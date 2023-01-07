قیمت خرید باتری لپ تاپ در ۱۷ دی

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نام کالا
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قیمت (تومان)
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باتری لپ تاپ 4 سلولی HS04 مناسب برای لپ تاپ اچ پی 250 G4
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۴۷۵,۰۰۰
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باتری لپ تاپ 6 سلولی گلدن نوت بوک جی ان DV2000 مناسب برای لپ تاپ اچ پی Pavilion DV2000/ DV6000
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۵۵۷,۰۰۰
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باتری لپ تاپ 6 سلولی گلدن نوت بوک جی ان CQ42 مناسب برای لپ تاپ اچ پی CQ42/CQ56/CQ62/G62/G72/G6-1000
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۴۷۸۸,۰۰۰
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باتری یوبی سل 4 سلولی A32-K56 مناسب برای لپ تاپ ایسوس
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۴۵۸,۰۰۰
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باتری لپ تاپ 4 سلولی OA04 مناسب برای لپ تاپ اچ پی HSTNN-LB5S Pavilion 14 Inch/15 Inch
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۴۳۵,۰۰۰
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باتری لپ تاپ 9 سلولیJ1KND مناسب برای لپ تاپ دل Inspiron 15 N5030/ 15R M5110 /N5010 /N5110
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۵۸۵,۰۰۰
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باتری لپ تاپ 4سلولی AS-55 مناسب برای لپ تاپ ایسوس K550
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۵۱۸,۰۰۰
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باتری لپ تاپ 6 سلولی فوجیتسو AH532 مناسب برای لپ تاپ فوجیتسو LifeBook AH532
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۵۷۵,۰۰۰
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باتری 4 سلولی x550 مناسب برای لپ تاپ ایسوس
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۵۹۰,۰۰۰
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باتری لپ تاپ 6 سلولی گلدن نوت بوک جی ان VGP- BPS22 مناسب برای لپ تاپ سونی VPC-EA/ VPC-EB/ VPC-EA
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۸۲۰,۰۰۰
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باتری A1417 مناسب برای مک بوک پرو 15 اینچی
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۱,۷۹۰,۰۰۰