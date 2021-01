مشاغل عجیب فوتبالیست ها؛ از جاسوسی تا زباله جمع کنی و متصدی کفن و دفن

به گزارش خبرنگار دنیای ورزش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، این روز‌ها فوتبالیست‌ها شهرت جهانی دارند و بسیار ثروتمند هستند. آن‌ها برای تامین مایحتاج زندگی خود به ندرت به شغل دوم احتیاج دارند، اما در زمان‌های گذشته این طور نبود و بازیکنان از طریق مشاغل مختلف درآمد کسب می‌کردند.

در این گزارش، مشاغل چند نفر از فوتبالیست‌های قدیمی و جدید فاش شده است که بعضی از این شغل‌ها برای یک فوتبالیست طراز اول بسیار عجیب باشد و شاید از چنین بازیکنانی بعید است.

گئورگ گیکا پاپسکیو

شغل دیگر: خبرچین و جاسوس

گیکا پوپسکیو خبرچین سازمان"سکیوریتات" یا همان پلیس مخفی رومانی بود. در طول دهه ۸۰، سکیوریتات ظاهرا در تلاش بود تا تیم استوا بخارست را متلاشی کند.

همان طور که گاردین نوشته است، زندگی پاپسکیو به عنوان یک جاسوس ممکن است باعث ایجاد تضاد منافع در دوران بازیگری اش شود.

جالب‌ترین جنبه قضیه پوپسکیو این است که آیا او سال ۱۹۸۸ که ۱۳ بازی به صورت قرضی برای استوآ بخارست انجام داد، برای سرویس جاسوسی رومانی کار می‌کرد؟ آیا او واقعاً سعی داشت استوا را از درون متلاشی کند؟

استیون جرارد

شغل دیگر: رستوران دار

اگر یک فوتبالیست میلیونر باشید و عاشق یک رستوران خاص باشید، چه می‌کنید؟ اگر استیون جرارد بازیکن لیورپول هستید، رستوران را خریداری می‌کنید.

آنتونی لاپاگلیا

شغل دیگر: در واقع، فوتبال شغل "دیگر" او بود.

شما ممکن است آنتونی لاپاگلیای بازیگر را به خاطر نقش‌های او در مجموعه تلویزیونی "بدون رد پا" و فیلم‌هایی مانند "رکورد‌های امپراتور" بشناسید (ما او را این گونه می‌شناسیم)، اما احتمالاً نمی‌دانید که او در دهه ۱۹۸۰ در استرالیا به طور حرفه‌ای فوتبال بازی می‌کرد. او همچنین به عنوان مالک بخشی از اف سی سیدنی فعالیت می‌کند.

ریو فردیناند و اشلی کول

شغل دیگر: تهیه کننده فیلم

ریو فردیناند و اشلی کول برای تهیه کنندگی فیلم "مرد مرده می‌دود" در سال ۲۰۰۹ با هم همکاری کردند.

مت میچل-کینگ

شغل دیگر: مدل مرد

این بازیکن که در پست دفاع به صورت نیمه حرفه‌ای بازی می‌کرد، علاوه بر این که به عنوان مدل فعالیت می‌کرد، قبلاً بدل ریو فردیناند هم بود.

اندی کول

شغل دیگر: خواننده

سال ۱۹۹۹، اندی کول، مهاجم منچستر یونایتد، آلبومی از گروه Gap Band را منتشر کرد که شعر‌های هوشمندانه‌ای مانند "اندی کول آن را خراب کن" در آن وجود داشتند.

ری ویلسون

شغل دیگر: متصدی کفن و دفن

ری ویلسون در جام جهانی ۱۹۶۶ با انگلیس به مدال طلا دست یافت. او پس از بازنشستگی به عنوان متصدی کفن و دفن مشغول به کار شد.

ایان رایت

شغل دیگر: خواننده پاپ

ایان رایت که پیش از تیری آنری با ۱۸۵ گل رکورد دار گلزنی برای آرسنال بود، در طول فعالیت کوتاه مدتش در زمینه موسیقی یک آهنگ نوشت و ضبط کرد.

نام این آهنگ " Do The Right Thing" (کار درست را بکن) بود. رایت با خداحافظی در اوج، کار درستی انجام داد.

