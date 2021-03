به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در روز‌های پایانی سال، سارقان از ازدحام جمعیت استفاده کرده و به راحتی و در یک چشم بر هم زدن اقدام به سرقت گوشی‌های همراه می‌کنند و از آن جایی که اکنون به دلیل تورم و تحریم ها، قیمت اجناس افزایش یافته، گوشی‌های همراه نیز از این امر مستثنی نبوده و حتی ارزان‌ترین گوشی‌ها نیز گران شده اند. این در حالی است که سارقان نیز به این مساله پی برده اند و در ازدحام و شلوغی‌ها اقدام به کیف قاپی و گوشی‌های همراه می‌کنند، در این میان سرقت گوشی همراه به مراتب راحت‌تر از سرقت کیف است.

همان طور که بار‌ها گفته شده، در ارتکاب هر عمل مجرمانه دو عامل اصلی انگیزه مجرم و شرایط و فضای مناسب برای وقوع جرم دخیل است، از بین بردن انگیزه مجرمان، وظیفه‌ای فراتر از حیطه توان مسئولیت‌های یک شهروند عادی و در محدوده اختیارات و توانایی‌های سازمان‌های کلان کشوری می‌باشد؛، اما جلوگیری از ایجاد فضا و بستر مساعد بروز یک عمل مجرمانه توسط بزهکاران، تا حد بسیار وابسته به نوع عملکرد هر یک از قربانیان بالقوه، یعنی شهروندان است که می‌تواند آن‌ها را در برابر مجرمان فرصت طلب حفظ کند و موجب ناکامی این افراد شود.

همچنین پلیس همواره می‌گوید سه مولفه، سرعت، فرصت و سهولت در بروز سرقت بویژه سرقت‌های خرد مهم است، اما وقتی عرصه در این سه مولفه برای سارقان تنگ شود، به ندرت سرقت‌های آن‌ها با موفقیت همراه خواهد بود. سارقان عکس العمل بالایی دارند چراکه از فرصت استفاده کرده و وقتی شرایط را برای آن‌ها فراهم کنند، مقوله سهولت به میان می‌آید و این دو مولفه فرصت و سهولت، سبب عکس العمل سریع آن‌ها و در نتیجه سرعت می‌شود. بر این اساس باید فرصت را از سارقان گرفته و با اقدامات پیشگیرانه راه را برای انجام سرقت فراهم نکنیم.

یکی از سرقت‌هایی که به راحتی در کوچه و خیابان‌ها انجام می‌شود، کیف قاپی یا سرقت گوشی‌های همراه است به گونه‌ای که شاید برای خودمان اتفاق افتاده باشد یا در خیابان شاهد انجام اینگونه سرقت‌ها بوده ایم. از آنجایی که این روز‌ها با توسعه تکنولوژی هر روز یک مدل گوشی پیشرفته و گران وارد بازار می‌شود، نباید دور از ذهن دانست که سرقت گوشی‌ها همراه کمتر شود بلکه شاید هر روز شمار این نوع سرقت‌ها افزایش یابد، زیرا یکی از راحت‌ترین سرقت‌ها به شمار می‌رود و به هر میزان پلیس نظارت خود را بیشتر کند، فایده‌ای نخواهد داشت چرا که هر شهروندی باید پلیس خود باشد و در این زمینه اقدامات پیشگیرانه را مد نظر قرار دهد.

با نگاهی اجمالی به سرقت‌هایی از جنس خرد، مثل گوشی همراه، پی خواهیم برد که عمدتا سارقان از بی دقتی مالباخته استفاده کرده و برای سرقت اقدام می‌کنند. یکی از سارقانی که دستبند قانون به دستانش بسته شده و پرونده سنگینی در زمینه سرقت گوشی تلفن همراه دارد، به این مساله اشاره کرده و می‌گوید: همواره در تمام سرقت‌ها به میزان توجه مالباختان دقت کرده ام، سرقت‌هایی موفق بوده که مالباخته توجهی به اطراف نداشته و کوچک‌ترین دقتی در مراقبت از گوشی تلفن همراه خود نیز نداشته و از این فرصت استفاده کرده و در کوچکترین زمان ممکن و بی آنکه مالباخته احساس خطری از محیط اطراف خود کند، اقدام به سرقت می‌کردم.

