برترین آثار سینمایی ایران و جهان در هفت سین شبکه نمایش

به گزارش حوزه رادیو تلویزیون گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش، این شبکه برای عید نوروز ۱۴۰۰ در ۶باکس اصلی از ساعت۱۱صبح با فیلم‌های خانوادگی، ساعت۱۳ فیلم‌های سینمای ایران، ساعت ۱۹ فیلم‌های کمدی ایران وجهان، ساعت۲۱ فیلم‌های جذاب، ساعت ۲۳ فیلم‌های جدید خود و در ساعت یک بامداد فیلم‌های منتخب نوروزی سایر شبکه‌های سیما را در جدول پخش کندکتور خود قرار داده است.

همچنین در نظرسنجی که پیشتر برای همزمانی باکس سینمای ایران در ساعت ۱۳ با لحظه سال تحویل انجام شده بود فیلم "مهمان مامان" شنبه ۳۰ اسفندماه ساعت ۱۳ نیز از این شبکه پخش خواهد شد.

خانوادگی:

شبکه نمایش همنشینی با خانواده‌ها از ۳۰اسفندماه تا ۱۳فروردین در ساعت ۱۱ فیلم‌های: من پدرخوبی هستم، خواستگارمحترم، کتاب جنگل، خانواده فوری، قندون جهیزیه، دونفر و نصفی، موگلی، جومانجی، گربه آوازخوان، مادرزن سلام، افسانه روز دوم فوریه، سارا کوچولو، یه حبه قند و زرد قناری را به روی آنتن می‌برد..

سینمای ایران:

سینمای ایران یکی از دستاورد‌های انقلاب اسلامی در زمینه هنر‌های بصری است که هرکدام از فیلم‌های آن برایمان دارای خاطرات فراوانی هستند. شبکه نمایش در ایام نوروز به مرور فیلم‌های شاخص ایرانی از ۲۸ اسفندماه تا ۱۳فروردین در ساعت ۱۳می پردازد این فیلم‌ها عبارتند از:سرب، همسر، مهمان مامان، کلاه قرمزی و پسرخاله، سرخ پوست، حاجی واشنگتن، دونده، روسری آبی، خانه دوست کجاست؟، هامون، ناخداخورشید، زندانی ها، مهرمادری، عقاب ها، ایستاده در غبار و غلامرضا تختی..

کمدی:

شبکه نمایش در ایام نوروز ۱۴۰۰ گلچینی از آثار کمدی ایران و جهان را در ساعت ۱۹ پخش خواهد کرد. این فیلم هابه ترتیب در دوهفته عید: لونه زنبور، دوپلیس زبل، دروغگو دروغگو، دختر شیرینی فروش، خوب بد جلف، خالکوبی، جاده صاف کن، لیلی با من است، عملیات نجات عروسک، آپارتمان شماره ۱۳، جانی دوباره برمی گردد، دیدی و ارثیه فامیلی، تفنگ‌های بزرگ/صدای بلند و اخراجی‌ها ۱ هستند.

جذاب:

این شبکه جذاب‌ترین فیلم‌های سینما را در شب‌های عید برای مخاطبان در ساعت ۲۱ به روی آنتن می‌برد که اسامی این فیلم‌ها از شنبه ۳۰ اسفند تا ۱۳ فروردین به ترتیب: سفر به چین، جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها، پرفسور و مرد دیوانه، مردان سیاه پوش: بین المللی، جک غول کش، گلادیاتور، میان ستاره ای، مسیر سبز، شاهدا، بامبل بی، شینوبی، هر چه پیش آید، ونوم و انجمن نجیب زادگان هستند.

فیلم‌های جدید شبکه نمایش:

۱۳ فیلم جدید و پخش نخست در سیما با طیف گسترده‌ای از فیلم‌های بین المللی و از کشور‌های مختلف در ساعت ۲۳ به ترتیب از اول فروردین تا ۱۳ فروردین با فیلم های: عشق و هیولاها، خانه خراب کن ۲، گانگستر پلیس و ابلیس، گلوله گم شده، رهایش کن، سرقت قرن، خلبان، آوای وحش، انگل، جزئیات کوچک، دزدان مقبره، بازگشت دینا و ماموریت مخفی پخش می‌شود که می‌توانید این فیلم‌ها را از شبکه نمایش ببینید.

