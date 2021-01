پرتاب ۱۳۳ ماهواره در Falcon 9 توسط ایلان ماسک

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، بعد از چند روز تاخیر، سرانجام SpaceX امیدوار است که بتواند ۱۳۳ ماهواره را به مدار زمین پرتاب کند. حداکثر ۱۰ ماهواره Starlink در این ماموریت حضور خواهند داشت و این عملیات Transporter-1 نامیده می‌شود.

بیشتر بخوانید

پرتاب درصورت وجود شرایط مطلوب

اسپیس ایکس یک پنجره پرتاب ۴۰ دقیقه‌ای از ایستگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال، فلوریدا دارد که از ساعت ۲:۲۰ بعد از ظهر به وقت گرینویچ (۹:۲۰ صبح به وقت محلی) آغاز می‌شود. شرکت SpaceX اعلام کرد:" شرایط آب و هوایی ۶۰ درصد مطلوب است، بنابراین ۴۰ درصد احتمال دارد که پرتاب دوباره به تأخیر بیفتد. " با این حال، اگر این کار ادامه یابد، جریان مستقیم پرتاب ۱۵ دقیقه قبل از بلند شدن شروع می‌شود.

وجود بیشترین فضاپیما در این ماموریت

شرکت ایلان ماسک در بیانیه‌ای اعلام کرد: "اسپیس ایکس شنبه ۲۳ ژانویه را برای پرتاب Transporter-1، اولین مأموریت اختصاصی SpaceSat Rideshare برنامه SpaceX از Space Launch Complex 40 (SLC-40) در ایستگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا انتخاب کرده بود. پنجره راه اندازی ۴۲ دقیقه‌ای در ۹:۴۰ صبح EST یا ۱۴:۴۰ UTC باز می‌شود. تقویت کننده مرحله اول Falcon 9 قبلا از پرتاب دومین مأموریت نمایشی Crew Dragon، مأموریت ANASIS-II، مأموریت Starlink و پرتاب ۲۱ مأموریت بارگیری مجدد Dragon به ایستگاه فضایی بین المللی پشتیبانی کرده است. "

سخنگوی اسپیس ایکس ادامه داد:" پس از جدایی ماهواره، SpaceX در اولین مرحله Falcon 9 را روی کشتی پهپادی Of Course I Still Love You که در اقیانوس اطلس مستقر می‌شود، فرود خواهد آورد. در این پرتاب ۱۳۳ فضاپیمای تجاری و دولتی (شامل CubeSats، میکروسافت‌ها و وسایل نقلیه انتقال مداری) و ۱۰ ماهواره Starlink، بیشترین فضاپیماهایی هستند که در یک مأموریت مستقر شده است. ماهواره‌های Starlink سوار در این مأموریت، اولین سیارک هستند که در مدار قطبی مستقر می‌شوند. "

آخرین دسته ماهواره‌های Starlink تعداد موجود در مدار را به بیش از ۱۰۰۰ افزایش می‌دهد. سیستم پهنای باند ماهواره‌ای Starlink برای انگلستان تأییدیه قانونی داده شده، به این معنی که مشتریان می‌توانند شروع به ثبت نام کنند.

اینترنت جهانی، هدف پرتاب ماهواره‌ها

استار لینک جاه طلبی SpaceX برای ایلان ماسک است تا با استفاده از آن فناوری اینترنت ماهواره‌ای را به تمام نقاط جهان ارائه دهد. برای دریافت اینترنت Starlink، کاربران باید یک ماهواره نصب کنند.

اما Starlink برای کاربران بالقوه انگلستان ارزان نخواهد بود. هزینه اولیه تنظیم سخت افزار ۴۳۹ پوند به علاوه ۵۴ پوند دیگر برای هزینه حمل و نقل است. علاوه بر این، کاربران برای دریافت باند پهن Starlink باید ماهانه ۸۴ پوند دیگر پرداخت کنند.

در ادامه ویدئویی از این پرتاب را مشاهده می‌کنید:

انتهای پیام/