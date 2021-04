بازی Apex Legends به رکورد بیش از ۱۰۰ میلیون بازیکن رسید

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت‌های الکترونیک آرتز (EA) و رسپاون اینترتینمنت به تازگی اعلام کردند که، بازی ویدئویی بتل رویال Apex Legends اکنون بیش از ۱۰۰ میلیون بازیکن منحصر به فرد در سطح جهان دارد. این بازی رایگان فقط کمی بیش از دو سال پس از عرضه در فوریه ۲۰۱۹، از این نقطه عطف بزرگ عبور کرد.

بازی های بتل رویال محبوب ترین بازی های ویدئویی

موفقیت Apex Legends جدیدترین نشانه‌ای است که نشان می‌دهد علی رغم اینکه این ژانر طی دو سال گذشته از نظر تعداد بازی شلوغ شده است، بازی‌های بتل رویال رایگان بسیار محبوب هستند.

بازی Activision’s Call of Duty: Warzone در ماه آگوست گذشته به بیش از ۷۵ میلیون بازیکن رسید که البته در کمتر از ۵ ماه پس از عرضه به این رقم رسید. اپیک گیمز هم گفت که در ماه مه گذشته Fortnite موفقیت چشمگیری داشته و ۳۵۰ میلیون بازیکن در آن ثبت نام کرده اند که احتمالاً این عدد بیشتر هم شده.

از زمان انتشار بازی Apex Legends بر روی Xbox، PlayStation و کامپیوتر‌های شخصی، شرکت رسپاون همچنان به افزودن مطالب و به‌روزرسانی‌های جدید به بازی، ادامه داده است، و حتی در ماه مارس با تاخیر یک درگاه برای Nintendo Switch منتشر کرد. این بازی اکنون دارای ۱۶ شخصیت قابل بازی و سه نقشه مختلف است و هم اکنون در هشتمین فصل خود قرار دارد.

همچنین طبق گزارش جدیدی از بلومبرگ، به نظر می‌رسد با وجود اینکه بازی The Last of Us در سال ۲۰۱۳ منتشر شده، شرکت Naughty Dog در حال ساخت نسخه جدیدی از آن است. در این گزارش همچنین ذکر شده که استودیوی Days Gone Sony Bend در حال توسعه یک بازی Uncharted جدید است.