اگر گفت و گویی با مالباختگان نیز داشته باشیم، متوجه خواهیم شد و حتی آن‌ها نیز این مساله را تایید می‌کنند که متوجه اطرافم نبودم، ذهنم درگیر بود و...

از آنجایی که مسیر ردیابی گوشی و شناسایی سارقان به گونه‌ای طولانی و وقت گیر است برخی از مالباختگان از مال خود گذشته و ترجیح می‌دهند درگیر این مسیر‌های طولانی و به گفته خودشان بی نتیجه نشوند به همین دلیل است که سارقان بدون هیچ ترس و واهمه‌ای هر روز جسورتر شده و دست به این اقدام می‌زنند. در این گزارش به نمونه‌ای از سرقت‌های گوشی همراه اشاره می‌شود:

دستگیری موبایل قاپان تهران

سرهنگ کارآگاه احمد نجفی معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سه موبایل قاپ خبر داد و گفت: ۵۵ فقره سرقت از این افراد کشف شد. مأموران کلانتری ۱۱۵ رازی حین گشت زنی در محدوده میدان راه آهن به سه جوان با دو دستگاه موتورسیکلت که در حال استعمال مواد مخدر بودند، برخورد و بلافاصله آن‌ها را دستگیر و در بازرسی بدنی از آنان ۱۰ گوشی گرانقیمت مسروقه کشف می‌کنند.

وی افزود: پرونده با موضوع موبایل قاپی تشکیل و برای رسیدگی تخصصی با دستور بازپرس دادسرای ناحیه ۳۴ تهران به اداره هجدهم پلیس آگاهی ارجاع شد. متهمان در تحقیقات پلیسی به سرقت گوشی‌های کشف شده اعتراف کردند.

نجفی اضافه کرد: متهمان در بازجوئی‌های پلیسی اظهار داشتند، بعدازظهر‌ها با پرسه زنی در نقاط مرکزی شهر و شناسایی سوژها، در یک آن گوشی گرانقیمت آنان را سرقت و متواری می‌شدیم و گوشی‌های مسروقه را به افراد عبوری در محدوده مولوی از ۱ تا ۴ میلیون تومان می‌فروختیم و پول بدست آمده را بین خودمان تقسیم و صرف خوشگذرانی می‌کردیم.

این مقام انتظامی گفت: مالک هر ۱۰ گوشی مسروقه شناسایی و با هماهنگی بازپرس پرونده گوشی‌های کشف شده تحویل مال باختگان شد و در ادامه تحقیقات تعداد ۴۵ شاکی سارقان را مورد شناسایی قرار داده اند. کشف جزئیات پرونده و تحقیقات تکمیلی پلیس کماکان ادامه دارد.

دستگیری سارقان دیگر پایتخت

سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران پلیس پایتخت در آخرین اخبار اقدامات خود، از کشف ۲۵ فقره موبایل قاپی و دستگیری دو زن سارق خبر داد و گفت: در این رابطه دو مال‌خر اموال مسروقه دستگیر شدند.

وی ادامه داد: ماموران گشت کلانتری ۱۰۸ نواب هنگام گشت زنی‌های هدفمند به راکب یک دستگاه موتورسیکلت که با سرعت پایین در حال تردد بود و افراد رهگذر را به طرز مشکوکی تحت نظر داشت مظنون می‌شوند و در اقدامی پلیسی، وی را دستگیر و برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی انتقال می‌دهند.

وی افزود: با انتقال متهم به نام سیامک ۲۴ ساله به پلیس آگاهی مشخصات ظاهری چهره متهم با مشخصات اعلامی از سوی چند تن از مال باختگان در پرونده‌ای در حال رسیدگی مطابقت زیادی داشت که به دنبال آن احتمال کذب گویی متهم و کتمان حقایق قوت گرفت. در پالایش‌های اطلاعاتی مشخص شد که سیامک سابقه‌دار است و هفت فقره سابقه کیفری در زمینه سرقت دارد و موتورسیکلت تحت تصرف وی نیز در همان روز در محدوده کلانتری ۱۳۵ سرقت شده‌است.

