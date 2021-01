کتاب عضو هیئت علمی دانشگاه یزد به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، سعید دشتی زاده رئیس روابط عمومی دانشگاه یزد گفت: انتشارات وایلی به عنوان یکی از معتبرترین ناشران بین-المللی، کتابی را که به همت امین الدین حاجی، استادیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد و با همکاری محققانی از هند و چین با عنوان"Innovative and Emerging Technologies for Textile Dyeing and Finishing" نوشته شده، منتشر کرد.

او افزود: در این کتاب آخرین فناوری‌ها برای رنگرزی و تکمیل کالا‌های نساجی معرفی شده و مطالب آن برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی نساجی و صنعتگران این رشته مفید است.

دشتی زاد ادامه داد: صنایع نساجی به دلیل مصرف انواع زیادی از رنگزاها، سطح فعال‌ها و مواد تکمیلی، یکی از آلاینده‌ترین صنایع به شمار می‌آید؛ بنابراین موضوع حفظ محیط زیست به عنوان یکی از نگرانی‌های عمده در سطح جهان اهمیت این کتاب را دوچندان کرده است.

رئیس روابط عمومی دانشگاه یزد اظهار کرد: به این ترتیب تلاش‌های زیادی برای بهبود فرایند‌ها و جایگزین کردن روش‌های سنتی با فناوری‌های نوین و دوستدار محیط زیست صورت گرفته و با بهره‌گیری از این کتاب می‌توان فناوری‌های نوینی را که منجر به حذف یا کاهش برخی آلاینده‌ها، افزایش راندمان فرایندها، کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی در هزینه‌ها می‌شود، به کار بست.

