زندگی تولکین از دوران کودکی تا دوران خدمت در میدان‌های نبرد جنگ جهانی اول به تصویر کشیده می‌شود. با تماشای زندگی این شخصیت از دوران کودکی تا روز‌های سیاه جنگ، فیلم Tolkien نگاهی جامع به زندگی این نویسنده مشهور و تاثیر تجربیات شخصی اش بر روی کار‌های ادبی اش می‌اندازد.

منبع:روزیاتو

