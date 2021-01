مقایسه مرسدس بنز C کلاس با بی ام و سری ۳+ مشخصات فنی

مقایسه خودرو؛

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مرسدس بنز کلاس C و بی ام و سری ۳ را باید پرفروش‌ترین سدان‌های آلمانی بازار ایران دانست. این دو سدان کوچک با طراحی اغواکننده و توانایی‌های حرکتی بالا، توانسته‌اند طیف وسیعی از خریداران پیر و جوان را به سوی خود کشانند. در ادامه همراه باشید تا مشخصات و امکانات مرسدس بنز کلاس C و بی ام و سری ۳ را یکدیگر مقایسه کنیم. برای این مقایسه مدل‌های مرسدس بنز کلاس C اتاق W205 و بی ام و سری ۳ اتاق F30 انتخاب شده‌اند.

معرفی مرسدس بنز C کلاس و بی ام و سری ۳

مرسدس بنز C کلاس اتاق W205 در سال ۲۰۱۴ معرفی شد، این خودرو برخلاف نسل قبلی هیچ‌وقت به‌صورت گسترده به بازار ایران راه پیدا نکرد و ستاره ایران و واردکنندگان شخصی تنها تعداد محدودی از آن را به بازار عرضه کردند. عرضه محدود مرسدس اتاق W205 سبب شد تا این خودرو نتواند موفقیت مدل‌های قبلی را در بازار ایران تجربه کند.

بی ام و سری ۳ اتاق F30 در سال ۲۰۱۲ وارد بازار شد و طبیعی است که به‌عنوان یک خودروی جدیدتر طرفدار بیشتری داشته باشد. سری ۳ همانند نسل‌های قبلی خود با استقبال بسیار خوبی مواجه شد، به‌خصوص که توانایی‌های حرکتی فراتر از کلاس خود را ارائه می‌داد. در بازار داخلی عرضه‌ گسترده و پشتیبانی قابل‌قبول پرشیا خودرو تأثیر بسزایی در موفقیت‌های ب ام و سری ۳ جدید داشتند. عرضه‌ سری ۳ در بازار ایران آن‌قدر گسترده بود که حتی هم‌اکنون نیز نسخه‌های صفرکیلومتر آن در بازار موجود هستند. فعلا با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و عدم عرضه‌ مدل ۲۰۲۰ در ایران، این مدل جدیدترین بی ام و صفرکیلومتر بازار داخلی محسوب می‌شود. در ادامه‌ این مقاله از سری مقالات مجله خودرو همراه مکانیک با مقایسه مرسدس بنز C کلاس و بی ام و سری ۳، همراه ما باشید.

مقایسه طراحی مرسدس بنز C کلاس با بی ام و سری ۳

مقایسه طراحی مرسدس بنز C کلاس و بی‌ ام و سری ۳ کار بسیار دشواری است چون هرکدام از این دو خودرو از دو سبک متفاوت در طراحی ظاهری و داخلی برخوردار هستند و درواقع به بهترین شکل ممکن طراحی‌شده‌اند. مرسدس بنز اتاق W205 طرحی سنگین و لوکسی دارد که می‌تواند نگاه هر بیننده‌ای را به‌سوی خود بکشاند. شباهت بسیار زیاد بدنه این خودرو با S کلاس را نمی‌توان انکار کرد به‌طوری‌که بسیاری آن را یک S کلاس کوچک می‌دانند.

