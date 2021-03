به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، چارلی چاپلین و ادنا پرواینس در ۳۰ فیلم با یکدیگر هم بازی بودند. بعضی بازیگران از این شیمی خوب برخوردارند و کارگردان‌ها هم مجاب می‌شوند که آن‌ها را در کنار هم ببینند.

ما هم با آن‌ها موافقیم، چون آن‌ها با هم معنی می‌دهند و اگر چه که این داستان‌ها برای فیلم باشند.

ما هم عاشق فیلم‌ها هستیم و حال می‌خواهیم این زوج‌های سینمایی را به اتفاق یکدیگر بررسی کنیم.

۱- اما استون و رایان گاسلینگ

این دو برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ و در جریان فیلم Crazy, Stupid, Love با یکدیگر هم بازی شدند. خوشبختانه آن‌ها بسیار در کنار یکدیگر خوش درخشیدند و از آن راضی بودند. اما استون در جایی ذکر کرد که او عاشق کار با رایان گاسلینگ است و می‌خواهد فیلم‌های بسیاری را با او بازی کند. آرزوی وی براورده شد و بعد از آن این زوج هنری در سال ۲۰۱۳ و در فیلم Gangster Squad و در سال ۲۰۱۶، فیلم لالالند را بازی کردند.

۲- کیت وینسلت و لئوناردو دی کاپریو

این زوج هنری برای اولین بار در فیلم معروف تایتانیک در کنار هم قرار گرفتند. سپس دوستی عمیقی بین آن‌ها شکل گرفت. آن‌ها ۱۱ سال بعد از تایتانیک نقش یک زن و شوهر را در فیلم Revolutionary Road بازی کردند.

۳- آنجلینا جولی و برد پیت

این زوج فراموش نشدنی برای اولین بار در فیلم Mr. & Mrs Smith با یکدیگر همبازی شدند. همزمان با یکدیگر ازدواج کردند و ۶ فرزند دارند که بعضی بیولوژیکی و بعضی فرزندخوانده محسوب می‌شوند. ۱۰ سال بعد از فیلم قبلی آن‌ها در فیلم By the Sea همبازی شدند که نویسندگی و کارگردانی آن برعهده آنجلینا جولی بود.

۴- سیرشا رونان و تیموتی شالامی

یک زوج هنری دیگر در سال ۲۰۱۷ و در فیلم Lady Bird شکل گرفت. در سال ۲۰۱۹ نیز در فیلم Little Woman با یکدیگر همبازی شدند.

بیشتر بخوانید

۵- تام هنکس و مگ رایان

تام هنکس و مگ رایان چندین بار با یکدیگر همبازی شده اند. اولین فیلم آن‌ها Joe Versus the Volcano بود که اصلا فیلم موفقی از آب درنیامد. به هر حال این دو درسال ۱۹۹۳ در فیلم Sleepless in Seattle و در سال ۱۹۹۸ در فیلم You’ve Got Mail بسیار عالی در کنار یکدیگر بازی کردند. آن‌ها در سال ۲۰۱۵ نیز در فیلمی که خود مگ رایان آن را ساخت، همبازی بودند.

۶- درو بریمور و آدام سندلر

اولین فیلم آن‌ها The Wedding Singer بود که در سال ۱۹۹۸ ساخته شد. این دو در کنار هم عالی بودند. پس تعجبی نداشت که آن‌ها را بار دیگر و در فیلم ۵۰ First Days و Blended با یکدیگر بازی کردند.

۷- جولیا رابرتس و ریچارد گیر

متاسفانه بیشتر از دو بار جولیا رابرتس و ریچارد گیر را در کنار یکدیگر ندیدیم. اما باز هم جای شکرش باقی است که توانستیم آن‌ها را در فیلم‌های Pretty Woman و Runaway Bride ببینیم.

۸- جانی دپ و هلنا بونهام کارتر

در هالیوود زوج هنری بهتری از جانی دپ و هلنا بونهام کارتر پیدا نمی‌شود. آن‌ها توانستند به خوبی نقش زن و مرد عجیب و غریب فیلم‌های تیم برتون را بازی کنند. در حال حاضر آن‌ها در ۶ فیلم با یگدیگر هم بازی بودند که ۵تای آن ساخته تیم برتون است.

۹- اوما تورمن و جان تراولتا

خیلی از ما آن صحنه معروف از فیلم پالپ فیکشن را به یاد می‌آوریم. این دو بجز فیلم نامبرده در فیلم‌های Be Cool و Savages بازی کردند.

۱۰- نیکول کیدمن و تام کروز

این زوج معروف نیز خاطرات خوبی در ذهن سینما دوستان به جا گذاشتند و در سه فیلم Days of Thunder و Far and Away و Eyes Wide Shut با یکدیگر هم بازی بودند.

منبع:روزیاتو

انتهای پیام/