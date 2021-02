۱۰ فیلم متفاوت و منحصربفرد در ژانر زامبی برای کسانی که به مردگان متحرک علاقه ندارند + تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، جرج ای. رومرو عبارت مردگان متحرک یا حتی واژه زامبی را ابداع نکرد، اما قطعاً با فیلم Night of the Living Dead در سال ۱۹۶۸ به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های ترسناک تاریخ سینما، تعریف ژانر و فیلم زامبی محور را ارائه کرد.

فیلم رومرو چنان تاثیرگذار بود، همانند فیلم یک دهه بعد Halloween ساخته جان کارپنتر، که فیلمسازان ژانر زامبی برای دهه‌ها از دستاورد‌ها و کلیشه‌های آن برای ساخت فیلم‌هایی مشابه سود بردند.

در واقع ژانر زامبی و اسلشر نتیجه سرقت‌های ادبی گسترده از آثار اورجینال رومرو و کارپنتر هستند. با این وجود ژانر زامبی بسیار بیشتر و فراتر از رابطه بین ژانر اسلشر و کارپنتر، به قالب روایتی رومرو مدیون بوده است.

تقریباً تمام فیلم‌های زامبی محور در مورد گروهی از بازماندگان هستند که در یک مکان پناه گرفته و در یک آخرالزمان ویرانگر بیرون زده و یک به یک کشته می‌شوند. این ژانر در طی سال‌ها پتانسیل خود در ترساندن مخاطبان را از دست داده است، اما معدود کارگردانانی بوده اند که رویکردی منحصربفرد و متفاوت به این رویه کسل کننده داشته و فیلم‌هایی ساخته اند که از بهترین و خلاقانه‌ترین فیلم‌های ژانر زامبی هستند.

بدین ترتیب در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ فیلم متفاوت در ژانر زامبی آشنا نماییم که تماشای آن‌ها را به کسانی که به این ژانر علاقه ندارند توصیه می‌کنیم.

۱۰- ۲۸ Days Later

اگر چه هیچ کسی در قرار دادن نام فیلم ۲۸ Days Later در ذیل ژانر زامبی دچار تعلل نمی‌شود، اما دنی بویل کارگردان فیلم در زامبی محور نامیدن فیلم خود چندان مصمم نیست. سناریو الکس گارلند در ذات خود در مورد بازگشت مردگان از قبرهایشان و خوردن زندگان نیست، بلکه در مورد ویروسی است که باعث می‌شود انسان‌ها به یکباره هوس خوردن گوشت دیگران را داشته باشند.

اما در آخر هر دو این‌ها یکی هستند، با این تفاوت که زامبی‌های فیلم بویل بر خلاف مردگان رومرو و دیگر فیلم‌های زامبی محور، می‌توانند با سرعت قابل توجهی بدوند. نوآوری واقعی در فیلم ۲۸ Days Later فضای تاریک و نیمه واقع گرایانه و قالب روایی آن است.

به جای دنبال کردن آغاز آخرالزمان زامبی ها، این فیلم روایت سرگذشت شخصیت جیم با بازی کیلیام مورفی را دارد که بعد از یک ماه ظاهر شدن زامبی‌ها از کما خارج می‌شود. او از دیدن خیابان‌های خالی لندن حیرت زده می‌شود و به شکلی ترسناک و بسیار خشن از واقعیت ماجرا مطلع می‌شود.

۹- Overlord

فیلم Overlord ساخته جولیوس آوری در فضای یک فیلم اکشن مربوط به جنگ جهانی دوم با آب و تاب فراوان آغاز می‌شود، در شرایطی که گروهی از سربازان آمریکایی از یک هواپیمای در حال سقوط بیرون پریده و از افسران نازی خود را پنهان می‌سازند. در قسمت سوم فیلم با یک خشونت و خونریزی دنیای فیلم‌های درجه دوم روبرو می‌شویم که در آن زامبی‌های تولید شده توسط اس اس به جان قهرمانان داستان می‌افتند.

۸- Life After Beth

به جای شروع داستان با آخرالزمانی زامبی‌ها به شکل کامل خود، فیلم Life After Beth برای روایت سرگذشت اولین بیمار زامبی (بیمار صفر) در قالب یک کمدی رمانتیک وقت می‌گذارد. زک متوجه می‌شود نامزد تازه فوت کرده اش، از مرگ بازگشته و والدینش او را در خانه محبوس کرده اند. زک او را آزاد می‌کند، اما می‌بیند که زامبی‌ها گزینه مناسبی برای عشقبازی نیستند. جذابیت فیلم Life After Beth این است که روایت زامبی‌ها را در یک ژانر کاملاً متفاوت به کار می‌گیرد. تقریباً تمام فیلم‌های زامبی محور در ژانر ترسناک قرار می‌گیرند، اما Life After Beth بیشتر به یک کمدی رمانتیک شبیه است.

۷- Train To Busan

فیلم Train To Busan یک شاهکار پر از اکشن سینمای کره جنوبی است در مورد یک فعال اقتصادی که دختر عجیب و غریبش را در یک سفر طولانی به قطار به نزد مادرش می‌برد و در این مسیر با شیوع سریع و گسترده بیماری زامبی‌ها روبرو می‌شود، بحرانی که خود ناخودآگاه و ناخواسته در شکل گیری آن نقش داشته است.