شاید نتوان اسپرت بودن C کلاس جدید را به‌اندازه‌ اتاق قبلی دانست، ولی همچنان طرحی قابل‌قبول و تحسین‌برانگیزی دارد. در طراحی داخلی C کلاس جدید هیچ شباهتی به مدل قبلی وجود ندارد. داشبورد این خودرو از شیب ملایمی برخوردار است و روی آن ۳ خروجی سیستم تهویه دایره‌ای شکل تعبیه‌شده‌اند. مانیتور نیز به شکل تبلت مانند در قسمت بالای کنسول مرکزی قرار دارد. شاید داشبورد C کلاس آن چیزی نباشد که خیلی از طرفداران مرسدس بنز انتظار دارند، اما قسمتی که مقابل راننده قرار دارد بسیار خوب طراحی شده است. فرمان خوش‌دست این خودرو به همراه پشت آمپرهای زیبا حس خوبی را به راننده منتقل می‌کند. از نکات منفی کابین C کلاس باید به کیفیت پایین‌تر مواد به‌کار رفته در مقایسه با بی ام و اشاره کرد و به جرات باید گفت مرسدس بنز در زمینه‌ی‌ کیفیت متریال کابین از رقیب قدیمی خود عقب افتاده است.

بی‌ ام و سری 3 در مقایسه با مرسدس بنز C کلاس، طراحی اسپرت‌تری را به نمایش می‌گذارد. برخلاف بنز که همه نوع سلیقه را به سمت خود جلب می‌کند، به‌نظر می‌رسد که ب ام و سری 3 تنها برای جذب خریداران جوان طراحی و تولید شده است. طراحی چراغ‌های جلو که به جلوپنجره متصل شده‌اند نمایی بسیار اسپرت و خشن را در جلوی سری ۳ ایجاد کرده است. در عقب نیز بی‌ ام و توانسته در عین سادگی طرحی دوست‌داشتنی و جذابی را خلق کند. آخرین‌ مدل سری ۳ در بازار ایران مدل‌های ۲۰۱۸ این خودرو محسوب می‌شوند که تفاوت‌های کمی با مدل‌های ۲۰۱۲ دارند و بی ام و یک فیس‌لیفت جزئی را روی این مدل‌ها انجام داده است. ازجمله این تفاوت‌ها می‌توان به تغییر گرافیک چراغ‌ها، بهره‌مندی از سپرهای جدید و خروجی‌های اگزوز متفاوت اشاره کرد.

کابین بی ام و کاملا راننده محور طراحی شده است؛ کلیدها و اجزای کابین در بهترین جای ممکن قرار دارند و نمی‌توانید خودرویی با ارگونومی بهتر از سری ۳ را در این سگمنت پیدا کنید. بی ام و سری ۳ در مدل‌های مختلفی به بازار عرضه شد و مدل‌هایی که به M پکیج مشهور هستند دارای سپرهای اسپرت و غربیلک فرمان متفاوتی هستند.

در مقایسه مرسدس بنز C کلاس و بی ام و سری ۳ نمی‌توان یکی را برتر از دیگری دانست و هر یک مشتریان و طرفداران خود را دارند. مقایسه فضای داخلی دو خودرو نیز حاکی از برتری ب ام و سری ۳ است، چون فضای پای بیشتری را در اختیار سرنشینان خود قرار می‌دهد. در کل اگر دنبال کیفیت بالاتر کابین و فضای جادار در کنار سیستم مالتی مدیای کاربرپسند باشید، بی ام و سری ۳ انتخاب بهتری خواهد بود.

مقایسه فنی

قسمت فنی جذاب‌ترین بخش مقایسه مرسدس بنز C کلاس و بی ام و سری ۳ است. ستاره ایران به‌عنوان تنها نماینده برند مرسدس بنز در ایران، C کلاس جدید را تنها در کد C200 در بازار ایران عرضه کرده است. این مدل از یک موتور ۲ لیتری توربو باقدرت ۱۸۴ اسب بخار و گشتاور ۳۰۰ نیوتن‌متر استفاده می‌کند. مرسدس بنز این نیرو را با یک گیربکس جدید ۹ دنده به چرخ‌های عقب انتقال می‌دهد.

