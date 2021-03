به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،بیشتر از ده سال پیش و در سال ۲۰۰۸ که برند فنلاندی نوکیا پادشاه بازار تلفن‌های همراه بود، غول سبزی متولد شد که رویا‌های بزرگی داشت. سیستم عامل اندروید با تلاش‌های شبانه‌روزی برنامه‌نویسی به نام اندی رابین در شرایطی معرفی شد که کاربران تلفن‌های همراه نوکیا از خلاقیت رو به افول این شرکت ناراضی بودند و مدعی جدیدی در بازار ظهور کرده بود که تلفن‌های هوشمند جذابی به نام آیفون را عرضه می‌کرد. در چنین وضعیت جذابی این شرکت بزرگ گوگل بود که تصمیم گرفت یک سیستم عامل متن‌باز برای تلفن‌های هوشمند عرضه کند تا سازندگان تلفن‌های هوشمند را برای جذب حداکثری مشتریان بازار هم متحد کرده باشد.

برنامه‌نویسی برای سیستم عامل اندروید در مقایسه با سیستم عامل رقیب یعنی آی‌اواس آسان‌تر بود و به همین دلیل توسعه‌دهندگان بیشتر و خلاق‌تری برای ساخت اپلیکیشن‌های اندرویدی وارد عمل شدند. در مسیر طولانی سیستم عامل اندروید، اپلیکیشن‌های این سیستم عامل هم پیشرفت‌های جذابی کردند و آهسته آهسته به محصولات ارزشمندی تبدیل شدند که کاربردی فراتر از یک برنامه کامپیوتری ساده داشتند.

با کمک جهش بزرگ اپلیکیشن‌های اندرویدی حالا یک تلفن هوشمند اندرویدی به یک کامپیوتر کوچک تبدیل شده که می‌تواند کار‌های بسیار جذابی انجام دهد. اما کاربردی‌بودن تنها ویژگی اپلیکیشن‌های اندرویدی نیست. گروهی از نرم‌افزار‌های سیستم عامل اندروید خلاق و پویاتر از سایرین هستند و به همین دلیل جذاب‌تر به نظر می‌رسند. کاربرد این برنامک‌ها در مقایسه با رقبا بیشتر است و به همین دلیل شاید بهتر باشد که آن‌ها را روی تلفن هوشمند خود نصب کنید.

در ادامه می‌توانید با تعدادی از کاربردی‌ترین اپلیکیشن‌های اندرویدی آشنا شوید که تمایز جذابی با رقبای دور و نزدیک خود دارند. تجربه کارکردن با این اپلیکیشن‌ها خیره‌کننده به نظر می‌رسد.

اپلیکیشن Trello

گاهی اوقات برنامه‌ریزی‌ها به همکاری بیشتری نیاز دارد و به یک کار گروهی منتهی می‌شود. در چنین شرایطی اپلیکیشن Trello می‌تواند یک انتخاب بسیار منطقی باشد. این نرم افزار برای کار‌های گروهی، دانشگاهی و انجام وظایف اداری و کاری فوق‌العاده است؛ بنابراین اگر به مدیریت یک کار گروهی نیاز دارید، این اپلیکیشن انتخاب بسیار درستی به نظر می‌رسد. روی اپلیکیشن Trello شرایط آن فراهم شده تا تعدادی از کاربران به‌صورت مشترک به یک صفحه برنامه‌ریزی دسترسی داشته باشند.

در این صفحات امکان اولویت‌بندی برنامه‌ها و افزودن لینک، فایل، تصویر و نوشته به آن‌ها وجود دارد. اگر در محیط کاری خود به اپلیکیشنی نیاز دارید که گزارش کار همه اعضا را به دقیق‌ترین شکل ممکن مشخص می‌کند، اپلیکیشن Trello بهترین گزینه ممکن است.

اپلیکیشن Trello با حجم ۴۸ مگابایت برای هر دو سیستم عامل اندروید و آی‌اواس عرضه شده و کاملا رایگان است. این سرویس روی مرورگر هم در دسترس قرار دارد.

اپلیکیشن Oto Music

اگر به یک اپلیکیشن پخش موسیقی با طراحی رابط کاربری ساده و مینیمال نیاز دارید که پیچیدگی‌های زیادی نداشته باشد، اپلیکیشن پخش موسیقی Oto Music بهترین و متمایزترین نمونه در میان همه رقبا لقب می‌گیرد. ویرایش نام و محتویات تگ یک آهنگ، ویجت‌های صفحه خانگی و حالت تاریک از مهم‌ترین ویژگی‌های اپلیکیشن پخش موسیقی Oto Music هستند که پیداکردن آن‌ها در رقبای مدعی هم دشوار به نظر می‌رسد.

این نرم‌افزار به‌صورت کاملا رایگان منتشر شده، اما اگر علاقه‌مند باشید، می‌توانید از یک تا پانزده دلار به توسعه‌دهندگان آن کمک مالی کنید.

