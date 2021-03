تقویت سیستم ایمنی بدن با چند خوراکی ساده

به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، حتما تا به حال از گوشه و کنار زمزمه‌های تقویت سیستم ایمنی بدن برای جنگ با کرونا به گوشتان خورده است. ویروس همه گیری که این روز‌ها مردم را خانه نشین و کاسبی‌ها را تباه کرده، علاجی جز تقویت سیستم ایمنی ندارد.

هیچکس بیماری را دوست ندارد، به همین دلیل است که باید سیستم ایمنی خود را برای مقابله با بیماری‌ها به خصوص کرونا آماده نگه داریم. راز تقویت سیستم ایمنی بدن آنچنان هم که فکر می‌کنید، پیچیده نیست. اگر از خود مراقبت کنید، سیستم ایمنی نیز از خودش مراقبت می‌کند.

در ادامه می‌خواهیم درباره عادت‌های سالمی صحبت کنیم که با انجام روزانه‌ آن‌ها می‌توانید سیستم ایمنی بدنتان را قوی و آماده نبرد نگه دارید. قبل از آن باید با کار سیستم ایمنی بدن آشنا شوید.

مرکبات

اکثر افراد به محض این که سرما می‌خورند سراغ ویتامین C می‌روند. ویتامین C سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند. گلبول سفید کلید مبارزه با عفونت در بدن است. گریپ‌فروت، پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، لیموترش، نارنگی و یافا مهم‌ترین مرکبات هستند. به دلیل این‌که بدن ما توانایی تولید و ذخیره ویتامین C را ندارد، ما روزانه به مصرف میوه‌ها و سبزیجات دارای ویتامین C احتیاج داریم.

تقریبا تمام مرکبات دارای میزان زیادی ویتامین C هستند. با این همه تنوع در مرکبات، کار سختی نیست که هر روز کمی آبلیمو به غذا اضافه کنیم یا چند پر پرتقال بخوریم.

فلفل شیرین

هر گرم فلفل، دو برابر هر گرم مرکبات ویتامین C دارد. فلفل دلمه‌ای قرمز همچنین از منابع غنی بتاکاروتن (پیش‌ساز ویتامین A) است.

کلم بروکلی

کلم بروکلی سرشار از انواع ویتامین و مواد معدنی است. ویتامین A، ویتامین C و ویتامین E به همراه میزان زیادی آنتی‌اکسیدان و فیبر، بروکلی را به یکی از سالم‌ترین سبزیجاتی تبدیل کرده است که می‌توانید به برنامه غذایی خود اضافه کنید. برای حفظ خواص بروکلی بهتر است این سبزی تا جای ممکن کم پخته شود؛ چه بهتر که آن را خام مصرف کنید.

سیر

سیر برای سلامتی لازم است. تمدن‌های اولیه به خواص سیر در مبارزه با عفونت پی برده بودند. براساس تحقیقات، سیر فشار خون را پایین می‌آورد و روند سخت شدن دیواره عروق را کند می‌کند. به نظر می‌رسد خواص سیر برای تقویت سیستم ایمنی بدن ناشی از داشتن مقادیر زیادی ترکیبات حاوی گوگرد مانند آلیسین باشد.

زنجبیل

زنجبیل یا زنجفیل از گیاهانی است که خیلی از افراد هنگام سرماخوردگی و آنفلوانزا سراغ آن می‌روند. زنجبیل می‌تواند به کاهش التهاب کمک کند و باعث کاهش گلودرد و دیگر علائم التهابی بیماری شود. زنجبیل همچنین می‌تواند به کاهش تهوع و استفراغ کمک کند.

اسفناج

اسفناج به این دلیل در این فهرست قرار گرفته است که نه‌ تنها میزان زیادی ویتامین C دارد، بلکه سرشار از آنتی‌اکسیدان و مواد معدنی است که می‌توانند قدرت مبارزه با عفونت را در سیستم ایمنی بدن تقویت کنند. مانند بروکلی، بهتر است اسفناج هم با کمترین میزان پخت یا به صورت خام مصرف شود.

ماست

ماست‌هایی مانند ماست لاکتیویا و ماست‌های پروبیوتیک و به‌ ویژه ماست کفیر، سیستم ایمنی را تحریک می‌کنند تا با بیماری‌ها مبارزه کند.

بادام و گردو

ویتامین E و روی، کلید سیستم ایمنی سالم هستند. مغز‌هایی مانند بادام شیرین، سرشار از ویتامین و چربی‌های مفید و روی هستند.

زردچوبه

ممکن است زردچوبه را به عنوان ترکیب اصلی بسیاری از ادویه‌ها بشناسید. اما این ماده سال‌هاست به عنوان یک ضدالتهاب قوی برای درمان رماتیسم مفصلی و آرتروز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چای سبز

چای سیاه و چای سبز هر دو فلاونوئید دارند که نوعی آنتی‌اکسیدان است. علاوه‌بر این چای سبز مقادیری زیادی اپی‌گالوکتشین گالات دارد که یک آنتی‌اکسیدان قوی است که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود. چای سبز همچنین منبع خوبی برای یک اسید آمینه است که می‌تواند به تولید ترکیبات موثر برای مبارزه با میکروب‌ها در سلول‌های لنفوسیت تی کمک کند.

کیوی

کیوی به طور طبیعی میزان زیادی ترکیبات مفید شامل فولات، پتاسیم، ویتامین K و ویتامین C دارد. ویتامین C موجود در کیوی گلبول‌های سفید را تقویت می‌کند تا با هرگونه عفونت مبارزه کنند، درحالی که دیگر ترکیبات مفید کیوی در حفظ عملکرد صحیح سایر بخش‌های بدن موثرند.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/