در حال حاضر برخی از قدیمی‌ترین ترن‌های هوایی جهان همچنان در حال فعالیت هستند و گردشگران می‌توانند سوارشان شوند.

قدیمی‌ترین رولرکستر‌های جهان در ادامه به صورت لیست برای شما قرار گرفته‌اند.



Leap-The-Dips

ترن هوایی که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، Leap-The-Dips نام دارد که در آلتونا در پنسلوانیا واقع شده است. این قطار هوایی، قدیمی‌ترین رولرکسر آمریکای شمالی به حساب می‌آید که در حال حاضر وجود دارد. این ترن هوایی در سال ۱۹۰۲ ساخته شده است و از سال ۱۹۸۵ نیز به دلیل خرابی دیگر مورد استفاده قرار نگرفت. اما در سال ۱۹۹۹ بود که به عنوان روز یاد بود دوباره از آن بهره برداری کردند و در حال حاضر نیز مردم می‌توانند به آن سوار شوند. این ترن اکنون می‌تواند با سرعت ۱۰ مایل بر ساعت حرکت کند. اما باید توجه داشت که بسیاری از مردم خطر سوار شدن به قدیمی‌ترین ترن هوایی جهان را به جان نمی‌خرند.

The Scenic Railway

ترن هوایی The Scenic در لونا پارک ملبورن در استرالیا ساخته شده است. این ترن هوایی، دوم ترن قدیمی جهان است که همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ترن در سال ۱۹۱۲ ساخته شده و همچنان با گذشت این مدت، به کارش ادامه می‌دهد. البته در جریان خارج شدن قطار در سال ۱۹۸۹، حدود ۲۰ نفر زخمی شدند. سال گذشته نیز این ترن هوایی بازسازی شد.

Rutschebanen

رولرکستر Rutschebanen در باغ تیوولی دانمارک واقع شده است و سومین قطار هوایی قدیمی در جهان به حساب می‌آید. Rutschebanen در سال ۱۹۱۴ ساخته شده و همچنان می‌تواند با سرعت ۴۷ مایل بر ساعت به مسیرش که ارتفاعی ۳.۳۲۸ فوتی دارد، ادامه دهد.

The Wild One

The Wild One نام رولرکستری در Six Flag America در مریلند است که در پارک پاراگون در Hull از ماساچوست واقع شده است. این ترن هوایی در سال ۱۹۱۷ به دلیل مارپیچ‌های ۴۵۰ درجه‌ای مشهور شده بود و البته بدون شک در آن زمان یکی از ترسناک‌ترین ترن‌های هوایی به شمار می‌رفت.

The Jack Robbit

The Jack Robbit چهارمین قطار هوایی قدیمی در جهان است. زمانی که در سال ۱۹۲۰ این ترن هوایی در Irondequoit با هزینه ۱۸ میلیون دلاری ساخته شد، سریع‌ترین رولرکستر جهان بود.

Scenic Railway

Scenic Railway در سال ۱۹۲۰ در پارک تفریحی Dreamland مارگیت انگلستان ساخته شده است. البته جالب است بدانید که این ترن هوایی، دارای ترمز خودکار نیست و فرد مسئول باید همیشه در ترن هوایی باشد تا در مواقع مورد نیاز، سرعتش را کنترل کند. البته در جریان آتش‌سوزی سال ۲۰۰۸، بخش‌های زیادی از این ترن هوایی نابود شد (در بالا با ترن هوایی دیگری نیز با این نام آشنا شدیم).

The Jack Robbit

به نظر می‌رسد که نام Jack Robbit برای ترن‌های هوایی قدیمی، چوبی و پرسرعت نام محبوبی بوده و به همین دلیل رولرکستر فوق نیز همین نام را دارد. این ترن هوایی در سال ۱۹۲۰ ساخته شده و طراحی آن نیز توسط John Miller انجام شده است. گفتنی است که این فرد توانست طرح جدیدی را در دنیای قطار‌های هوایی ثبت کند که از طریق آن ترن هوایی می‌توانست از ارتفاعی ۷۰ فوتی به زمین شیرجه بزند. علاقه‌مندان در حال حاضر نیز می‌توانند در پارک Kennywood در غرب میلفین به این ترن هوایی سوار شوند.

Roler Coaster

Roler Coaster نامی است که برای این رولرکستر انتخاب شده است (این وسیله تفریحی نیز رولرکستر یا ترن هوایی نامیده می‌شود). Roler Coaster توسط John Miller در پارک لاگون از فارمینگتون واقع شده است. این پارک در سال ۱۹۵۳ دچار آتش‌سوزی شد و ترن هوایی آن نیز آسیب دید. از آن زمان تاکنون بازسازی‌های زیادی روی این وسیله تفریحی انجام شده است، اما هیچ کدام از آن‌ها نتوانسته‌اند Roler Coaster را به اندازه کافی خطرناک و هیجان‌انگیز کنند.