معرفی فیلم‌های جدید ساعت ۲۳:

"عشق و هیولا‌ها Love and Monsters "به کارگردانی مایکل متیوس محصول ۲۰۲۰ کشورکانادا و در ژانر کمدی اکشن می‌باشد که یکشنبه اول فروردین ۱۴۰۰ پخش می‌شود.

خلاصه داستان: در یک جهان هیولا زده، جوئل می‌فهمد به دختری علاقمند است که ۸۰ مایل دورتر از اوست. او برای موفقیت در این سفر خطرناک، قهرمان درونی خود را کشف می‌کند.

خانه خراب کن ۲ Askeladden I Soria Moria Slott به کارگردانی میکل بران سندموس محصول ۲۰۱۹ نروژ در ژانر درام، فانتزی روز دوشنبه ۲ فروردین از این شبکه پخش خواهد شد.

خلاصه داستان: یک پسر کشاورز فقیر، با تلاش‌های بی باکانه به همراه برادرانش برای نجات شاهزاده خانم از دست ترول ظالم اقدام میکند تا از این راه پاداش بگیرد و مزرعه خانواده خود را از خرابی نجات دهد.

گانگستر، پلیس و ابلیس" The Gangster, the Cop, the Devil" فیلمی اکشن جنایی محصول ۲۰۱۹ کره جنوبی به کارگردانی لی وان تائه و به تهیه کنندگی سیلوستر استالونه است که روز سه شنبه سوم فروردین ماه از این شبکه پخش خواهد شد

خلاصه داستان: یک پلیس و یک کانگستر با یکدیگر تیمی را تشکیل می‌دهند تا یک قاتل سریالی را به دام بیندازند.

گلوله گم شده" Lost Bullet " محصول ۲۰۲۰ کشور فرانسه و در ژانر اکشن، جنایی به کارگردانی گیلامی پیره می‌باشد که روز چهار شنبه چهار فروردین به روی آنتن می‌رود.

خلاصه داستان: این فیلم درباره‌ی فردی است که مربی اش توسط پلیس‌های فاسد کشته میشود او مجبور می‌شود که تا از حق خود در برابر قانون دفاع کند.

رهایش کن Let Him Go” " به کارگردانی توماس بزوچا محصول ۲۰۲۰ آمریکا در ژانر اکشن پلیسی، معمایی است و بازیگران مطرحی همچون «دایان لین» و «کوین کاستنر» در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. این فیلم سینمایی پنجشنبه ۵ فروردین ازاین شبکه پخش می‌شود

خلاصه داستان: رهایش کن، حول محور زندگی یک کلانتر بازنشسته و همسرش می‌گردد که پس از مرگ پسرشان، تمام عزمشان را جزم کرده اند که تنها نوه شان را پیدا کنند.

سرقت قرن The Heist of The Century محصول ۲۰۲۰ کشور آرژانتین و در ژانر جنایی، کمدی به کارگردانی Ariel Winograd ساخته شده است که روز جمعه ۶ فروردین پخش خواهد شد. فیلم سرقت بزرگ قرن با حضور در جشنواره‌های بین المللی توانست جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را در جشنواره میل، ولی به دست آورد. این فیلم بر اساس رویدادی واقعی ساخته شده است.

در فیلم سرقت بزرگ قرن بازیگرانی، چون Diego Peretti، Guillermo Francella، Luis Luque، Pablo Rago، و... به ایفای نقش پرداخته اند

خلاصه داستان: گروهی از دزد‌های حرفه‌ای به یکی از شعبه‌های بانک ریو در آرژانتین رفته اند و یکی از هوشمندانه‌ترین سرقت‌ها در تاریخ این کشور را رقم می‌زنند.

خلبان The Captain محصول سال ۲۰۱۹ چین به کارگردانی اندرو لاو در ژانر درام اکشن است این فیلم براساس حادثه ۸۶۳۳ پرواز هواپیمایی سیچوان است که شنبه ۷ فروردین به روی آنتن می‌رود.