بی ام و سری ۳ جدید که با کد 320i شناخته می‌شود، از یک پیشرانه‌ ۴ سیلندر ۲ لیتری توربو با نام B48 بهره می‌برد که توانایی تولید 184 اسب بخار قدرت و 270 نیوتن‌متر گشتاور را دارد. بی ام و سری 3 از گیربکس ۸ دنده اتوماتیک ساخت ZF در بخش انتقال نیرو بهره می‌برد که آن را باید از بهترین گیربکس‌های اتوماتیک حال حاضر جهان دانست. در مقام مقایسه باید رتبه بهتر را به بی‌ ام و سری ۳ داد.

در جدول زیر مشخصات فنی بی ام و 320i و مرسدس بنز C200 فیس‌لیفت را می‌توانید مشاهده کنید:

مدل خودرو بی ام و 320i مرسدس بنز C200 پیشرانه 4 سیلندر خطی- بنزینی 4 سیلندر خطی- بنزینی حجم موتور سی‌سی 1998 1991 حداکثر قدرت اسب بخار 184 184 حداکثر گشتاور نیوتن‌متر 270 300 گیربکس 8 سرعته اتوماتیک 9 سرعته اتوماتیک مصرف سوخت (ترکیبی) 5.8 6.1 شتاب صفر تا 100 7.3 7.2 حداکثر سرعت کیلومتر بر ساعت 235 237

آپشن و امکانات رفاهی

در ادامه مقایسه مرسدس بنز C کلاس و بی ام و سری ۳ به یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مقاله یعنی آپشن‌ و امکانات رفاهی می‌رسیم. گرچه هر دو این خودروها جزو محصولات ارزان سازندگانشان هستند، ولی در بخش آپشن اصلا دست و پا بسته به‌نظر نمی‌رسند و از امکانات رفاهی متنوعی برخوردار هستند. برای مقایسه امکانات مرسدس بنز C کلاس و بی ام و سری ۳ جدول زیر را مطالعه کنید.

تجهیزات بی ام و 320i مرسدس بنز C200 چراغ چراغ‌های LED چراغ‌های LED سیستم‌های مولتی‌مدیا 9 اسپیکر 205 واتی – هندزفری 13 اسپیکر 590 واتی – سیستم پخش Burmester – هندزفری صفحه‌نمایش 6.5 اینچی با کنترلر – 8 اینچی (سفارشی) 8.4 اینچی با کنترلر رینگ‌ها 225/50R17 225/45ZR18 آینه آینه عقب الکتروکرومیک – آینه جانبی تاشو برقی-آینه جانبی با تنظیم برقی – آینه جانبی با گرم‌کن آینه عقب الکتروکرومیک – آینه جانبی تاشو برقی – آینه جانبی با تنظیم برقی-آینه جانبی با گرم‌کن تهویه مطبوع اتوماتیک دوگانه – دریچه تهویه عقب اتوماتیک دوگانه – دریچه تهویه عقب – خوش‌بوکننده (ایر بالانس) صندلی صندلی با روکش چرمی، گرمکن صندلی جلو، پشت‌سری فعال برای صندلی جلو، 4 حالته دستی سرنشین جلو – گرمکن صندلی جلو و عقب-صندلی راننده

8 حالته برقی – تنظیم برقی گودی کمر – صندلی اسپرت (سفارشی) – مموری- صندلی سرنشین جلو 8 حالته برقی – تنظیم برقی گودی کمر – صندلی اسپرت (سفارشی) چرم دست‌ساز آرتیکو (سفارشی) – چرم دورنگ سفید دیزاینو و مشکی ناپا (سفارشی) – چرم دورنگ قهوه‌ای دیزاینو و مشکی ناپا (سفارشی) گرمکن و سردکن صندلی‌های جلو-صندلی‌ راننده 8 حالته برقی – تنظیم برقی گودی کمر – مموری صندلی سرنشین جلو 8 حالته برقی – تنظیم برقی گودی کمر – مموری شیشه شیشه دودی عقب – پرده برقی عقب – پرده جانبی عقب – مموری آینه شیشه‌های جلو و عقب برقي –

