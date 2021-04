به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بر هیچ کس پوشیده نیست که سلبریتی‌ها در زمان ما دارای تعداد زیادی شبیه و تقلید کننده هستند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا مثل آن‌ها باشند.

اما این همه ماجرا نیست، زیرا همزاد بسیاری از این سلبریتی‌ها، همانطور که مشخص شده، مدت‌ها قبل (۵ قرن قبل) از تولد آن‌ها وجود داشته اند و نقاشی و مجسمه سازی از کشور‌های مختلف جهان گواه بارز این امر است. به شباهت باورنکردنی ۱۰ سلبریتی که همزاد آن‌ها در دوره‌های مختلف تاریخی وجود داشته است، نگاهی بیندازیم.

۱. رابرت دنیرو

رابرت دنیرو و نقاشی بارتولومیو

بارتولومیو هنرمندی است که در سیلسیا متولد شد و در دربار چندین حاکمان مشهور اتریش همزمان کار می‌کرد - چارلز اول، سیگیسموند سوم و فردیناند دوم. او علاوه بر کار در کاخ، دوست داشت که پول بدست آورد، و در کنار آن سفارش می‌گرفت؛ و نقاشی او به تصویر کشیدن جان ووگت، صاحب زمین از وروسلاو، نمونه بارز این موضوع است.

مورخان می‌گویند، هنگامی که زمان پرداخت رسید، وگت این هنرمند را بسیار ناامید کرد و با لحن تمسخرآمیز پرسید که آیا می‌داند با چه کسی صحبت می‌کند. بدیهی است که بارتولومئو هرگز بودجه‌ای برای این نقاشی دریافت نکرده است.

اما شباهت مالک زمین با رابرت دنیرو، نه تنها از نظر ویژگی‌های صورت، بلکه حتی از علائم مشهور این بازیگر، تا به امروز مطرح شده است. مورخان می‌گویند ووگت از خون ایتالیایی بود. علاوه بر این، رابرت به موزه ملی در وروسلاو دعوت شد تا بتواند پرتره را به صورت زنده ببیند. اما بدیهی است که بازیگر ستاره کار‌های بهتری داشت! و به موزه ملی نیامد.

۲. امینم

(با تلفظ صحیح اِمِنِم) امینم و الکساندر سیور

بسیاری از بازدیدکنندگان موزه لوور کاملاً متعجب شدند وقتی که در میان سایر مجسمه‌ها و اشیا هنری، واقعی‌ترین پرتره امینم را که به عنوان یک شاهکار فرهنگ باستانی ارائه شده بود، کشف کردند. با این حال، در واقع، او یک خواننده با استعداد را به تصویر نمی‌کشد: این اثر بازتابی از الکساندر سیور امپراتور روم است که در مجموعه پاپ پیوس ششم یافت شد.

شباهت این افراد فقط از نظر ظاهری نیست. یک بار رپر اعتراف کرد که مومن است و غالباً دعا می‌کند، کاری که برای نماینده حرفه اش کاملاً غیرمعمول است؛ و سلطنت این امپراطور تقریباً تنها سلطنتی در کل تاریخ رم تلقی می‌شود، که در دوران او مسیحیت عملاً مورد ظلم و ستم قرار نگرفت. در سال ۲۳۵، الکساندر سیور توسط لژیونر‌های خود کشته شد، زیرا برای جلوگیری از خشونت، تلاش کرد با رشوه دادن به ارتش آلمان، مسئول قیام ارتش را وادار به برای تسلیم شدن کند. این امر بسیاری را در ارتش روم با او مخالف کرد و منجر به توطئه‌ای شد که منجر به قتل او شد با این حال، چند سال بعد، امپراطور تقریباً یک خدا در نظر گرفته شد، هم تراز با امینم و محبوبیت عالی او.

۳. ولادیمیر ژیرینوسکی

ولادیمیر ژیرینوفسکی و نقاشی هیرونیموس بوش

هیرونیموس بوش نه تنها به عنوان برجسته‌ترین و با استعدادترین هنرمند بلکه به عنوان استاد پیش بینی‌های شگفت آور نیز شناخته می‌شود؛ بنابراین، در یکی از نقاشی‌های او با عنوان "حمل صلیب" شخصیت بسیار عجیبی وجود دارد. معاصران اظهار داشتند که بوش تقریباً پانصد سال قبل از تولد ژیرینوفسکی سیاستمدار روسی کاملاً و به طرز ترسناکی او را در این بوم نقاشی منعکس کرد.

پیش بینی بوش نه تنها در این واقعیت بود که قهرمان او به طرز چشمگیری به معاصر خود شباهت دارد، بلکه در این واقعیت است که هنرمند این شخصیت را در نقش به اصطلاح فریسی به تصویر کشیده است؛ و، همانطور که می‌دانید، آن‌ها مخالفان ابدی بودند. با این حال، در تصویر، این شخصیت به طرز شگفت انگیزی ساکت است، که تنها اختلاف با محافظ واقعی او است.

