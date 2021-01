به گزارش گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، طرفداران سریال کارتونی سیمپسون‌ها (The Simpsons) ذوق‌زده شباهت‌هایی را بین یورش راستگرایان افراطی به ساختمان کنگره و یکی از قسمت‌های اخیر این سریال پیدا کرده‌اند.

سی‌و‌یکمین قسمت مخصوص هالووین در این مجموعه انیمیشنی که در ۱ نوامبر تحت عنوان «خانه وحشت درختی» (Treehouse of Horror) پخش شد، یک صحنه آخرالزمانی را نشان می‌دهد که در آن شهر زادگاه سیمپسون‌ها، اسپرینگ‌فیلد، در روز تحلیف سال ۲۰۲۱ دچار آتش‌سوزی شده، اتومبیل‌ها واژگون شده، پنجره‌ها خرد شده، و هومر سیمپسون بلاتکلیف نتوانسته است رأی بدهد.

این تصاویر شباهت آشکاری به آشوبگران حامی ترامپ در یورش روز چهارشنبه به ساختمان کنگره دارد که منجر به کشته شدن چهار نفر و محاصره نمایندگان مجلس در دفاتر کارشان شد.

یکی از طرفداران این کارتون در توییتر خود نوشت: «دوباره، سیمپسون‌ها آینده را پیش‌بینی کردند.»

یکی دیگر از طرفداران این کارتون نوشت: «یک پیشگویی دیگر توسط سیمپسون‌ها! ما در نمایش ترومن زندگی می‌کنیم.»

تعدادی از طرفداران این کارتون عکس‌های یکی از آشوبگران در شمایل وایکینگ‌ها در اتاق سنا را در کنار یک شخصیت سیمپسون‌ها نمایش دادند که با شمایل مشابه بر بالای ساختمان کنگره پرچم آمریکا را برافراشته است.

وی نوشت: «سیمپسون‌ها هرگز شما را ناامید نخواهند کرد»

این اولین باری نیست که سیمپسون‌ها یک قدم از تاریخ جلوتر بودند. این نمایش که بیش از ۳۰ سال است در حال اجرا است، به نظر می‌رسد از ویروس کرونا و زنبور‌های قاتل (فصل ۴ "Marge in Chains") گرفته تا رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ (فصل ۱۱ "Bart to the Future") را پیش‌بینی کرده است.

حتی به نظر می‌رسد که سیمپسون‌ها در پیش‌بینی اتفاقات خوب در فناوری، علوم و فرهنگ پاپ نیز توانایی عجیبی دارند. مانند پایان سریال «بازی تاج و تخت» (قسمت خیالی فصل ۲۹ سریال The Serfsons)، خرید شبکه فاکس توسط شرکت دیزنی (فصل ۱۰ When You Wish Upon a Star) پیش‌بینی جرم بوزون هیگز توسط هومر (فصل ۱۰ The Wizard of Evergreen Terrace).