عزیزخانی گفت: با توجه به مستندات موجود و ظن قوی به ارتکاب جرم موبایل قاپی توسط متهم، مجددا وی تحت بازجویی قرار گرفت و این بار به موبایل قاپی از شهروندان با موتورسیکلت سرقتی معترف شد و گفت گوشی‌های سرقتی را به ۲ مال‌خر به نام‌های جمشید و نوید که مغازه موبایل فروشی دارند فروخته‌است. با هماهنگی بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۰ تهران هر ۲ مال‌خر اموال سرقتی نیز در ۱۷ تیرماه دستگیر و در بازرسی از مغازه متهمان تعداد ۲۵ دستگاه گوشی مسروقه و یک دستگاه تغییر رمز سریال گوشی کش، و پس از استعلام از پلیس فتا مشخص شد دستگاه مکشوفه دارای قابلیت حذف رمز عبور و تغییر IMI گوشی موبایل است.

رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران با اشاره به اینکه مال‌خران در بازجویی‌های مقدماتی به فروش گوشی‌های سرقتی به شهروندان اقرار کردند، ادامه داد: تاکنون ۲۵ تن از مال باختگان شناسایی شدند. هر سه متهم با دستور قضایی برای شناسایی سایر سرقت‌های احتمالی و شناسایی سایر مال‌باختگان در اختیار این پایگاه قرار دارند.

سارق حرفه‌ای کیف قاپ در بروجرد دستگیر شد

سردار حاجی محمد مهدیان نسب فرمانده انتظامی لرستان گفت: سارق حرفه‌ای کیف قاپ با ۴۰ فقره کیف قاپی در شهرستان بروجرد شناسایی و دستگیر شد. با وقوع چندین فقره قاپ زنی (کیف قاپی و موبایل قاپی) در سطح شهر بروجرد موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در بررسی صحنه ها‌ی سرقت مشخص شد سارق با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت در محل‌های خلوت سوژه‌های خود را انتخاب کرده و در یک لحظه اقدام به سرقت کیف و گوشی تلفن همراه آن‌ها می‌کند. ماموران با انجام اقدامات پلیسی یا سارق حرفه‌ای را حین سرقت دستگیر کردند. سارق در تحقیقات صورت گرفته به ۴۰ فقره سرقت قاپ زنی و موبایل قاپی اعتراف و مقادیری اموال سرقتی از وی کشف شد.

کشف موبایل‌های سرقتی توسط پلیس راه آهن

سردار حشمت الله ملکی فرمانده پلیس راه آهن پلیس پیشگیری ناجا گفت: با هوشیاری کارکنان پلیس راه آهن مشهد، ۷۴ دستگاه گوشی همراه سرقتی کشف و ضبط و دو نفر در این رابطه دستگیر شدند. ماموران پلیس راه آهن خراسان حین کنترل مسافران در ایستگاه مشهد به دو مسافر تبعه کشور خارجی که دارای مجوز تردد و اقامت در ایران بودند مظنون و در بازرسی از وسایل همراه آن ها، ۷۴ دستگاه تلفن همراه و ۱۵۸ قطعه مموری (کارت حافظه جانبی) کشف شد.

وی با بیان اینکه ارزش گوشی‌های مکشوفه هفت میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: بر اساس استعلام انجام شده از سامانه همیاب ۲۴ مشخص شد، گوشی‌های مکشوفه دارای سابقه سرقت از شهر‌های تهران، اصفهان، کرمانشاه و شیراز هستند. متهمان با پیشنهاد رشوه ۱۵۰ میلیون ریالی قصد فریب ماموران پلیس راه آهن را داشتند که مراتب با رد رشوه صورتجلسه و ۲ متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شدند.

سردار ملکی خاطرنشان کرد: تامین امنیت خطوط ریلی با جدیت در حال پیگیری است و پلیس راه آهن اجازه نخواهد داد افراد سودجو از طریق صنعت ریلی به اهداف شوم خود برسند و با سارقان و افراد فرصت طلب با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

باند سرقت گوشی تلفن همراه در مشهد متلاشی شد

سردار محمد کاظم تقوی فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: با دستگیری ۱۱ متهم باند حرفه‌ای سرقت گوشی تلفن همراه، ۴۱۲ دستگاه گوشی سرقتی کشف و ضبط شد. با گزارش سرقت‌های سریالی گوشی تلفن همراه در خیابان‌های مشهد دستور‌های لازم صادر شد و کارآگاهان مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی خراسان رضوی تحقیقات گسترده خود را آغاز کردند.