۴. کیانو ریوز

سلبریتی کیانو ریوز و پل مونه

بسیاری از طرفداران فیلم "ماتریکس" به شوخی می‌گویند که احتمالاً این فیلم در قرن نوزدهم تولید شده است، زیرا هیچ توضیح دیگری در مورد چگونگی حضور کیانو ریوز در این بوم تا به امروز وجود ندارد. این نقاشی توسط نقاش و هنرمند مشهور لوئیس موریس بوت دو مونتول در سال ۱۸۷۵ نقاشی شده است و پاول مونه با استعداد و نبوغ را به تصویر می‌کشد، که معاصران ویژگی‌های یک بازیگر را در او می‌بینند.

شباهت آن‌ها به ظاهر ختم نشد. مونه در مکبث نقش شکسپیر را بازی کرد، در حالی که این بازیگر در فیلم Much Ado About Nothing بازی کرد، جایی که وی در آن نقش دون خوان را بازی می‌کرد. ریوز همچنین به دلیل مهارت‌های گیتار باس مشهور است و مونه نیز به نوبه خود معلم هنرستان در پاریس بود. این هنرمند لژیون افتخار را دریافت کرد و ریوز ستاره مشهور پیاده روی مشاهیر هالیوود را دارد. علاوه بر این، در نمایش جیمی فالون، جایی که این پرتره به کیانو نشان داده شد، او اعتراف کرد که واقعاً شباهت زیادی بین آن‌ها وجود دارد.

۵. پیتر دینکلیج

پیتر دینکلیج و سباستین د مورا

دیگو ولازکز در نقاشی خود فردی به نام سباستین د مورا را به تصویر کشید که به عنوان مزاح در دربار فردیناند اتریش، فیلیپ چهارم و شاهزاده هابسبورگ بالتازار کارلوس کار می‌کرد. شوخی‌های کوتوله در آن زمان یک ویژگی لازم برای حاکمان اسپانیا بودند، برای مثال، فیلیپ چهارم بیش از صد نفر از آن‌ها را داشت. با این حال، سباستین استثنایی بود.

او زبانی تند و تیز داشت، عاشق کنایه بود، از هوش و ذکاوت محروم نبود و همچنین، با وجود قد و قامت کوچک و هیکل عجیب و غریب، می‌توانست از ماجرا‌های جنسی باورنکردنی برخوردار باشد. او را کازانوای واقعی می‌دانستند و بسیاری از دختران او را خوش تیپ می‌دانستند؛ بنابراین جای تعجب ندارد که معاصران سباستین را با نقش تیریون لنیستر ازسریال بازی تاج و تخت Game of Thrones مقایسه کنند.

۶. سیلوستر استالونه

سلبریتی سیلوستر استالونه و نقاشی دیواری از رافائل سانتی

نقاشی دیواری «کاردینال و فضایل کلامی» مربوط به سال ۱۵۱۱ است و در یکی از اتاق‌های رافائل در واتیکان روی دیوار نقاشی شده است.

در نقاشی دیواری «کاردینال و فضایل کلامی» که توسط رافائل سانتی معروف (رافائل سانتسیو) در کاخ رسولان در شهر واتیکان کشیده شد و در واقع آخرین نقاشی دیواری وی بود، می‌بینید که چگونه پاپ گریگوری را اگر از نزدیک و با دقت نگاه کنید، به طرز چشمگیری شبیه به سیلوستر استالونه است.

دقیقاً مشخص نیست پاپ در این لحظه چه حکمی را صادر می‌کند، اما وی به عنوان رهبر اصلی و بنیانگذار تفتیش عقاید شناخته شد. علاوه بر این، او گربه‌های سیاه را به شدت نمی‌پسندید و حتی آن‌ها را فرزندان شیطان اعلام کرد، به همین دلیل آن‌ها را به طور گسترده‌ای از بین بردند، به همین دلیل یک بیماری همه گیر طاعون، که توسط موش‌ها منتقل می‌شد، ظاهر شد.

۷. آرنولد شوارتزنگر

سلبریتی آیرون آرنی و لورنزو مدیچی

با نگاه به پرتره لورنزو مدیچی، او آرزو می‌کند که همانطور که آرنی در The Terminator خواستار لباس، چکمه و موتورش از هر رهگذری است، خودش را نشان می‌دهد. علاوه بر شباهت ظاهری، نوع فعالیت این فرد بسیار به معاصران او نزدیک است. لورنزو همچنین به هنر علاقه داشت، به ویژه، او بخوبی شعر می‌سرود، به عنوان یک جمهوریخواه عمل می‌کرد، و در واقع "فرماندار" فلورانس و مورد علاقه مردم بود. او زندگی پر جنب و جوش و بالایی داشت، دوست داشت پول زیادی قرض بگیرد، که آن را برای عیاشی و خانه‌های گران قیمت خرج کند.

