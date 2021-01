به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، جنگ ستارگان، هری پاتر و جیمز باند مجموعه آثار سینمایی هستند که محبوب مخاطبانند و در بین پرفروش‌ترین مجموعه‌های سینمایی تاریخ قرار گرفته‌اند. به دلیل برجسته بودن این آثار فراموش می‌کنیم که چه فیلم‌هایی در جذب مخاطب موفق نبودند. فیلم‌هایی که بدترین امتیازات سینما را دریافت کرده اند و به عنوان نمونه‌هایی بسیار ناموفق در تاریخ سینما شناخته می‌شوند.

گاهی دلیل اصلی این اتفاق می‌تواند این باشد که داستان فیلم‌ها جذاب نیستند. گاهی هم ممکن است به خاطر عدم انتخاب مناسب بازیگران باشد. با در نظر گرفتن این موضوع به سراغ منفور‌ترین فیلم‌های تاریخ می‌رویم. محض اطلاع، فیلم‌هایی که پایین‌ترین امتیاز را در IMDb دارند در این لیست آورده شده اند. یعنی علاوه بر منتقدان، بینندگان فیلم هم از این فیلم‌ها متنفر هستند.

(Dream.net (۲۰۰۹

این فیلم کمدی و رمانتیک مجارستانی در مورد دختری است که به یک مدرسه جدید می‌رود و سعی دارد دوستان جدیدی پیدا کند. این فیلم در سایت‌ آی ام دی بی از ده امتیاز ۱.۸ را دریافت کرده است و شاید بدترین فیلمی باشد که تاکنون با آن آشنا شده اید.

(Titanic: The Legend Goes On (۲۰۰۰

شاید انتخاب حادثه تایتانیک برای داستان های فانتزی مناسب نباشد. این فیلم انیمیشن اسپانیایی-ایتالیایی داستان سیندرلا و پرنس چارمینگ را روایت می‌کند که البته این بار در تایتانیک با یکدیگر روبرو می‌شوند. این تنها نکته عجیب ماجرا نیست و حیوانات سخنگو نیز در این دنیا وجود دارند. امتیاز این فیلم در حال حاضر در IMDb، از ده، 2 است.

(Pledge This! (۲۰۰۶

این فیلم کمدی که قرار بود مخاطبان خود را به خنده بیندازد، بیشتر باعث نفرت آن‌ها شد تا امتیازات پایینی به این فیلم بدهند و نهایتاً به صورت میانگین امتیاز ۱.۷ برای این اثر به ثبت برسد.

(Birdemic: Shock and Terror (۲۰۱۰





در این فیلم ژانر هیجانی، دسته‌ای از پرندگان جهش یافته را می‌بینیم که به ساکنان یک شهر حمله می‌کنند. این فیلم مستقل که با بودجه کمی ساخته شده از فیلم «پرندگان» ساخته آلفرد هیچکاک الهام گرفته است. دنباله این فیلم سینمایی نیز در سال ۲۰۱۳ ساخته شد و به همان اندازه فاجعه بار بود. امتیاز این فیلم ۱.۸ به ثبت رسیده است.

(Turks in Space (۲۰۰۶



این فیلم به عنوان جنگ ستارگان ترکیه‌ای شناخته می‌شود که البته نتوانست موفق باشد. این فیلم در مورد خانواده‌ای است که تلاش می‌کنند خودشان را با زندگی در یک منظومه شمسی دیگر وفق دهند. امتیازی که برای این فیلم در IMDb به ثبت رسیده ۱.۸ از ده است.

(Daniel der Zauberer (۲۰۰۴



در این فیلم سینمایی آلمانی که معادل فارسی آن «دنیل جادوگر» است، یک خواننده آلمانی در نقش اصلی بازی می‌کند. در این اثر به ندرت داستانی قابل فهم دیده می‌شود و به نظر می‌رسد بیشتر برای آن ساخته شده که رزومه بازیگری یک خواننده باشد. این اثر برای مدت زیادی در قعر لیست بدترین‌ها بود که چند سال است چند فیلم دیگر جای آن را گرفته اند، اما هنوز هم جزو بدترین هاست.

(Manos: The Hands of Fate (۱۹۶۶



این فیلم با امتیاز ۱.۹ در آی ام دی بی یکی از بدترین آثار ساخته شده در تاریخ سینماست. هارولد پی وارن نویسندگی، کارگردنی و تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده داشته و حتی در آن نقش آفرینی نیز کرده است. پس حداقل تماشاگرانی که از این اثر متنفرند می‌دادند که باید چه کسی را سرزنش کنند.

(Saving Christmas (۲۰۱۴



کرک کامرون شاید در سریالی مثل «درد‌های رو به افزایش» یک بازیگر موفق باشد، اما در فیلم سینمایی «نجات کریسمس» هرگز موفق نبود. این اثر هم در IMDb امتیاز پایینی را دریافت کرده. در وبسایت راتن تومیتوز هم امتیاز صفر را کسب کرده است تا بدترین تجربه بازیگری کرک کامرون رقم بخورد. اگر هدف او این بود که بدترین فیلم در مورد کریسمس را بازی کند به نظر می‌رسد که کارش را تمام و کمال انجام داده است.

منبع: Cheatsheet

انتهای پیام/