شیشه دودی و عایق گرما – پرده برقی عقب – پرده جانبی عقب سیستم‌های هشداردهنده سنسور عقب- سنسور جلو- سنسور باران سنسور پارک جلو – سنسور پارک عقب سایر امکانات پدال شیفتر، کامپیوتر سفری، سانروف، کروز کنترل، دوربین دید عقب، کیلس، ورود و خروج بدون کلید- نمایشگر اطلاعات روی شیشه- نمایش خطوط کمکی پارک با حرکت فرمان- چراغ بدرقه – نورپردازی داخلی- درب صندوق بار برقی تریم آلومینیومی یا پیانو مشکی (سفارشی) – تریم چوب قهوه‌ای (سفارشی) – ساعت آنالوگ-تاچ پد – نمایشگر 4.5 اینچی صفحه کیلومتر

ایمنی

ایمنی خودروهای آلمانی مثل همیشه عالی بوده و هست. با توجه به اینکه هر دو خودرو توانسته‌اند ۵ ستاره ایمنی را از موسسه Euro NCAP دریافت کنند، مقایسه ایمنی آن‌ها کار مشکلی است و باید هر دو خودرو را کاملا مطمئن و ایمن ارزیابی کرد. با این‌وجود بی ام و سری 3 امتیاز بهتری را در بخش ایمنی سرنشین بزرگسال دریافت کرده است؛ به‌نظر می‌رسد که از امنیت به‌مراتب بالاتری نسبت به محصول مرسدس بنز برخوردار باشد.

در لیست زیر می‌توانید تجهیزات ایمنی مرسدس بنز C کلاس و بی ام و سری ۳ را با هم مقایسه کنید:

تجهیزات بی ام و 320i مرسدس بنز C200 تجهیزات ایمنی و حفاظتی رادار عابر پیاده-رادار تغییر خطوط-رادار جلو-رادار نقاط کور-دوربین‌های جانبی-دوربین عقب-لاستیک Run Flat سیستم ضد سرقت (ايموبلايزر) – قفل مركزي-سنسور پارک عقب-سنسور پارک جلو -پشت‌سری فعال-دوربین 360-رادار تصادف جلو-رادار تغییرلاین-رادار نقطه کور-سنسور تشخیص عابر پیاده کیسه هوا 8 عدد 9 عدد سیستم ترمز ترمزهای دیسکی مجهز به ABS-EBD- EBA-سیستم کنترل کشش و کنترل پایداری سيستم ترمز ضد قفل (ABS)، سيستم توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD)، سيستم كمكي ترمز (BAS)- سیستم کنترل پایداری و کنترل کشش

تجربه رانندگی

شروع حرکت در مرسدس بنز با نرمی و آرامش خاصی انجام می‌شود. تأخیری که در گیربکس‌ ۷ دنده نسل قبل وجود داشت در مدل جدید به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است. مرسدس بنز اهرم تعویض را به پشت فرمان منتقل کرده است که شاید به مذاق برخی از رانندگان چندان خوش نیاید، اما در عوض شیفترهای تعویض دنده نیز در پشت فرمان قرار داده شده‌اند تا در صورت لزوم بتوان از آن‌ها استفاده کرد. مرسدس بنز ازنظر عایق‌بندی بسیار مناسب عمل کرده است و صدای موتور نفوذ کمی به کابین دارد.

موتور توربوشارژردار مرسدس بنز گرچه روی کاغذ مشخصات خوبی دارد ولی تأخیر توربو در آن به‌وضوح بالاتر از بی ام و است ضمن اینکه ازنظر شتاب نیز در برابر رقیب خود کم می‌آورد. در مقام مقایسه بی ام و شروع حرکتی بهتر و سریع‌تر دارد و واکنش‌های گیربکس آن نیز سریع‌تر است. متأسفانه استفاده از سیستم فرمان برقی در هر خودرو سبب شده تا میزان اطلاعات دریافتی از فرمان آن‌ها چندان جالب نباشد، اما در همین مقایسه نیز بی ام و وضعیتی بهتر دارد.

