به لطف چندین فیلم اخیر مرتبط با جن گیری، ابلیس به ابزار خوبی برای نشان دادن اعمال شیطانی تبدیل شده است و سال ۲۰۲۲ نیز فیلم جدیدی در این ژانر فرعی با نام Pray for the Devil به این فهرست اضافه شد، فیلمی در مورد راهبه ای جوان با گذشته ای شکنجه وار که اجازه می یابد وارد نبرد علیه تسخیر گسترده جهانی توسط شیطان شود.

در برخی فیلم‌های اکشن یا در برخی درام‌ها شاهد ظاهر ابلیس برای اغوا کردن یا انتقام بوده ایم، اما در هر صورت هیچ چیز ترسناک‌تر از اینکه شیطان در قالب انسان ظاهر شود نیست. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ فیلمی آشنا کنیم که در آن‌ها شیطان در قالب یک شخصیت انسانی ظاهر می‌شود.

۱- The Prophecy (۱۹۹۵)

فیلم The Prophecy شیطان را وارد داستان می‌کند، جایی که حتی وی شخصیت منفی اصلی داستان نیست. این فیلم با بازی کریستوفر واکن در مورد مردی است که بعد از خودکشی، جسدش به تسخیر یکی از فرشتگان در می‌آید. در این داستان تخیلی، فرشته مذکور می‌خواهد در بهشت جنگ راه انداخته و آن را با جهنم تبدیل کرده و زمین را در اختیار خود داشته باشد. در طرف دیگر ماجرا شاهد حضور ویگو مورتنسن جوان در نقش فرشته‌ای دیگر هستیم. مورتنسن در این نقش بسیار فوق العاده ظاهر شده و تنفر شیطان از انسان و خداوند را به زیبایی به تصویر می‌کشد.

۲- The Devil’s Advocate (۱۹۹۷)

قرار نیست همه حضور شیطان‌ها در سینما در قالب فیلم‌های ترسناک باشد. در فیلم The Devil’s Advocate با حضور کیانو ریوز، شیطان در قالب یک اغواگر قدرتمند ظاهر می‌شود. با بازی آل پاچینو، شیطان یک وکیل به نام جان میلتون است و ریوز نیز نقش یک وکیل مدافع موفق را بازی می‌کند که در طول مدت کار برای میلتون ترفیع مقام می‌گیرد. پاچینو نقش شیطانی را بازی می‌کند که نهایت اغواگری و وسوسه کنندگی است. او همیشه ظاهراً واقعیت را می‌گوید و انسان‌ها را ترغیب به کاری می‌کند که به گفته او بهترین کار برای منافع خودشان است. پاچینو شیطانی است که همه جا زندگی کرده و طوری سیستم را دستکاری می‌کند که همیشه قدرتمندان پیروز شوند.

۳- Constantine (۲۰۰۵)

نسخه‌های متعددی از ابلیس‌هایی که از کتاب‌های کمیک می‌آیند وجود دارد. چیزی که شاید بسیاری از طرفداران کتاب‌های کمیک ندانند این است که شخصیت ابلیس در سریال Lucifer همانند شخصیت ابلیس در سریال Sandman بود و با کمیک‌های Constantine نیز ارتباط داشت. در نسخه سینمایی Constantine با بازی کیانو ریوز، پیتر استورمار نقش ابلیس را بازی می‌کند. استارمور بازی ترسناکی و خیره کننده‌ای در نقش ابلیس دارد که با همان چیزی که در مورد شیطان خوانده ایم مطابقت دارد: چرب زبان و مغرور، اما شیطانی به معنای واقعی کلمه. خشم او وقتی که در می‌یابد کنستانتین او را بازی داده باعث می‌شود شیطان این فیلم بسیار ترسناک‌تر از شیطان در هر فیلم دیگری باشد.