وی اضافه کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی‌های دقیق علمی و شیوه‌های فنی پلیسی توانستند ۱۰ عضو اصلی این شبکه را در محدوده خیابان‌های خواجه ربیع، رسالت، بلوار ۲۲ بهمن و طبرسی مشهد چهره‌زنی و شناسایی کنند. کارآگاهان پلیس آگاهی با ردزنی‌های گسترده محل‌های تردد متهمان را تحت نظر قرار دادند و با هماهنگی مقام قضایی در اقدامی غافلگیرانه ۱۰ متهم مورد نظر را در مخفیگاهشان دستگیر و با بازرسی مخفیگاه متهمان ۴۱۲ دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی را کشف و ضبط کردند.

تقوی ادامه داد: متهمان در تحقیقات اولیه سرنخ دیگری به پلیس دادند و ردپای عامل تغییر سریال شماره تلفن‌های سرقتی نیز نمایان شد و بدین ترتیب پلیس در اقدامی ضربتی، یازدهمین متهم این شبکه سرقت را نیز دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه او یک دستگاه رایانه، یک دستگاه باکس تغییر سریال و تعداد زیادی قطعات جدا شده موبایل را کشف کرد. در این ارتباط تا کنون ۱۸ مالباخته شناسایی شده‌اند و تحقیقات این پرونده با دستور مقام قضایی ادامه دارد.

عوامل ۶۰ فقره سرقت گوشی همراه در کرج دستگیر شدند

سرهنگ محمد نادربیگی رییس پلیس آگاهی البرز از دستگیری دو سارق سابقه دار و عامل ۶۰ فقره سرقت گوشی‌های تلفن همراه در شهرستان کرج خبر داد. در پی وقوع چندین فقره موبایل قاپی در مناطق غربی شهر کرج، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پایگاه دوم پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران در بررسی‌های اولیه متوجه شدند که سارقان با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی ابتدا طعمه‌های خود را شناسایی کرده و در فرصت مناسب، گوشی‌های همراه شهروندان در خیابان می‌ربودند و بلافاصله پا به فرار می‌گذاشتند. کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی‌های هدفمند در نقاط وقوع سرقت، در مرحله اول موفق به کنترل سرقت‌ها شده و یکی از سارقان را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی نامبرده را در مخفیگاهش در منطقه حصارک کرج دستگیرکردند.

نادربیگی گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم یک موتورسیکلت سرقتی که به وسیله آن اقدام به سرقت می‌کرد کشف شد و متهم در بازجویی‌ها به ۶۰ فقره سرقت با شیوه موبایل قاپی با همدستی یکی از سارقان سابقه دار اقرار کرد. ماموران همدست این متهم را در شهرستان ملارد استان تهران شناسایی و پس ازدستگیری در بازرسی از مخفیگاه آن تعدادی گوشی تلفن همراه و لوازم خودرو سرقتی کشف کردند.

به گفته وی، ارزش اموال سرقت شده توسط این باند ۲ میلیارد ریال برآورد شده و در بررسی سوابق متهمان مشخص شد هر ۲ از سارقان سابقه دار بوده و چندین مرتبه به همین اتهام دستگیر و روانه زندان شده اند. مالباختگان این پرونده شناسایی شدند.

بهترین راه‌های پیشگیری و یافتن گوشی بعد از سرقت

از بهترین اقدامات برای جلوگیری از سرقت اطلاعات گوشی بعد از سرقت و یافتن گوشی همراه فعال سازی یا رجیستری گوشی است، با فعال سازی یا رجیستری گوشی می‌توانید از به سرقت رفتن گوشی خود جلوگیری کنید. در طرح رجیستری هر گوشی باید تحت مالکیت یک سیم کارت قرار بگیرد در غیر این صورت با قرار گرفتن سیم کارتی غیر از سیم کارت رجیستر شده روی دستگاه، گوشی غیر قابل استفاده خواهد بود و قادر به دریافت خدمات از اپراتور‌های مخابراتی نیست مگر در شرایطی که مالک دستگاه فرآیند انتقال مالکیت را برای دستگاه مورد نظر انجام دهد.