مورتن گامست پدرسن و ۴ بازیکن دیگر

شغل دیگر: رهبر گروه موسیقی

ممکن است شما مورتن گامست پدرسن را به عنوان فوتبالیستی که ستاره بلک برن بود، بشناسید؛ اما شاید ندانید که او رهبر گروه موسیقی پسران نروژی The Players نیز است.

۴ عضو دیگر این گروه نیز فوتبالیست هستند: فردی دو سانتوس (والرنگا)، ریموند کویسویک (کوئیک هالدن)، کریستوفر هاستاد (والرنگا) و اوویند سونینگ (راندابرگ).

۴ نفر از این ۵ بازیکن عضو تیم ملی نروژ هم بوده اند.

کلینت دمپسی

شغل دیگر: خواننده

دمپسی، بازیکن ملی پوش آمریکایی که برای فولام و تاتنهام بازی می‌کرد و سال ۲۰۱۸ بازنشسته شد، آهنگ "Don't Tread" (له نکن) را برای آگهی تبلیغاتی نایک در جام جهانی ۲۰۰۶ ضبط کرد.

اندی هانت

شغل دیگر: هتلدار

اندی هانت ۱۱ فصل در باشگاه‌های مختلف از جمله نیوکاسل یونایتد و چارلتون اتلتیک بازی کرد.

او این روز‌ها با همسرش یک استراحتگاه "سفر ماجراجویی" به نام "گنبد جنگلی بلیز" را اداره می‌کنند. هزینه ۳ شب اقامت برای بزرگسالان از ۸۹۵ دلار شروع می‌شود.

تروی پرکینز

شغل دیگر: متصدی وام رهنی

تروی پرکینز دروازه بان تیم ملی آمریکا و بهترین دروازه بان سال ۲۰۰۶ لیگ فوتبال آمریکا، علاوه بر حضور در تیم منتخب MLS، زمانی در صنعت وام مسکن کار می‌کرد.

استیو ساویدان

شغل دیگر: زباله جمع کن

استیو ساویدان، فوتبالیست بازنشسته فرانسوی که بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹ در چندین تیم بازی می‌کرد، زمانی به عنوان زباله جمع کن کار می‌کرد تا زندگی خود را تأمین کند.

وینی جونز

شغل دیگر: بازیگر

وینی جونز در دوران فوتبال خود که از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۹ ادامه داشت، به عنوان هافبک دفاعی محکم برای چلسی، ویمبلدون و لیدز یونایتد شهرت پیدا کرد.

او به عنوان بازیگر فعالیت خود را ادامه داد و اولین بازی خود را سال ۱۹۹۸ در فیلم " قفل، انبار و ۲ بشکه باروت" به کارگردانی گای ریچی انجام داد و از آن زمان به بعد در ده‌ها فیلم بازی کرد.

استوارت پیرس

شغل دیگر: برقکار

استوارت پیرس، بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۲ در ۶ باشگاه بازی کرد. پیرس یک برقکار دوره دیده بود، آگهی‌های مربوط به کار خود را در برنامه‌های روز مسابقه قرار می‌داد.

تری ونبلز

شغل دیگر: صاحب کلوپ شبانه

تری ونبلز معروف به "ال تل" که ۱۶ سال بازی کرد و سال‌های زیادی را نیز به مربیگری پرداخت، یک کلوپ شبانه را که توسط مارگارت تاچر (نخست وزیر سابق انگلیس) افتتاح شده بود، خریداری کرد.

یک سری اشتباهات مدیریتی باعث شد او به مدت ۷ سال از مدیریت شرکت‌ها محروم شود.

سوکراتس

شغل دیگر: پزشک

سوکراتس اسطوره برزیلی مدرک پزشکی خود را قبل از روی آوردن به فوتبال حرفه‌ای کسب کرد.

اریک کانتونا

شغل دیگر: بازیگر، مدل و سیاستمدار

اریک کانتونا ستاره اسبق منچستریونایتد که شاید جذابترین‌ترین فوتبالیست دهه ۱۹۹۰ بود، بعد‌ها به عنوان یک بازیگر، مدل و سیاستمدار برای خود نامی دست و پا کرد.

جبرئیل سیسه

شغل دیگر: خواننده

ستاره سابق تیم ملی فرانسه و باشگاه‌های لیورپول، مارسی و لاتزیو پس از بازنشستگی از فوتبال وارد عرصه موسیقی شد.

