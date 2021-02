افزایش فروش سوئیچ نینتندو در شرایط کرونایی

گروه دريچه فناوری فضای مجازی تاریخ انتشار کد خبر ۷۶۵۰۷۵۵ دانلود PDF

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، نینتندو درآمد سه ماهه تعطیلات را که در آن سوئیچ را بیش از هر زمان دیگری فروخته، منتشر کرد. در مجموع ۱۱.۵۷ میلیون کنسول فروخته شده و باعث شده فروش سوئیچ از زمان عرضه در سال ۲۰۱۷ تا به حال به ۸۰ میلیون برسد. نینتندو پیش بینی خود را برای سال مالی منتهی به ۳۱ مارس به ۲۶.۵ میلیون واحد سوئیچ افزایش داده و همچنین تخمین سود خالص خود را از ۳۳ درصد به ۴۰۰ میلیارد ین یا حدود ۳.۸۲ میلیارد دلار افزایش داده است.

سوئیچ اکنون از نظر فروش مادام العمر فروش 3DS را پشت سر گذاشته، در حالی که دستگاه دستی قدیمی در مجموع به ۷۵.۹۴ میلیون دستگاه قبل از پایان تولید رسیده است. در طول سه ماهه گذشته فقط ۷۳۰ هزار بازی 3DS ارسال شده، و نینتندو تأکید می‌کند که این پلتفرم در حال حاضر مرده است.

فروش نینتندو در سال جاری

همچنین با فروش تقریباً ۷۶ میلیون دستگاه، نینتندو از نظر فروش نرم افزار به یک چهارم فروش رسید. عناوین Mario Kart 8 Deluxe و Animal Crossing: New Horizons هر دو برای اولین بار از مرز ۳۰ میلیون عبور کردند، در حالی که The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Pokémon Sword / Shield هرکدام بیش از ۲۰ میلیون فروش داشته اند.

نینتندو پیش از این پیش بینی سال مالی خود را به ۲۴ میلیون واحد سوئیچ نسبت به ۱۹ میلیون دستگاه از سه ماه پیش، با افزایش تقاضای ناشی از بیماری همه گیر COVID-19، افزایش داده بود.

بزرگترین عنوان سوئیچ در سه ماهه آینده احتمالاً Capcom’s Monster Hunter Rise خواهد بود، در حالی که پورت Wii U Super Mario 3D World + Bowser’s Fury نیز در اواخر ماه جاری عرضه می‌شود. هر دو بازی به عنوان بخشی از بسته‌های سخت افزاری سوئیچ ارائه خواهند شد که می‌تواند فروش سوئیچ را برای بقیه سال مالی، بیشتر تقویت کند.