Hullamvasut

ترن هوایی مجارستانی Hullamvasut در سال ۱۹۲۲ در Vidampark از بوداپست ساخته شد. این قطار می‌تواند ۹۸۰ متر را در مدت ۴ و نیم دقیقه طی کند که جالب به نظر می‌رسد، اما هرچه که باشد، باعث بد شدن حالتان نمی‌شود.

Big Dipper

در سال ۱۹۲۳ John Mille، Big Dipper را در Pleasure Beach Blackpool انگلستان ساخت. سال ۱۹۳۶بود که دو نفر با نام‌های Charlie Paige و Joe Emberton بخش‌های جدیدی را به این وسیله تفریحی افزودند و البته سعی کردند تا ارتفاع سقوط‌ها نیز افزایش یابد. در سال ۱۹۹۸ این ترن هوایی به دلیل سوار شدن Richard Rodriquez شهرت یافت.

Thunderhawk

Thunderhawk در سال ۱۹۲۳ در پارک دورنی از Allentown پنسیلوانیا ساخته شد. از آن زمان تاکنون، این طرح برای چندین بار رنگ‌آمیزی شده است و تنها یک بار نیز برای تطبیق با ظاهر هشت شکلی‌اش طراحی مجدد شد.

Thunderbolt

John Miller در سال ۱۹۲۴ در پارک کنی‌وود در غرب میلفین از پنسیلوانیا دوباره بازگشت و ترن هوایی جدیدی را ساخت. Thunderbolt در ابتدا Pippin نام داشت، اما بعد از تغییراتی که در سال ۱۹۶۸ روی آن انجام شد، این ترن‌هوایی تغییر نام داد. از ویژگی‌های این قطار هوایی می‌توان به ارتفاع سقوط ۹۵ فوتی و طی کردن ۸۸۰ متر در ۱۰۸ ثانیه اشاره کرد.

Giant Dipper

بر خلاف Big Dipper که در انگلستان واقع شده، Giant Dipper در سانتا کروز از کالیفورنیا قرار دارد. این ترن هوایی در طول ۴۷ روز با هزینه ۵۰ هزار دلاری ساخته شد. ترن هوایی مذکور یکی از مشهور ترین‌ها در جهان به حساب می‌آید و از سال ۱۹۲۴ تاکنون بیش از ۶۰ میلیون نفر از آن لذت برده‌اند.

Giant Dipper

Giant Dipper نام ترن هوایی دیگری است که یک سال بعد از Giant Dipper در کالیفورنیا ساخته شد و البته این دو مشابه یکدیگر هستند. از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۰ نیز ترن هوایی مذکور تبدیل به متروکه‌ای در کنار دریا شده بود.

Wildcat

Wildcat نام رولرکستری در کنار دریاچه Compounce در بریستل است. این ترن هوایی در سال ۱۹۲۷ به عنوان وسیله‌ای تفریحی در یکی از پارک‌های این منطقه مورد استفاده قرار گرفت. البته در سال ۱۹۸۵ این قطار هوایی کاملا با چوب‌های جدید بازسازی شد. همین موضوع باعث شد که Wildcat در بخش سلامتی فنی یکی از قدیمی‌ترین‌ها باشد.

Racer

اولین ترن هوایی اصطکاکی در سال ۱۹۱۰ ساخت شد که Racer نام داشت. این ترن هوایی در طول مسیر دارای چرخی برای حرکت دادن قطار نیست. البته این وسیله تفریحی در سال ۱۹۲۶ با مشکل روبه‌رو شده و به همین دلیل بر اساس روش فعلی‌اش بازسازی شد. Racer سومین ترن هوایی قدیمی در غرب میلفین از پنسیلوانیا است.

Cyclone

Cyclone در جزیره Coney از نیویورک قرار دارد و از زمان آغاز فعالیت که در روز ۲۶ ژوئن سال ۱۹۲۷ بود، هزاران دلار درآمد برای افرادی داشت که از آن نگهداری می‌کردند. بازسازی کامل آن نیز در سال ۱۹۷۵ اتفاق افتاد. البته این رولرکاستر از سال ۱۹۸۵ باعث مرگ ۳ نفر شده است.

Kiddy Coaster

ترن هوایی Kiddy Coaster دارای ارتفاع سقوط ۸۵ فوتی است که البته برای افراد شجاع چندان ترسکناک به نظر نمی‌رسد. این قطار هوایی در سال ۱۹۲۷ در نیویورک ساخته شد و هزینه ساخت آن نیز در پارک Playland این شهر ۲۵۳۷ دلار بود.

Legend

ترن هوایی Legend در پارک Arnold در آیووا در سال ۱۹۲۷ ساخته شد و از بسته شدن پارک در سال ۱۹۸۰ جان سالم به در برد. البته لازم به ذکر است که این ترن هوایی نیز توسط John Miller طراحی شده است.

Montana Suiza

Montana Suiza یا Swiss Mountain اولین ترن هوایی فلزی و اصطکاکی در جهان است. این قطار هوایی در سال ۱۹۲۸ توسط مهندس آلمانی به نام اریک هدریک در پارک Monte Igueldo اسپانیا ساخته شد. در تصویر بالا می‌توانید ارتفاع موجود را تا حدودی مشاهده کنید.

