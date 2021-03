رمز‌ موفقیت از نگاه بازیکن سابق تیم ملی/ واکنش بازیکن پرسپولیس به حواشی منفی در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار حوزه ورزشکاران گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه‌های اجتماعی در میان مردم جهان طرفداران و مخاطبان زیادی دارد و همین موضوع سبب شده تا افراد مشهور جامعه به ویژه سیاستمداران، ورزشکاران و هنرمندان از این بستر به عنوان ابزاری برای بیان برخی مسائل و موضوعات و یا دریچه‌ای برای صحبت با مردم جامعه و هوادارانشان استفاده کنند.

در این گزارش می‌توانید گزیده‌ای از فعالیت‌های مجازی ورزشکاران در ۲۴ ساعت گذشته را مشاهده کنید.

بیشتر بخوانید

مرتضی هاشمی بازیکن سابق استقلال تصویری از خود را در فضای مجازی منتشر کرده و نوشت:



"ﺍﺯ ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: «ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟»

ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: «ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ! ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺬﺍﺭﺩ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﭘﺲ‌ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ، ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﻃﻮﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻣﯽﻣﯿﺮﺩ! ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺁﻣﺎﺩه ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪه ﻓﮑﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺴﺖ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺁﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺖ."

سپهر حیدری بازیکن سابق پرسپولیس تصویری از یکی از بازیکنان آکادمی خود را در فضای مجازی منتشر کرد و نوشت:

"حضور حسین کمپانی عزیز در آکادمی سپهر حیدری

به امید درخشش حسین عزیز و بقیه بازیکنان در بازی فردا و یه برد با ارزش دیگه"

وحید هاشمیان بازیکن سابق تیم ملی با انتشار تصویری از خود در صفحه شخصی‌اش، مطلبی درباره موفقیت را به اشتراک گذاشت.

"How to succeed



چگونه موفق شویم؟



PLAN while others are playing



برنامه ریزی کن وقتی که دیگران مشغول بازی کردنند.



STUDY while others are sleeping



مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند.



DECIDE while others are delaying



تصمیم بگیر وقتی که دیگران مردد اند.



PERSIST while others are quitting



پا فشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند.



WAKE UP early while others are dreaming of success



زود بیدار شو در حالی که دیگران خواب موفقیت رو می بینند."

نیمار جونیور بازیکن باشگاه پاری‌سن ژرمن در آخرین فعالیت مجازی‌اش تصویری از خود را در صفحه اجتماعی‌اش بارگذاری کرد.

میلاد زکی پور بازیکن باشگاه گل گهر سیرجان با انتشار تصویری از مهران گلزاری بازیکن این تیم نوشت:

"هی میخوام اذیتت نکنم پیرمرد دوستداشتنی"

رضا شاهرودی بازیکن سابق پرسپولیس تصویری نوستالژی از خود را در فضای مجازی بارگذاری کرد.

جواد کاظمیان بازیکن سابق پرسپولیس با انتشار تصویر نوشته‌ای به حواشی منفی در فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت:

انتهای پیام/