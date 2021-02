درونگرا هستید یا برونگرا؟ کدام یک دوستان و مدیران بهتری هستند؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، شاید خوششان نیاید این را بشنوند، اما بر اساس تحقیقات، افراد درونگرا دارای قدرت خلاقیت منحصربفردی هستند. اگر چه در دنیایی زندگی می‌کنیم که به گفته برایان والشِ نویسنده «سرزمین افراد پرسروصدا و خانه افراد پرحرف است»، اما محققان حوزه اجتماعی کشف کرده اند که افراد درونگرا اغلب اوقات دوستان بهتر، مدیران باهوش‌تر و متفکران خلاق تری نسبت به افراد برونگرا هستند.

والش در این باره می‌نویسد: «افراد درونگرا در گوش دادن بهتر هستند و می‌توانند دوره‌های زمانی طولانی تری را در حال کار به تنهایی بگذرانند که مشخص شده بهترین روش برای رسیدن به ایده‌های خلاقانه و استاد شدن در یک مهارت است.

افرد درونگرا روابط عمیق و آینده داری را شکل می‌دهند و اغلب نسبت به برونگرا‌ها تصمیمات هوشمندانه تری می‌گیرند، زیرا محتاط‌تر بوده و بیشتر عاقبت اندیشی می‌کنند». سوزان کین نویسنده کتاب Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking می‌گوید که نباید افراد درونگرا را خجالتی بنامید.

افراد خجالتی در مورد قضاوت‌های اجتماعی نگرانی دارند در حالی که درونگرا‌ها از لحاظ اجتماعی متفاوت هستند. به عبارت دیگر، این افراد خود ترجیح می‌دهند که تنها باشند.

برخی منابع علمی برآورد کرده اند که بیش از ۳۰ درصد از جمعیت جهان دارای ویژگی‌های درونگرایی هستند، از جمله شخصیت‌های عمومی شناخته شده‌ای مانند جو دی ماجیو و گاندی و رهبران بزرگی در عرصه کسب و کار مانند بیل گیتس.

شما درونگرا هستید یا برونگرا؟

با بله یا خیر به سوالات زیر پاسخ دهید تا نتیجه را بیابید:

مکالمات و مراودات یک به یک را به فعالیت‌های جمعی ترجیح می‌دهم

اغلب ترجیح می‌دهم به طریق نوشتاری احساس و صحبت‌های خودم را بیان کنم

از تنهایی لذت می‌برم

کمتر از اطرافیانم به ثروت، شهرت و جایگاه اهمیت می‌دهم

از صحبت‌های کوتاه خوشم نمی‌آید، اما از صحبت‌های عمیق در مورد موضوعاتی که برایم مهم است لذت می‌برم

مردم به من می‌گویند که گوش دهنده خوبی هستم

خیلی اهل ریسک نیستم

کاری را دوست دارم که در آن کمتر مزاحمم شوند

دوست دارم جشن تولد‌ها را خصوصی و در مقیاس کوچک و در کنار چند تن از دوستان نزدیک و اعضای خانواده برگزار کنم

اطرافیانم می‌گویند خیلی آرام و ملایم صحبت می‌کنم

دوست ندارم تا زمانی که کارم تمام شده آن را به دیگران نشان داده یا در مورد آن صحبت کنم

از درگیری و بحث خوشم نمی‌آید

هنگامی که تنها هستم کارم را بهتر انجام می‌دهم

قبل از حرف زدن معمولاً فکر می‌کنم

بعد از اینکه بیرون می‌روم احساس ناخوشایندی پیدا می‌کنم حتی اگر از بیرون بودن به تنهایی لذت برده باشم

معمولاً اجازه می‌دهم تماس هایم به پیامگیر صوتی منتقل شوند

اگر مجبور به انتخاب می‌شدم، یک آخر هفته بدون کار را به یک آخر هفته با برنامه‌های مختلف ترجیح می‌دادم

از انجام دادن چند کار با هم خوشم نمی‌آید

خیلی راحت تمرکز می‌کنم

در کلاس، سخنرانی کردن را به بحث‌های جلسه‌ای ترجیح می‌دهم

امتیاز: هر چه تعداد پاسخ‌های بله شما به این ۲۰ مورد بیشتر باشد، میزان درونگرا بودن شما بیشتر است.

منبع:روزیاتو

انتهای پیام/