یئون سانگ هو با گله‌هایی پرولع و پرسرعت از مردگان متحرکی که به صورت گروهی به سمت زندگان حمله ور می‌شوند، نفسی تازه در ژانر زامبی دمید و زامبی‌های فیلم او اولین زامبی‌هایی بودند که در دهه‌های اخیر به شکلی واقعی مخاطبان را می‌ترساندند. همانند لایه خامه روی یک کیک، فضای قطار در فیلم خیلی زود به تمثیلی قدرتمند از درگیری طبقات اجتماعی می‌شود، همان چیزی که بهترین نمونه اش را در فیلم Snowpiercer ساخته بونگ جون هو دیدیم.

بیشتر بخوانید

۶- The Dead Don’t Die

جیم جارموش با فیلم The Dead Don’t Die، سبک کمیک و شوخی خاص خود را به ژانر زامبی وارد کرد، فیلمی که داستان آن در یک شهر آرام به نام سنترویل رخ داده و زامبی‌ها به آن حمله می‌کنند. این فیلم پرستاره با بازیگرانی مانند بیل ماری، آدام درایور، تیلدا سوینتون، استی بوشمی، دنی گلوور و کارول کین و ترانه‌هایی از ایگی پاپ و برخی دیگر چهره‌های مشهور موسیقایی یکی از آن دسته فیلم‌های متفاوت ژانر زامبی است که تماشای آن به همه توصیه می‌شود.

۵- Slither

جیمز گان پیش از ساخت فیلم‌های بلاک باستر و پرهزینه در دنیای مارول و دی سی، به خاطر ساختن فیلم‌های عجیب و کمتر ترسناک با لحنی گزنده و تمثیلی شناخته می‌شد. فیلم Slither یک نمونه مناسب از این فیلم هاست، فیلمی که داستان آن در یک شهر کوچک رخ می‌دهد که ساکنان آن از طریق انگل‌های فرازمینی به زامبی تبدیل می‌شوند.

شباهت‌های بسیاری بین این فیلم و Night of the Creeps ساخته فرد دکر وجود دارد، اما هر دو فیلم چیز‌های بسیاری از مشهورترین فیلم‌های ژانر زامبی گرفته اند و همین موضوع باعث شد در شبکه‌های اجتماعی انتقدات بسیاری از این فیلم به خاطر سرقت ادبی صورت گیرد.

۴- Warm Bodies

یکی از پیش فرض‌های ژانر زامبی این است که داستان‌ها از دریچه چشم زندگان روایت می‌شوند در شرایطی که در کمال درماندگی برای زنده ماندن تلاش می‌کنند. اما فیلم Warm Bodies از نگاه مردگان روایت می‌شود. در این فیلم، نیکلاس هولت نقش یک زامبی را بازی می‌کند که عاشق دختری زنده و سالم با بازی ترزا پالمر می‌شود. فیلم Warm Bodies تنها یک فیلم متفاوت در ژانر زامبی نیست بلکه یک داستان عاشقانه منحصربفرد نیز هست.

۳- Cooties

فیلم Cooties که با همکاری لی وانل نویسنده فرانچایز Saw ساخته شده یک کمدی سیاه در ورد کارمندان یک دبستان است که بعد از ابتلای شاگردان مدرسه به یک ویروس جهش یافته، باید با آن‌ها مبارزه کنند. این فیلم پر از بازیگران محبوب در فیلم‌های درجه دو است؛ از جمله الیجا وود، رین ویلسون، آلیسن پیل و جک مک برایر.

۲- The Serpent And The Rainbow

برای متحول کردن کلیشه‌های که توسط جرج رومرو در ژانر زامبی ساخته شده بود، وس کراون در ساخت فیلم کمتر مورد توجه قرار گرفته خود با نام The Serpent and the Rainbow در سال ۱۹۸۸، به دوران قبل از ساخت Night of the Living Dead رفت. ایده بروز زامبی‌ها با نشأت گرفتن از برده‌های هاییتیایی و روایت‌های فیلم‌های اولیه ژانر زامبی از مراسمات جادوگری، وس کراون فیلمی ساخت که از دیگر فیلم‌های ژانر زامبی متفاوت است.

در این فیلم، بیل پولمن نقش مردمشناسی را بازی می‌کند که در حال مطالعه بر روی مواد مخدر به کار گرفته شده در مراسمات جادوگری و مذهبی در کشور هاییتی است، جایی که درگیری‌های سیاسی به خلق زامبی‌هایی زنده منجر شده است.

۱- Shaun Of The Dead

در سناریو بسیار کوتاه و کم وسعت Shaun Of The Dead، ادگار رایت و سایمون پگ ساختار فیلم‌های زامبی محور جرج رومرو را گرفته و آن را در قالب یک کمدی رمانتیک بریتانیایی به کار گرفته اند. نتیجه کار یک کمدی ترسناک است که به عنوان یک فیلم زامبی محور و کمدی، در هر دو جبهه، بسیار خوش ساخت و موثر است، اتفاقی که به ندرت رخ می‌دهد.

شان و اد با سردرد ناشی از زیاده روی در مشروبات الکلی از خواب بیدار می‌شوند و در می‌یابند که مردگان متحرک به جهان اطرافشان حمله کرده اند. اکنون این دو قصد دارند عزیزانشان را پیدا کرده و آن‌ها را به کافه‌ای ببرند تا این آخرالزمان ترسناک را از سر بگذرانند.

منبع:روزیاتو

انتهای پیام/