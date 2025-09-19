باشگاه خبرنگاران جوان قم - مهران حیدری، مدیر کل هواشناسی استان گفت: براساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی قم، طی سه روز آینده آسمان استان عمدتا صاف خواهد بود، اما در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: امروز جمعه وزش باد با سرعت ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت استان را در بر میگیرد و بیشینه دمای شهر قم به ۳۸ درجه خواهد رسید.
وی ادامه داد: برای شنبه نیز وزش باد شدیدتر با سرعت ۵۵ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت از سمت شمالغربی پیشبینی شده و دمای بیشینه به ۳۹ و کمینه نیز به ۲۱ درجه سانتیگراد میرسد.
به گفته وی، روز یکشنبه نیز ضمن تداوم آسمان صاف، در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی و در مناطق مرتفع وزش باد نسبتا شدید همراه با غبارآلودگی رخ خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: روز یکشنبه دما کاهش محسوسی خواهد داشت بهطوری که بیشینه به ۳۳ و کمینه به ۱۸ درجه سانتیگراد میرسد.
شهروندان میتوانند برای دریافت آخرین اطلاعات هواشناسی با سامانه گویای هواگو به شماره ۱۳۴ تماس بگیرند یا به تارنمای اداره کل هواشناسی استان قم به نشانی www.ghommet.ir مراجعه کنند.
منبع:هواشناسی قم