کد خبر: ۷۶۰۵۳۷۱
گروه : اقتصادی » نبض بازار
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۱
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۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۱
کد خبر : ۷۶۰۵۳۷۱
گروه : اقتصادی » نبض بازار

قیمت انواع ماشین اصلاح صورت در بازار + جدول

در این گزارش به قیمت برخی از اصلاح صورت‌های موجود در بازار پرداخته ایم.

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این گزارش به قیمت برخی از اصلاح صورت‌های موجود در بازار پرداخته ایم.
 
قیمت انواع ماشین اصلاح صورت در بازار + جدول

قیمت انواع اصلاح صورت به شرح زیر است
 

نام کالا 

قیمت (تومان) 

ماشین اصلاح کیمی مدل KM-5017

۱۸۸,۹۰۰

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل AT890/20

۱,۹۳۹,۰۰۰

ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل GM830

۳۳۸,۷۰۰

ماشین اصلاح صورت موزر مدل 0050-1411

۵۳۰,۰۰۰ 

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-071

۲۳۵,۰۰۰

ماشین اصلاح روزیا مدل HQ233

۱۹۵,۸۰۰

ماشین ریش تراش یاندو مدل Sv-w301u

۱۰۷,۰۰۰

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S1030

۷۰۰,۰۰۰

ماشین اصلاح صورت براون مدل 9240s

۵,۱۳۰,۰۰۰

ماشین اصلاح موی بدن و صورت وی جی آر مدل V-168

۲۶۴,۰۰۰
   

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برچسب ها
قیمت کالا ، قیمت بازار
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