اپلیکیشن Find My Device by Google

احتمالا این اپلیکیشن که توسط گوگل توسعه پیدا کرده، مهم‌ترین، بهترین و متمایزترین اپلیکیشنی باشد که به شما کمک می‌کند تا گوشی اندرویدی گم شده خود را پیدا کنید. مهم‌ترین ویژگی اپلیکیشن Find My Device by Google بدون هیچ شک و تردیدی آن است که همه امکانات ضروری و مورد نیاز شما را به صورت رایگان تدارک دیده تا نیاز به سایر اپلیکیشن‌های مشابه را به حداقل برساند. برای یک تلفن هوشمند اندرویدی، کمتر اپلیکیشنی می‌تواند به اندازه اپلیکیشن اختصاصی گوگل یعنی Find My Device by Google کاربردی باشد. این اپلیکیشن به شما کمک می‌کند تا محلی که تلفن مفقودشده شما قرار دارد را پیدا کنید.

اگر تلفن شما ربوده شده یا گم شده باشد، اپلیکیشن Find My Device by Google محل دقیق آن را روی نقشه به شما نشان می‌دهد. اگر گوشی اندرویدی‌تان را در خانه، محل کار یا دانشگاه گم کرده‌اید، اپلیکیشن رسمی گوگل صدای زنگ گوشی را ساطع پیدا می‌کند تا آن را پیدا کنید. فراموش نکنید که وقتی تلفن هوشمندتان را گم کرده‌اید، اپلیکیشن کاربردی گوگل به شما اجازه می‌دهد تا پیامی را روی صفحه نمایش گوشی نمایش دهید تا هر کسی که آن را پیدا کرد به شما اطلاع دهد. اگر هم امیدی به پیداکردن تلفن اندرویدی خود ندارید، این اپلیکیشن به شما اجازه می‌دهد به صورت کاملا رایگان همه اطلاعات روی تلفن هوشمند خود را برای همیشه پاک کنید.

اپلیکیشن Notion

کاملترین، بهترین و دقیق‌ترین اپلیکیشن برای برنامه‌ریزی روزانه و ایجاد یک نقشه کاری و شخصی می‌تواند اپلیکیشن Notion لقب بگیرد. تنظیمات و امکاناتی که در این اپلیکیشن وجود دارد در هیچکدام از نمونه‌های رقیب دیده نمی‌شود. شاید به همین دلیل باید اپلیکیشن Notion را انتخاب کنید. اگر با رابط کاربری نسبتا پیچیده وامکانات گسترده این نرم افزار کنار آمدید احتمالا تاثیر آن در برنامه‌ریزی و نظم زندگی روزمره‌تان را می‌بینید. در بزرگترین برگ برنده این نرم افزار در مقایسه با رقبا، اپلیکیشن Notion این اجازه را به کاربر می‌دهد تا برای هر کدام از زمینه‌های کاری و شخصی‌اش صفحات جداگانه تبیین کند.

اپلیکیشن Notion با حجم ۱۰ مگابایت روی سیستم عامل‌های اندروید و آی‌اواس به صورت کاملا رایگان عرضه شده است.

اپلیکیشن Anchor

احتمالا نام اپلیکیشن اسپاتیفای را شنیده‌اید. برنامکی که در حوزه پخش آنلاین موسیقی فعالیت می‌کند و شمار کاربران هر روز بیشتر از قبل می‌شود. اپلیکیشن Anchor جدیدترین تلاش توسعه‌دهندگان اسپاتیفای در حوزه محتوای صوتی است. اگر از جمله کاربرانی هستید که دوست دارند پادکست بسازند، اما امکانات لازم و دانش فنی آن را ندارید، باید بدانید که اپلیکیشن Anchor دقیقا همان نرم‌افزاری است که روی تلفن هوشمند اندرویدی خود نیاز دارید.

اپلیکیشن Anchor شامل ابزار‌های ویرایش صدا، موسیقی پس‌زمینه، ترنزیشن و افکت‌های صوتی است. شاید جالب باشد بدانید که می‌توانید پس از ساخت اپیزودها، آن‌ها را در محبوب‌ترین پلتفرم‌های مخصوص این کار مانند اسپاتیفای، اپل پادکست، کست باکس و گوگل پادکست منتشر کنید. نکته جالب‌تر آن‌که این اپلیکیشن به کاربرانش اجازه می‌دهد تا با ضبط تبلیغات با صدای خودشان و قراردادن آن روی پادکستی که می‌سازند، درآمد هم کسب کنند.

اپلیکیشن TV Time

اگر از هواداران جدی فیلم و سریال هستید باید همین حالا اپلیکیشن TV Time را روی تلفن هوشمند خود نصب کنید. یک اپلیکیشن جامع که بخش عمده‌ای از اطلاعات فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی را در بانک عظیم داده‌های بی‌پایانش قرار داده تا به کاربران برای داشتن یک راهنمای جامع فیلم یاری برساند. این اپلیکیشن به کاربران اجازه می‌دهد که فیلم‌ها و سریال‌هایی که تماشا کرده‌اند را نشان کنند و مدت زمانی که به تماشای آثار سینمایی و تلویزیونی نشسته‌اند را در اختیار داشته باشند. هم‌چنین اپلیکیشن TV Time جزییات جالبی از سلیقه کاربر و محتوای مورد علاقه او در اختیار وی قرار می‌دهد.

این اپلیکیشن به کاربران اجازه می‌دهد که شخصیت محبوبشان در یک فیلم سینمایی یا سریال تلویزیونی را انتخاب کنند و به عنوانی که تماشا کرده‌اند هم نمره ارزیابی دهند.