راه دیگر انتخاب رمز عبور قوی و فعال سازی پین سیم کارت برای گوشی موبایل است، یک رمز عبور مناسب و قوی برای گوشی خود استفاده کنید، از این طریق بستر امنیتی فراهم می‌کنید که اشخاص دیگر به راحتی نتوانند از قفل نمایشگر دستگاه عبور کرده و به محتوای گوشی شما دسترسی پیدا کنند.

علاوه بر رمزی که برای گوشی در نظر می‌گیرید، حتما رمز یا پین (Pin) سیم کارت خود را فعال کنید. با فعال کردن پین برای سیم کارت، هر بار که گوشی خاموش و روشن شود و سیم کارت شما روی گوشی باشد باید رمز عبور سیم کارت وارد شود، در غیر این صورت گوشی بوت نخواهد شد؛ بنابراین فعال سازی پین یا رمز عبور سیم کارت هم می‌تواند یکی دیگر از روش‌های موثر برای افزایش امنیت گوشی و جلوگیری از به سرقت رفتن آن محسوب شود. اگرچه این ویژگی به طور مستقیم منجر به کاهش ریسک دزدیده شده گوشی شما نخواهد شد، اما به هر حال بستر امنیتی بهتری را برای مقابله با شرایط این چنینی فراهم می‌کند.

داشتن شماره IMEI گوشی. کد IMEI یک شناسه منحصر به فرد ۱۵ رقمی برای گوشی موبایل است. هدف استفاده از کد IMEI، برای شناسایی تلفن‌های همراه و همچنین مسدود کردن آن‌ها از طریق شبکه است. در واقع اگر گوشی شما گم شده یا به سرقت برود، می‌توانید از طریق این کد برای ردیابی گوشی خود در سامانه همیاب۲۴ اقدام منید. شماره IMEI دستگاه بر روی جعبه و پشت باتری درج شده است و با شماره‌گیری #۰۶#* نیز قابل رؤیت است.

نگهداری از کارتن گوشی و فاکتور خرید. با توجه به اینکه شماره IMEI دستگاه شما بر روی کارتن و فاکتور خرید ذکر شده است و بعد از سرقت گوشی نیز برای اثبات مالکیت در مراجع قضایی، داشتن هر دو یا یکی از این موارد ضروری است، باید در نگهداری آن کوشا بود.

فعال سازی قابلیت آیفون مرا پیدا کن (Find My iPhone) در گوشی‌های آیفون، از طریق قابلیت Find My iPhone به معنی ” آیفون مرا پیدا کن! ” در صورت گم شدن یا به سرقت رفتن گوشی، شما می‌توانید گوشی آیفون خود را ردیابی کنید و اطلاعات خود را جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از راه دور پاک کنید. برای استفاده از قابلیت “آیفون مرا پیدا کن” شما باید از قبل این قابلیت را در گوشی آیفون خود فعال کرده باشید و علاوه بر این بعد از سرقت یا گمشدن، دستگاه شما به اینترنت متصل باشد و همینطور قابلیت مکان یابی آن نیز روشن باشد. برای آموزش نحوه فعال سازی و ردیابی گوشی آیفون با ویژگی “آیفون مرا پیدا کن” | Find My iPhone کلیک کنید.

فعال سازی قابلیت دستگاهم را پیدا کن (Find My Device) در گوشی‌های اندروید. با استفاده از این قابلیت در دستگاه اندرویدی، در صورت گم شدن یا سرقت گوشی می‌توانید به موقعیت مکانی دستگاه دسترسی داشته باشید و یا نسبت به پاک سازی اطلاعات و قفل کردن گوشی از راه دور اقدام کنید. برای استفاده از این قابلیت باید آن را از قبل روی دستگاه اندرویدی خود فعال کرده باشید و بعد از سرقت یا گمشدن، دستگاه شما به اینترنت متصل باشد و همینطور قابلیت مکان یابی آن نیز روشن باشد.

برای آموزش فعال سازی و ردیابی گوشی اندروید با ویژگی «دستگاهم را پیدا کن» کلیک کنید.

