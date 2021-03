تصویری از مهدی طارمی در صفحه مجازی لیگ قهرمانان اروپا / معرفی کتاب جدید توسط آقای فوتبالیست

به گزارش خبرنگار حوزه ورزشکاران گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه‌های اجتماعی در میان مردم جهان طرفداران و مخاطبان زیادی دارد و همین موضوع سبب شده تا افراد مشهور جامعه به ویژه سیاستمداران، ورزشکاران و هنرمندان از این بستر به عنوان ابزاری برای بیان برخی مسائل و موضوعات و یا دریچه‌ای برای صحبت با مردم جامعه و هوادارانشان استفاده کنند.

آرش افشین، بازیکن تیم شهرداری آستارا, با انتشار تصویری از خود به همراه دخترش، صفحه مجازی‌اش را به مناسبت عید نوروز به روز کرد.

بشار رسن، بازیکن عراقی و عضو سابق تیم پرسپولیس؛ تصویری جمعی از دوستانش را منتشر و موفقیت یکی از آنان را تبریک گفت.

رضا دهدار، قهرمان وزنه برداری، همراه با تصویر خودش در مسابقات این رشته ورزشی، متنی را منتشر کرد و نوشت:

" خیلی بده احساس کنی مثل شمعی!

فقط وقتی برق رفت می‌آیند سراغت

و بعد با یک فوت خاموشت می‌کنند"

علیرضا جهانبخش، فوتبالیست ایرانی؛ تصویری از خودش هنگام تمرین فوتبال در استوری منتشر کرد.

سمیرا زرگری، سرمربی تیم اسکی بانوان؛ با انتشار تصویری از اسکی بازان خانم در پیست اسکی نوشت:

" آن كس كه بدم گفت بدي سيرت اوست

وان كس كه مرا گفت نكو، خود نيكوست

حال متكلم از كلامش پيداست

از كوزه همان برون تراود، كه در اوست"

سجاد آقایی، بازیکن تیم نساجی مازندران، استوری جدید صفحه مجازی‌اش را به تصویری از حضورش در زمین چمن اختصاص داد.

صفحه رسمی چمپیونز لیگ، با انتشار تصویری از مهدی طارمی فوتبالیست ایرانی تی پورتو پرتغال؛ از حضور او در یک هشتم نهایی و بازی برگشت مقابل چلسی خبر داد:

" طارمی می‌تواند در یک هشتم نهایی در بازی برگشت پورتو و چلسی گلزنی کند"

مرتضی پورعلی گنجی، بازیکن ایرانی تیم فوتبال شنژن چین؛ تصویری از کتابی که در حال مطالعه آن است منتشر کرد و نوشت:

" you inter a new world every time you open a new book

هر وقت کتاب جدیدی باز می کنی در دنیای جدیدی قرار می گیری"

