پیشتازی «عشایر» در نامزدی جوایز بفتا ۲۰۲۱

به گزارش حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از هالیوود ریپوتر، نامزدهای جوایز آکادمی فیلم بریتانیا ۲۰۲۱ (بفتا/BAFTA) دقایقی پیش معرفی شدند. مراسم اهدای جوایز امسال قرار بود ۱۴ فوریه برگزار شود، اما این تشکیلات به دنبال به تعویق افتادن مراسم اهدای جوایز اسکار، بفتای ۲۰۲۱ را به ۱۱ آوریل آینده موکول کرد.

گفته می‌شود لیست نامزد های این رویداد بیش از هر دوره دیگری در تاریخ جوایز تنوع دارد. این درحالی است که بفتا به دلیل تعداد زیاد نامزد های سفید پوست سال گذشته مورد انتقاد قرار گرفته بود.

نامزد های شاخه های مهم این رویداد را در ادامه ببینید:

بهترین فیلم

پدر (The Father)

موریتانیایی ( The Mauritanian)

عشایر (Nomadland)

زن جوان نوید دهنده(Promising Young Woman)

دادگاه شیکاگو ۷ (The Trial Of The Chicago 7)

بهترین بازیگر زن

باکی باکری، راکس (Rocks)

رادا بلانک، نسخه چهل ساله (The Forty-Year-Old Version)

ونسا کربی، تکه‌های یک زن (Pieces Of A Woman)

فرانسیس مک‌دورمند، عشایر (Nomadland)

ومنی موساکو، خانه او (His House)

آلفری وودارد، کلمنسی (Clemency)



بهترین بازیگر مرد

ریز احمد، صدای متال (Sound Of Metal)

چادویک بوزمن، بلک باتم ما رینی (Ma Rainey’s Black Bottom)

آدراش گوراو، ببر سفید (The White Tiger)

آنتونی هاپکینز، پدر (The Father)

مدس میکلسن، یک دور دیگر (Another Round)

طاهر رحیم، موریتانیایی (The Mauritanian)



بهترین بازیگر زن نقش مکمل

نیام الگار، آرامش در کنار اسب‌ها (Calm With Horses)

کوثر علی، راکس (Rocks)

ماریا باکالووا، بورات ۲ (Borat Subsequent Moviefilm)

دامینیک فیشبک، یهودا و مسیح سیاه (Judas And The Black Messiah)

اشلی مادکووه، کانتری لاینز (County Lines)

یو-جونگ یون، میناری (Minari)



بهترین بازیگر مرد نقش مکمل

دنیل کالویا، یهودا و مسیح سیاه (Judas And The Black Messiah)

بری کیوگان، آرامش در کنار اسب‌ها (Calm With Horses)

آلن کیم، میناری (Minari)

لزلی اودوم جونیور، یک شب در میامی (One Night In Miami)

کلارک پیترز، ۵ هم‌‌خون (Da 5 Bloods)

پل ریسی، صدای متال (Sound Of Metal)



بهترین فیلم بریتانیایی

آرامش در کنار اسب‌ها (Calm With Horses)

کاوش (The Dig)

پدر (The Father)

خانه او (His House)

برزخ (Limbo)

موریتانیایی (The Mauritanian)

موگول موگلی (Mogul Mowgli)

زن جوان نوید دهنده(Promising Young Woman)

راکس (Rocks)

قدیسه ماد (Saint Maud)



بهترین نویسنده، کارگردان یا تهیه‌کننده بریتانیایی تازه‌کار

رمی ویکس، خانه او (His House)

بن شاروک، برزخ (Limbo)

جک سیدی، مافی (Moffie)

ترزا اکوکو، کلر ویلسون، راکس (Rocks)

رز گلس، قدیسه ماد (Saint Maud)



بهترین فیلم غیر-انگلیسی

یک دور دیگر (Another Round)

همراهان عزیز! (Dear Comrades)

بینوایان (Les Misérables)

میناری (Minari)

به کجا می‌روی آیدا؟ (Quo Vadis, Aida)

مستند

کالکتیو (Collective)

دیوید آتنبرو: زندگی روی سیاره ما (David Attenborough: A Life On Our Planet)

معاند (The Dissident)

معلم اختاپوس من (My Octopus Teacher)

معضل اجتماعی (The Social Dilemma)



بهترین فیلم انیمیشن

به‌پیش (Onward)

روح (Soul)

هادیان گرگ (Wolfwalkers)

بهترین کارگردان

توماس وینتربرگ، یک دور دیگر (Another Round)

شنان مورفی، دندان شیری (Babyteeth)

لی آیزک چانگ، میناری (Minari)

کلوئی ژائو، عشایر(Nomadland)

یاسمیلا ژبانیچ، به کجا می‌روی آیدا؟ (Quo Vadis, Aida)

سارا گاورون، راکس (Rocks)