فعال سازی قابلیت یافتن تلفن من (Find My Mobile) در گوشی‌های سامسونگ. از طریق این قابلیت که اختصاصا برای گوشی‌های سامسونگ است، می‌توانید از راه دور برای پیدا کردن گوشی دزدیده شده سامسونگ خود اقدام کنید و حتی بتوانید اطلاعات گوشی هوشمند خود را پاک کنید. برای ردیابی گوشی سامسونگ با قابلیت یافتن تلفن من، شما باید از قبل یک اکانت سامسونگ ساخته باشید و ویژگی find my mobile را در گوشی سامسونگ خود فعال کرده باشید.

برای آموزش فعال سازی ردیابی گوشی سامسونگ با ویژگی “یافتن تلفن من” کلیک کنید.

بعد از سرقت گوشی چه باید کرد؟

زمانی که گوشی موبایل شما گم شده و یا به سرقت می‌رود، برای ردیابی قانونی گوشی، شماره IMEI آن را در سامانه کشوری همیاب ۲۴ ثبت کرده تا ردیابی گوشی گمشده یا سرقتی فعال شود. از این طریق علاوه بر ردیابی گوشی شما در اپراتور‌های مخابراتی، با اطلاع رسانی کشوری از خرید و فروش و خارج شدن گوشی از مرز‌های کشور جلوگیری می‌شود، بین تمام کالا‌های پیدا شده سراسر کشور، کلانتری‌ها و بازرسی‌های مرزی جستجو شده و به شما اطلاع داده می‌شود.

برای برقراری تماس‌های تلفنی در خیابان، از هندزفری بلوتوث استفاده کنید!

زمانی که افراد حین راه رفتن در خیابان یا حتی زمانی که کنار خیابان ایستاده‌اند و در حال کار کردن با گوشی موبایل خود هستند، می‌توانند بهترین طعمه برای سارقین گوشی همراه باشند. سارقین معمولا دو نفر هستند و برای آنکه بتوانند بعد از دزدیدن گوشی به سادگی فرار کنند در بیشتر مواقع از موتور سیکلت استفاده می‌کنند براین اساس تا جای امکان در مکان‌های عمومی مخصوصا خیابان‌ها گوشی‌تان را در معرض دید قرار ندهید. برای صحبت کردن با موبایل از هندزفری بی‌سیم استفاده کنید.

گوشی موبایل را روی هولدر ماشین قرار ندهید!

باید هولدر موبایل را به گونه‌ای نصب کنید که اگر شیشه ماشین پایین بود، کسی نتواند به سادگی دست خود را وارد ماشین کند و در یک لحظه گوشی شما را سرقت کند. این اتفاق معمولا در مواقعی که در ترافیک یا پشت چراغ قرمز هستید، رخ می‌دهد.

از گیره‌های حلقه‌ای برای نگهداری گوشی در دستتان استفاده کنید!

برخی از گیره‌های حلقه‌ای به پشت قاب گوشی متصل می‌شوند و به وسیله آن‌ها می‌توانید گوشیتان را محکم‌تر در دستتان بگیرید. هر چند که توصیه می‌شود تا جای امکان در مکان‌های عمومی گوشی هوشمندتان را در معرض دید قرار ندهید.

مسیر ارتکاب سرقت را پرمخاطره کنید

سرهنگ رضا معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا به شهروندان توصیه می‌کند با ایمن سازی محیط، دسترسی سارقان را به اموال دشوار کنند یا با نظارت دقیق بر روش‌های دسترسی به اموال و کنترل آن، رفع منافذ و نقاط ضعف، مسیر ارتکاب سرقت را پر مخاطره کرده و در نتیجه معادلات سارق را برهم زده و او را از ارتکاب جرم منصرف کنند.

وی می‌افزاید: تکنیک دیگر پیشگیری از سرقت، افزایش خطر ارتکاب سرقت با کاهش گمنامی و ناشناختگی افراد در ساختمان یا محل است که از این طریق ورود افراد ناشناس و سارقان احتمالی، بهتر آشکار شود که البته استفاده از نگهبان یا مامور مراقب بویژه در منطقه‌های محله محور تاثیر بیشتری دارد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی آخرین تکنیک پیشگیری از سرقت را کاهش منافع ناشی از ارتکاب این جرم دانسته و می‌گوید: با ردیابی اموال مسروقه به جهت شناسایی سریع صاحبان آن و نیز کنترل خرید و فروش اموال دست دوم، رسیدن به این هدف را ممکن می‌کند.

