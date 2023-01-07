قیمت خرید باتری لپ تاپ در ۱۷ دی

در این خبر به بررسی قیمت انواع باتری لپ تاپ در بازار پرداختیم.

فهرست قیمت برخی از انواع  باتری لپ تاپ موجود در بازار به شرح زیر است.

 

 

 

 

نام کالا 

قیمت (تومان)

باتری لپ تاپ 4 سلولی HS04 مناسب برای لپ تاپ اچ پی 250 G4

۴۷۵,۰۰۰

باتری لپ تاپ 6 سلولی گلدن نوت بوک جی ان  DV2000 مناسب برای لپ تاپ اچ پی Pavilion DV2000/ DV6000

۵۵۷,۰۰۰

باتری لپ تاپ 6 سلولی گلدن نوت بوک جی ان  CQ42 مناسب برای لپ تاپ اچ پی CQ42/CQ56/CQ62/G62/G72/G6-1000

۴۷۸۸,۰۰۰

باتری یوبی سل 4 سلولی  A32-K56 مناسب برای لپ تاپ ایسوس

۴۵۸,۰۰۰

باتری لپ تاپ 4 سلولی OA04 مناسب برای لپ تاپ اچ پی HSTNN-LB5S Pavilion 14 Inch/15 Inch

۴۳۵,۰۰۰

باتری لپ تاپ 9 سلولیJ1KND مناسب برای لپ تاپ دل Inspiron 15 N5030/ 15R M5110 /N5010 /N5110

۵۸۵,۰۰۰

باتری لپ تاپ 4سلولی AS-55 مناسب برای لپ تاپ ایسوس K550

۵۱۸,۰۰۰

باتری لپ تاپ 6 سلولی فوجیتسو AH532 مناسب برای لپ تاپ فوجیتسو LifeBook AH532

۵۷۵,۰۰۰

باتری 4 سلولی x550 مناسب برای لپ تاپ ایسوس

۵۹۰,۰۰۰

باتری لپ تاپ 6 سلولی گلدن نوت بوک جی ان  VGP- BPS22 مناسب برای لپ تاپ سونی VPC-EA/ VPC-EB/ VPC-EA

۸۲۰,۰۰۰

باتری A1417 مناسب برای مک بوک پرو 15 اینچی

۱,۷۹۰,۰۰۰

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی نبض بازار
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برچسب ها: باتری لپ تاپ ، قیمت باتری لپ تاپ ، نبض بازار
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