با این حال، این رفتار تاثیری در عشق مردم به او نداشت. لورنزو نه تنها شخصی سرگرم کننده و بی خیال که فقط به دنبال لذت در زندگی است بود، بلکه به حمایت از هنر و علم نیز مشغول بود، و همچنین یک حاکم خردمند و باهوش بود که برای مصلحت جامعه تصمیمات استثنایی می‌گرفت. او همچنین دوست داشت مسابقات شوالیه پر سر و صدایی را ترتیب دهد؛ و، احتمالاً، اگر گرفتار نقرس نشده بود، او مانند آرنولد شوارتزنگر به "آقای المپیا" تبدیل می‌شد.

۸. مارک زاکربرگ

مارک زاکربرگ و فیلیپ چهارم

در نقاشی‌ها، فیلیپ چهارم واقعاً به عنوان پادشاه اسپانیا ظاهر شد، اما در واقع با این تصویر مطابقت نداشت. فیلیپ را غالباً پسر ولگرد، بی پروا و احمق می‌نامیدند که نه از هوش کافی برخوردار بود و نه از مهارت‌های دولتی برخوردار بود.

وی در شانزده سالگی به تاج و تخت رسید، اما قصد حکمرانی نداشت. او تمام قدرت را به محبوب و مورد علاقه خود، اولین وزیر Gaspard de Guzman y Pimentel، منتقل کرد و پس از آن به تفریح ​​و خوشگذرانی مشغول شد. دوره سلطنت کنت گاسپار اولیوارس اشتیاق زیادی در بین هموطنانش ایجاد نکرد. به عنوان مثال، وی پیرو اخلاق بود و از این رو پلیس به اصطلاح اخلاقی را سازمان داد و سعی در منع روسپیگری داشت.

شایان ذکر است که در دوره فیلیپ چهارم بود که تخت و تاج اسپانیا بیشترین نفوذ خود را در اروپا طی قرن‌ها از دست داد. به طور کلی و در واقع، تنها چیزی که پادشاه احتمالی و مارک زاکربرگ را متحد می‌کند تنها ظاهر آن‌ها است. از این گذشته، مارک در سنین جوانی قدرت زیادی را در دستان خود متمرکز کرد. با این حال، بدون اشتباه نبود، زیرا امروز او به دلیل موقعیت بسیار عجیب و هدر دادن عظیم شرکت، به طور جدی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

۹. مایکل سرا

مایکل سرا و قاشی زنی از ایگناسیو زولوآگا

ایگناسیو زولوآگا، نقاش مشهور از اسپانیا، خود را پیرو سبک سنتی نقاشی می‌خواند و همچنین نگاهش سبک سنتی نقاشی بود. پس از موفقیت، وی توانست قلعه کوچکی را در کاستیا بخرد، جایی که او قوانین خود را برقرار کرد و تمام تلاش خود را برای مقاومت در برابر پیشرفت و هرگونه تغییر انجام داد؛ بنابراین، جای تعجب نیست که نقاشی‌های او نیز به نوعی دلتنگی اسپانیا قدیمی را داشته باشد. خانه‌ها و عناصر طبیعی روح دوران اسپانیا را منعکس می‌کرد، و زولوآگا همچنین دوست داشت زنان را با لباس‌های سنتی، ملی، دهقانان و گاوبازان بکشد. دومی به ویژه قوی است، زیرا در حالی که ایگناسیو در سویل زندگی می‌کرد، مدتی نیز یک گاوباز بود.

او تنها یک بار از کلاسیک‌های مورد علاقه خود جدا شد، زمانی که او نقاشی پرتره‌ای از Doña Carmen Arconada را نقاشی کرد، جایی که او زنی را با لباس قرمز به تصویر کشید، که به طرز شگفت انگیزی شبیه بازیگر معاصر مایکل سرو است، که برای بازی در فیلم "اسکات زائر علیه همه" شناخته شده است.

۱۰. مایکل جکسون

مایکل جکسون و بارانت فابریسیوس

بسیاری معتقدند که هنرمندی از هلند به نام بارنت فابریسیوس در واقع شاگرد رامبراند معروف بوده است، اما این امر به طور قطعی ثابت نشده است. تنها چیزی که به طور قطع شناخته شده است این است که او مدل مورد علاقه رامبراند بوده است. او غالباً این تصاویر را نقاشی می‌کرد و خود را به عنوان یک چوپان ساده و حتی گاهی به عنوان جان بشارت دهنده به تصویر می‌کشید.

یکی از این نقاشی‌ها که در سال ۱۶۵۰ نقاشی شده است، "خودنگاره در کلاه بزرگی" نام دارد که نه تنها بدون چند عمل جراحی پلاستیک به طرز باورنکردنی به یک ستاره موسیقی شباهت دارد، بلکه به طور عملی یکی از تصاویر جکسون را نیز تکرار می‌کند. علاوه بر این، طرفداران او می‌دانند که مایکل چقدر کلاه را دوست داشت.

