معرفی برترین بازی ‌های موبایل در سال 2020 که حتما باید بازی کنید

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، وقتی برای دانلود یک بازی وارد مارکت‌های سیستم‌عامل موبایل خود می‌شوید با تنوعی زیادی از بازی‌های جذاب روبه‌رو هستید که نمی‌توانید آن‌ها را نادیده بگیرید و همین، انتخاب را برای شما مشکل می‌کند. حتی ممکن است چندین بازی را دانلود و امتحان کنید ولی توجه شما را جلب نکند. اما نگران نباشید. ما در این مقاله، برترین بازی های موبایل در سال 2020 را در سبک‌های مختلفِ اکشن، معمایی، نقش‌آفرینی و مسابقه‌ای به شما معرفی خواهیم کرد.

در انتخاب و معرفی این بازی‌ها، نظر کاربران و تعداد دانلودها در نظر گرفته شده است. در ادامه با ما همراه باشید:

کال اف دیوتی (Call of Duty)، بهترین بازی موبایل در سبک جنگی

کال اف دیوتی یک بازی اکشن، رایگان و جزو برترین بازی های موبایل در سال 2020 در پلی‌استور و اپ‌استور است. از هر زاویه‌ای که به کال اف دیوتی نگاه کنید؛ این بازی، بی‌نظیر است.

گرافیک زیبا، اجرای فوق‌العاده، نقشه‌های محبوب و بزرگ نسخه pc و کنسول، اسلحه‌های مختلف و تنظیمات متنوعی که به شما اجازه می‌دهد، با هر نوعی از گوشی (از رده‌های پایین تا بالاترین رده) این بازی را روی موبایل خودتان نصب داشته باشید و از آن لذت ببرید.

در این بازی، شما می‌توانید به‌تنهایی به جنگ 100 بازیکن دیگر بروید و یا همراه با دوستانتان؛ به صورت گروهی و آنلاین، یک نبرد تیمیِ جانانه را تجربه کنید.

بازی پابجی (Pubg mobile)، پرطرفدارترین بازی موبایل در سال 2020

پابجی موبایل یک بازی اکشن، هیجان‌انگیز و اعتیادآور در سبک بقا است. این بازی ابتدا برای pc و سپس برای گوشی‌های اندرویدی و ios عرضه شد ولی زمان زیادی از انتشار آن نگذشته بود که محبوبیت آن دوچندان و نسخه کنسول آن هم ارائه شد.

برای این بازی، شما به یک گوشی در رده‌های میانی نیاز دارید و اگر هنگام بازی، با پیام your device is not supported رو‌به‌رو شدید؛ باید نسخه pubg mpbile lite را دانلود کنید.

شما می‌توانید تک‌نفره و یا گروهی با دوستانتان در سراسر دنیا، به صورت آنلاین وارد نقشه 8*8 بازی شوید و از امکاناتی که بازی در اختیار شما قرار می‌دهد؛ مانند تفنگ‌ها و تجهیزات متنوع، وسایل نقلیه و پناهگاه‌های مختلف، دید‌های شخص سوم و شخص اول، حالت‌های مختلف آب و هوایی و... استفاده و تلاش کنید تا در میان 100 نفر زنده بمانید.

شاید در ابتدا این بازی کمی مشکل به نظر برسد، اما نگران نباشید حالت تمرینی بازی به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید کم‌کم حرفه‌ای شوید.

پابجی موبایل (Pubg mobile) نه‌تنها از برترین بازی های موبایل در سال 2020 است؛ بلکه در دو سه سال گذشته هم جزو محبوب‌ترین و بهترین بازی ‌های موبایل بوده است. پیشنهاد می‌کنیم برای آگاهی از بازی‌های محبوب سال گذشته، مقاله معرفی 5 بازی برتر در سال 2019 برای موبایل که حتما باید بازی کنید را بخوانید.

بهترین بازی موبایل سال 2020 در سبک فکری، ماینکرفت (Minecraft)،

بازی ماینکرفت (Minecraft – Pocket Edition) مربوط به ساخت‌و‌ساز خلاقانه و از برترین بازی های موبایل در سال 2020 و در سبک معمایی است. اگر شما فرد خلاقی هستید و از ماجراجویی، اکتشاف و ساختن چیزهای جدید لذت می‌برید؛ این بازی را از دست ندهید.

در این بازی شما می‌توانید آزادانه، با استفاده‌ از بلوک‌های متنوعی که در اختیار دارید و در هرجایی که دوست دارید مثل جنگل، صحرا، کوه و... سازه‌های مختلفی را بسازید. حتی می‌توانید با دیگران بجنگید و به رقابت بپردازید یا با همکاری هم، مشغول ساختن شوید. فقط باید در ساخت‌و‌ساز‌های خود دقت کنید، چون‌که ممکن است با یک اشتباه کوچک، کل ساختمان شما فرو بریزد.

این بازی، گرافیکی نیست ولی طراحی جذاب و منحصربه‌فردی دارد و روی تمامی دستگاه‌های موبایل قابل اجرا است و به همین خاطر از پرطرفدارترین بازی های موبایل سال 2020 است.

تجربه‌ سرعت بی‌نهایت در بازی آسفالت 9 (Asphalt 9: Legends)

بازی اتومبیل‌رانی آسفالت 9 نام یکی از پرطرفدارترین و برترین بازی ‌های موبایل در سال 2020 و در سبک مسابقه‌ای است که کمپانی معروف Gameloft نسخه جدید آن را با عنوان Legends یا اسطوره‌ها برای سیستم‌عامل اندروید و ios عرضه کرده ‌‌است.

بازی Asphalt 9: Legends یک مسابقه اتومبیل‌رانی است که هم می‌توانید به صورت آنلاین و چند‌نفره در آن شرکت کنید و هم با رقبایی که تحت کنترل هوش مصنوعی هستند، مسابقه دهید.

این بازی گرافیک فوق‌العاده‌ای دارد و انتخاب‌های متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهد. مثلا شما می‌توانید، ماشین‌های رویایی و مشهوری مثل فِراری، لامبورگینی، پورشه، وات موتورز و... را در 70 نقطه دیدنی از دنیا سوار شوید و از طراحی جزئیات و اجرای منحصربه‌فرد بازی لذت ببرید.

گنشین ایمپکت (Genshin Impact)، یک مانگای افسانه‌ای

بازی گنشین ایمپکت (Genshin Impact)، در سبک بازی‌های ماجرایی و نقش‌آفرینی است. طراحی بصری و هنری، خوش‌ساخت بودن، انیمیشن‌های حرفه‌ای و روایت داستانی جذاب، گنشین ایمپکت را به یکی از برترین بازی های موبایل سال 2020 تبدیل کرده است.

شخصیت‌های بازی از اهریمن‌ها و قهرمانان افسانه‌ای آسیای شرقی الگو گرفته شده است. در این بازی شما یکی از اعضای خانواده‌ای هستید که از یک دنیای دیگر به زمین تبعید شده‌اید و حالا باید تلاش کنید تا خواهر و برادرهایتان را در نقاط مختلف زمین پیدا کنید و در نهایت به دنیای خود، برگردید.

شما باید آنلاین بازی کنید و مراحل اول آن، انفرادی است. اما از مرحله شانزدهم به بعد، می‌توانید چالش‌های پیش رویتان را با کمک دوستانتان حل کنید.

