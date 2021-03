به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بعضی هنرپیشه‌ها انگار برای یک نقش ساخته شده‌اند و آنقدر خوب همه جزئیات و روح نقش را درک کرده‌اند و در نقش حل شده‌اند که ما واقعا تصور نمی‌کنیم هیچ هنرپیشه دیگری می‌توانست حتی به جایگاه آن‌ها نزدیک شود.

جالب است بعد سال‌ها می‌شنویم که قرار بوده یک هنرپیشه مشهور دیگر در نقش بازی کند، ولی به دلایلی مثل عدم توافق مالی، پشیمانی خود بازیگر، تغییر نظر کارگردان، درگیری بازیگر در یک پروژه دیگر، نقش به او داده نشده و تصادفی یا از روی فکر نقش به بازیگر دیگری داده شده.

در اینجا برخی از فیلم‌هایی را برایتان فهرست می‌کنیم که ابتدا قرار بود با هنرپشه دیگری ساخته شوند:

قرار بود در فیلم ارباب حلقه‌ها استویارت تونسند به جای ویگو مورتنسن بازی کند:

قرار بود در فیل بازگشت به آینده اریک شولتز به جای مایکل جی فاکس بازی کند!

قرار بود در فیلم پلیس بورلی هیلز سیلوستر استالونه به جای ادی مورفی بازی کند!

قرار بود در فیلم پانیک روم (اتاق وحشت یا فرار) نیکول کیدمن به جای جودی فاستر بازی کند:

بیشتر بخوانید

قرار بود در فیلم مردان ایکس دوگری اسکات به جای هیو جکم بازی کند:

قرار بود در فیلم نمایش ترومن دنیس هوپر به جای اد هریس بازی کند:

قرار بود در فیلم مرد خرابکار یا Demolition Man لوری پتی به جای ساندرا بولاک بازی کند:

قرار بود در فیلم ک مثل کین‌خواهی یا V For Vendetta جیمز پیورفوی به جای هیو ویوینگ بازی کند:

قرار بود در فیلم Aliens یا بیگانگان جیمز رمار به جای مایکل بیین بازی کند:

قرار بود در فیلم All The Money In The World یا همه پول‌های دنیا کوین اسپیسی به جای کریستوفر پلامر بازی کند:

قرار بود در فیلم آیا می‌توانی مرا ببخشی؟ یا Can You Ever Forgive Me جولیان مور به جای ملیسا مک‌کارتی بازی کند:

قرار بود در فیلم استخوان‌های دوست‌داشتنی رایان گاسلینگ به جای مارک والبرگ بازی کند:

قرار بود در فیلم Predator یا غارتگر ژان کلو وندام به جای کوین پیتر هال بازی کند:

قرار بود در فیلم اینک آخر الزمان یا Apocalypse Now هاروی کیتل به جای مارتین شین بازی کند:

قرار بود در فیلم پدینگتون کالین فرث به جای بن ویشا بازی کند:

قرار بود در فیلم خون به پا خواهد شد یا There Will Be Blood کل اونیل به جای پل دنو بازی کنذ:

قرار بود در فیلم Her یا او سامانتا مورتون به جای اسکارلت جوهانسون بازی کند:

منبع: ۱ پزشک

انتهای پیام/