سیستم iDrive در بی ام و با اختلاف عملکردی بهتر از سیستم مرسدس بنز دارد و کار با آن راحت‌تر است. در مقایسه‌ هندلینگ نیز می‌توان گفت که هر دو خودرو وضعیت خوبی دارند، اما در اینجا نیز بی ام و پایداری بهتری ارائه می‌دهد که باعث می‌شود خودرو مناسب‌تری برای رانندگی‌های تهاجمی و پرسرعت به‌نظر برسد؛ البته در عوض سواری خشک‌تری نسبت به مرسدس بنز دارد. خشکی بی ام و سری ۳ آزاردهنده نیست، اما مرسدس بنز تعلیق نرم‌تری دارد و راحتی سرنشینان در آن بالاتر است. در واقعیت این‌طور گفت که مرسدس بنز C کلاس بخشی از پایداری خود را فدای راحتی سرنشینان کرده است. عملکرد سیستم ترمز در هر دو خودرو عالی بوده و هیچ نقصی در ترمزهای قدرتمند آن‌ها دیده نمی‌شود.

شرایط بازار

در مقایسه مرسدس بنز C کلاس و بی ام و سری ۳ انتخاب برای خریداران بی ام و ساده‌تر است. سری ۳ به‌صورت گسترده‌ای وارد بازار شده و از خدمات مناسب‌تر و بازار دست‌دوم پررونق‌تری برخوردار است. خدمات مناسب و گسترده‌ پرشیا خودرو سبب شده است تا دارندگان بی ام و نگرانی از بابت سرویس و تامین قطعات نداشته باشند.

مرسدس بنز C کلاس درست در نقطه مقابل سری ۳ قرار دارد. عرضه‌ این خودرو بسیار محدود بوده و به‌ندرت در خیابان‌ها مشاهده می‌شود. البته همین کمیاب بودن خودرو برای برخی که به خودروهای خاص علاقه دارند یک مزیت محسوب می‌شود.

شاید ساکنان تهران برای دسترسی به خدمات محصولات مرسدس بنز مشکل چندانی نداشته باشند، اما در سایر شهرها وضعیت خدمات مرسدس بنز تعریفی ندارد؛ به‌خصوص که C کلاس جدید خودرویی کم تعداد بوده و قطعات آن به‌سختی در بازار پیدا می‌شوند. به ‌این‌ترتیب با توجه به شرایط بازار و خدمات این دو خودرو، بی ام و سری 3 انتخابی منطقی‌تری است.

جمع‌بندی مقایسه مرسدس بنز C کلاس با بی ام و سری ۳

دو محصول آلمانی آن‌قدر خودروهای کامل و کم نقصی هستند که به‌سختی می‌توان از آن‌ها ایرادی گرفت. از نقاط قوت بی ام و سری ۳ باید به کیفیت بالا، شتاب خوب، لذت رانندگی بالا و از معایب آن باید به خشکی سواری و حساسیت موتور به کیفیت سوخت اشاره کرد.

مرسدس بنز C کلاس نیز مزایایی همچون، مصرف کم، ایمنی بالا، سواری خوب و امکانات رفاهی مناسب دارد و معایب آن فضای کوچک، کیفیت پایین‌تر در مقایسه با بی ام و بازار دست‌دوم ضعیف هستند.

نگاهی به وضعیت نمایشگاه‌های خودرو و خیابان می‌توان شما را متقاعد کند که بی ام و سری 3 پیروز میدان در بازار کشور است، مگر اینکه به خودروهای کمیاب علاقه‌مند باشید یا برند مرسدس بنز اولویت اصلی شما در انتخاب خودرو باشد.

انتهای پیام/