بازسازی بازی The Last Of Us برای PS5

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش جدیدی از بلومبرگ تکلیف برخی موارد برای PlayStation را روشن کرده و به نظر می‌رسد با وجود اینکه بازی The Last of Us در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است، شرکت Naughty Dog در حال ساخت نسخه جدیدی از آن است. در این گزارش همچنین ذکر شده که استودیوی Days Gone Sony Bend در حال توسعه یک بازی Uncharted جدید است.

گروه خدمات هنر‌های تجسمی سونی، مستقر در سن دیگو، به طور معمول از استودیو‌های دیگر سونی در گذشته پشتیبانی کرده است. با این حال گفته می‌شود که این استودیو تلاش خود را برای بازسازی بازی The Last of Us از حدود سه سال پیش آغاز کرده است.

بلومبرگ گفت، بنیانگذار گروه خدمات هنر‌های تجسمی مایکل مومبائر، حدود ۳۰ نفر را از بیرون و داخل شرکت سونی و خارج استخدام کرد تا یک بخش جدید ایجاد کند و نسخه جدیدی از The Last of Us را برای PS۵ بسازد. بر اساس این گزارش، تیم بودجه یا پشتیبانی لازم را دریافت نکرد و تصمیم گرفت توسعه جدیدترین نسخه از Last of Us را به شرکت Naughty Dog تغییر دهد.

مومبائر از آن زمان همراه با دیگران که در آنجا کار می‌کردند شرکت سونی را ترک کرد و سخنگوی سونی هم از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.

نسخه بازسازی بازی Last of Us با نام T۱X

در ادامه این گزارش آمده است که نسخه بازسازی شده Last of Us که گفته می‌شود با نام T۱X شناخته می‌شود، در شرکت Naughty Dog با کمک گروه پشتیبانی ویژوال آرتز در حال ساخت است.

دیوید جیف سازنده بازی‌های God of War و Metal Twisted نیز فاش کرد که او چند روز قبل از انتشار این خبر در توئیتر به این خبر اشاره کرده است. البته این پیام به جای اینکه یک پیام گسترده باشد، یک پیام رمزگذاری شده است.