خلاصه داستان: زمانی که هواپیما در ارتفاع نه هزار متری از سطح زمین شیشه جلوی هواپیما خرد می‌شود. خدمه و خلبان باید تمام تلاششان را به کار بگیرند تا سلامت کامل مسافران را تضمین کنند تا سالم به زمین برسند

آوای وحش The Call of the Wild محصول ۲۰۲۰ کشور کانادا و در ژانر خانوادگی، درام به کارگردانی کریس سندرز می‌باشد. در این فیلم بازیگرانی، چون هریسون فورد، عمرسی، دن استیونز و کارن گیلان به ایفای نقش پرداخته اند. این فیلم یکشنبه ۸ فروردین به روی آنتن می‌رود.

خلاصه داستان: سگی از نژاد اسکاتلندی به نام باک زندگی خوبی را در کنار صاحب خود، جاج سپری می‌کند، تا اینکه یک روز توسط شخصی ناشناس ربوده شده و به منطقه‌ای دورافتاده و قطبی انتقال پیدا می‌کند تا وارد ماجرا‌هایی هیجان انگیز شود.

انگل Parasite محصول ۲۰۱۹ کره جنوبی به نویسندگی و کارگردانی یونگ جون هو در ژانر کمدی، مهیج است. این فیلم مورد توجه طیف گسترده‌ای از منتقدان قرار گرفته است و در جشنواره‌های مختلف برنده جوایز متعددی شده است که از میان آن‌ها می‌توان به کسب ۴ جایزه اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان و بهترین فیلمنامه و نیز کسب جایزه در هفتاد و دومین دوره جشنواره فیلم کن و جشنواره سیدنی ۲۰۱۹ اشاره کرد. این فیلم سینمایی دوشنبه ۹ فروردین از شبکه نمایش پخش می‌شود.

بازیگرانی، چون چو یئو-جئونگ، پارک سو-دام، چوی وو-شیک، سونگ کانگ-هو و لی سون-کیون در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

خلاصه داستان: خانواده کیم در زیرزمین یک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنند و مشاغل موقت خانگی با درآمد کم دارند، و برای تأمین مخارج زندگی خود وارد چالش‌های مختلفی می‌شوند که زندگی آن‌ها را دگرگون می‌کند.

جزئیات کوچک The little Things محصول ۲۰۱۰ آمریکا به کارگردانی جان لی هنکوک در ژانر درام، هیجانی است که سه شنبه ۱۰ فروردین پخش می‌شود. دنزل واشنگتن، رامی ملک و چاردلتو از بازیگران مطرح این فیلم هستند

خلاصه داستان: درباره‌ی یک معاون کلانتر به نام دیک در حومه شهرستان کرن در کالیفرنیا است که با یک کارگاه لس آنجلسی به‌نام باکستر همکاری می‌کند، این دو برای حل پرونده‌ای که مربوط به یک قاتل زنجیره‌ای است باهم همکاری می‌کنند

دزدان مقبره Collectors به کارگردانی پارک جونگ بی محصول ۲۰۲۰ کره جنوبی است که روز چهارشنبه ۱۱ فروردین از این شبکه به روی آنتن میرود.

خلاصه داستان: کانگ دونگ که کلاهبردار و دزد مقبره است با گروهی قاچاقچی حرفه ایی آشنا می‌شود و توسط افراد فاسد دولتی حمایت می‌شود. کانگ دونگ به سفارش آن‌ها سعی در دزدیدن شمشیر تاریخی عصر طلایی کره دارد.

بازگشت دینا The shamers Daughter ۲-the serpent gift به کارگردانی اسک هاسلبلاچ محصول ۲۰۱۹ دانمارک در ژانر ماجراجویی، فانتزی است که روز پنجشنبه ۱۲ فروردین از این شبکه پخش می‌شود.

خلاصه داستان:دختری با داشتن قدرت جادویی مردم را مجبور می‌کند که مخفی‌ترین احساسات خود را بپذیرند، اما در ادامه باید خانواده خود را همراه با پدر تازه پیداشده اش نجات دهد.

ماموریت مخفی The Secret Mission به کارگردانی و نویسندگی یونا ایوم محصول ۲۰۱۹ کره جنوبی در ژانر کمدی، تاریخی است این فیلم سینمایی روز جمعه ۱۳ فروردین پخش خواهد شد.

بازیگرانی، چون یوهائه جین، یون کیونگ هو، کیم هونگ پا، وون هیون و. به ایفای نقش پرداخته اند.

خلاصه داستان: مردی به نام کیم پان سو که نمی‌داند چگونه ژاپنی حرف بزند و بنویسد بار‌ها به هین دلیل زندانی می‌شود و ...