سرهنگ موذن اضافه می‌کند: اکثر سارقان بالقوه کاملا عقلانی اقدام کرده و برای رسیدن به هدف خود (سرقت) با موازنه سود و زیان، بررسی موقعیت‌ها و فرصت ها، از روش‌ها و شیوه‌های آسان و کم خطر استفاده می‌کنند.

وی می‌افزاید: در این راستا افراد می‌توانند برای تغییر موقعیت‌های خاص که ارتکاب جرم در آن زیاد است با دشوار و پرخطر کردن و یا جاذبه زدایی، سارقان بالقوه را از ارتکاب سرقت منصرف کنند و آنان را مجبور به پذیرش این واقعیت کرده که منافع عدم ارتکاب جرم سرقت در وضعیت جدید، از ارتکاب آن بیشتر است.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا به سه عامل ضروری برای ارتکاب سرقت اشاره کرده و می‌گوید: فرد دارای انگیزه (سارق بالقوه) که زمینه ارتکاب سرقت را داشته باشد و سپس بزه دیده بالقوه با بی مبالاتی، تحریک و در نهایت محیط پیرامونی زمینه و شرایط را برای ارتکاب و یا عدم انجام این جرم را برای مجرم فراهم می‌کند.

به گفته سرهنگ موذن، در راستای کاهش اقدام به سرقت و ایجاد فرصت‌های موجود و نیز نامساعد کردن مقدمات ارتکاب جرم بایستی اقدامات پیشگیرانه حول سه محور مجرم، بزه دیده بالقوه و محیط پیرامونی انجام شود.

این مقام انتظامی با بیان اینکه برای پیشگیری وضعی از جرم سرقت باید به دنبال کاهش فرصت‌های جرم بود، می‌گوید: دشوار کردن زمینه‌های ارتکاب سرقت، مبارزه قاطعانه با سرقت و افزایش دستگیری مجرمان، کاهش منافع حاصل از جرم و جاذبه زدایی ارتکاب سرقت بوده تا از این طریق در تصمیم گیری سارقان بالقوه سهیم باشیم.

توصیه پلیس آگاهی برای جلوگیری از سرقت گوشی

سرهنگ شهاب امینی رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا برای جلوگیری از سرقت گوشی تلفن همراه توصیه‌هایی به شهروندان ارائه کرد و گفت: سرقت به شیوه قاپیدن یکی از شگرد‌های سارقان است که در این اقدام مجرمانه، افرادی که سرگرم مکالمات تلفنی و فعالیت در فضای مجازی بوده و اغلب تمرکز کمی به محیط اطراف دارند، ممکن است طعمه سارقان قرار گیرند.

وی افزود: به طور معمول، همراه داشتن شی یا وسیله مورد توجه سارق که از ارزش ریالی بالایی برخوردار است مثل گوشی تلفن همراه، کیف و زیورآلات از جمله فاکتور‌های مهم برای سارقان به شمار می‌رود.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه استفاده از وسایل کمکی مثل «هندزفری» در زمان برقراری ارتباط تلفنی عملا تمرکز افراد را به اطراف بیشتر می‌کند، تصریح کرد: شهروندان بهتر است در هنگام تردد در معابر و مکان‌های شلوغ از محیط اطراف خود غافل نشده و ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان رویت گوشی و نوع آن توسط سارقان به حداقل برسد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: گرچه کارآگاهان پلیس آگاهی ناجا در برخورد با این گونه جرایم کاملا قاطع بوده و به طور جدی به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند؛ اما لازم است شهروندان نیز در این زمینه مشارکت داشته و مراقبت بیشتری از اموال با ارزش خود داشته باشند.

سرهنگ امینی همچنین درخواست کرد هموطنان در صورت مشاهده این موارد در اسرع وقت با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته یا اطلاعات خود را با مراکز پلیس و کلانتری‌ها به اشتراک بگذارند که کمک موثری در کشف و شناسایی مجرمان خواهد داشت.

منبع: خبرآنلاین

