مهمترین تنظیماتی که باید پس از خرید لپ تاپ به آن توجه کنید

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، خرید یک لپ تاپ جدید به تعدادی مراحل مهم و تنظیمات ویژه پیش از شروع کار نیاز دارد؛ تنظیماتی که بر روند عملکرد آن‌ها اثر بسزایی دارند.

چند نمونه از تنظیمات مهم که باید هنگام خرید لپ تاپ جدید فعال شوند و ممکن است برخی از کاربران از آن‌ بی‌اطلاع باشند یا آن‌ها را نادیده بگیرند، در ادامه آمده است که لازم است به آنها توجه کنید:

بیشتر بخوانید

سیستم عامل را به روز کنید

یکی از مهمترین مواردی که باید بلافاصله هنگام خرید لپ تاپ جدید فعال شود، به روزرسانی سیستم عامل است. در ویندوز ۱۰ به تنظیمات و قسمت به روز رسانی و امنیت بروید و روی بررسی برای به روزرسانی‌ها کلیک کرده و ویندوز را که به طور خودکار دانلود شده را نصب کنید. اگر Apple Mac دارید، روی منوی Apple در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید و System Preferences و سپس Software Update را انتخاب کنید.

برنامه Bloatware را بردارید

برنامه Bloatware برنامه‌ای ناخواسته یا غیرضروری است که از قبل روی سیستم عامل بارگیری می‌شود. این برنامه‌ها اغلب بی‌فایده هستند، با این وجود فضای ذخیره سازی را اشغال می‌کنند و تولیدکنندگان لپ تاپ با سیستم عامل ویندوز به این دلیل مشهور هستند، در حالی که به ندرت در مک، لینوکس و کروم اتفاق می‌افتد.

از دستگاه خود در برابر سرقت محافظت کنید

لپ تاپ شما باید در برابر سرقت محافظت شود، بنابراین اگر شخصی رایانه شما را به سرقت برد، نه تنها دستگاه خود را از دست خواهید داد، بلکه احتمالاً تمام داده‌های موجود در آن نیز از دست خواهد رفت، بنابراین برای پشتیبانی و بازیابی اطلاعات باید فکری کرد.

ویندوز ۱۰ شامل یک ویژگی داخلی به نام Find My Device یا Find My Device است که در تنظیمات یافت می‌شود، با پیدا کردن آن می‌توانید آن را به روز کرده و سپس امنیت را فعال و Find My Device را انتخاب کنید. برای دستگاه‌هایی که دارای macOS هستند، به System Preferences بروید، سپس Apple ID را انتخاب کنید و از نوار کناری iCloud را انتخاب کنید و مطمئن شوید Find My Mac فعال است.

برنامه‌های ضد ویروس را مرور کنید

ویندوز ۱۰ همراه با Windows Defender داخلی است و اگر محافظت بیشتری می‌خواهید، می‌توانید آن را با سایر ابزار‌های امنیتی قدرتمند جفت کنید، بنابراین باید نرم افزار معتبری را انتخاب کنید که بالاترین محافظت را برای دستگاه‌ها در برابر بدافزار‌ها داشته باشد.

کاهش آسیب‌های گرمایی

معمولاً لپ تاپ‌ها بیش از هر وسیله دیگری در معرض گرما هستند. در عین حال، بسیاری از لپ تاپ‌ها دارای گردش هوای ضعیف و نقاط زیادی هستند که در آن گرد و غبار جمع می‌شود و شما نباید از لپ تاپ خود روی فرش، تختخواب و سطوح بسته استفاده کنید. برای پیشگیری از آسیب‌های گرمایی، لپ‌تاپ را روی یک سطح سخت و صاف قرار دهید. همچنین برای کاهش جذب گرد و غبار، دستگاه خود را به بهترین وجه ممکن تمیز کنید. از درجه حرارت لپ تاپ مطلع شوید و اگر احساس می‌کنید سیستم خیلی گرم می‌شود، برنامه‌های سنگین را ببندید.

انتهای پیام/