۴- The Imaginarium Of Doctor Parnassus (۲۰۰۹)

فیلم The Imaginarium Of Doctor Parnassus ساخته تری گیلیام در سال ۲۰۰۹ یکی از فیلم‌هایی است که شناخته نشد و بیشتر به عنوان یک فیلم فانتزی شناخته می‌شود که نقد‌ها و تفسیر‌های نادرستی از آن صورت گرفت. این فیلم در مورد یک گروه تئاتر همیشه در حال سفر است که با شیطان معامله می‌کنند و از طریق آینه‌ای جادویی مخاطبان خود را وارد دنیایی می‌کنند که دو گزینه جهالت یا روشن بینی را پیش روی خود می‌بینند. برای شیطان، تام ویتس نقش شخصیت او در قالب انسانی آقای نیک را بازی می‌کند. ویتس به خوبی نقش شیطان را و آنچه که از هویتی به نام شیطان انتظار داریم به نمایش می‌گذارد و هر بار که دکتر پارناسوس در کاری شکست می‌خورد یا بد عمل می‌کند او را به وحشت می‌اندازد و هر سکانسی که در آن حضور دارد را به تمامی از آنِ خود می‌کند.

۵- Time Bandits (۱۹۸۱

فیلم Time Bandits یک فیلم فانتزی ساخته تری گیلیام است که در آن پسربچه‌ای به یک ماجراجویی علمی تخیلی می‌رود، پس از آن که همراه با گروهی دزد که از برهه‌های مختلفی از تاریخ دست به دزدی می‌زنند، سفر در زمان را تجربه می‌کند. انتخاب بازیگران فیلم بی نقص است و دیوید ورنر نقش شخصیت شیطان را بازی می‌کند. در Time Bandits نقش شیطان را بر عهده دارد، کسی که از تکنولوژی برای کنترل بشریت استفاده می‌کند. او همچنین در میان دیگر بازیگران و شخصیت‌های فیلم متمایز است، زیرا در حالی که دیگر شخصیت‌های خنده دار را بازی می‌کنند، او شبیه این است که یکی از شخصیت‌های ساخته و پرداخته شکسپیر است که او را برای نقش ابلیس بی نقص می‌سازد.

۶- The Devil and Daniel Webster (۱۹۴۱)

شیطان سال هاست که در فیلم‌های سینمایی حضور پیدا می‌کند، از جمله دوران سینمای صامت که باعث شد برخی فیلمسازان بهترین داستان کلاسیک فاوست را مورد استفاده قرار دهند. The Devil & Daniel Webster فیلمی است که بر اساس این نمایشنامه ساخته شده و خود اقتباسی از یک داستان کوتاه به همین نام است. در این فیلم، مردی روحش را در ازای هفت سال خوش شانسی و برکت به شیطان می‌فروشد. والتر هیوستون که در فیلم در نقش آقای اسکرچ بازی می‌کند، در واقع شیطان است، مردی کلاهبردار که تند حرف می‌زند که باورهایش را فروخته و به هر قیمتی پیروز می‌شود.

۷- Angel Heart (۱۹۸۷)

در سال ۱۹۸۷، میکی رورک در تریلر ترسناک روانشناختی Angel Heart ظاهر شد. در این فیلم، رورک نقش یک کارآگاه خصوصی به نام انجل را بازی می‌کند که وظیفه پیدا کردن یک خواننده مفقود شده به نام جانی فیوریت را بر عهده می‌گیرد. مردی که او را استخدام کرده لوییس سایفر نام دارد که شبیه ابلیس است و این دقیقاً خود اوست. در این فیلم رابرت دنیرو نقش شیطان را بازی می‌کند در حالی که در سطح ترسناکی خونسرد و باحال است. او یک ریش بسیار تمیز و مرتب داشته و ناخن هایش را بسیار مرتب و نوک تیز نگه می‌دارد. اما چیزی که دنیرو را به بهترین شیطان تبدیل می‌کند شخصیت آرام و مکار اوست، جایی که همیشه مودب می‌ماند، اما همواره با صدایش حس و حال و هوایی از تهدید و ترساندن را تزریق می‌کند.

۸- The Last Temptation Of Christ (۱۹۸۸)

وقتی مارتین اسکورسیزی فیلم The Last Temptation of Christ را منتشر کرد، کلیسا‌ها در سراسر جهان آن را بایکوت کردند. مشکل با این فیلم مربوط به وسوسه‌هایی بود که عیسی مسیح پیش از اعدام با به صلیب کشیده شدن با آن‌ها روبرو گردید. همین وسوسه‌ها که شیطان به او نشان داد بودند که هنوز هم بحث برانگیز هستند. چیزی که شوکه کننده‌تر بود، تصویری از شیطان بود که در این فیلم ارائه می‌شد، نه یک مرد ترسناک بلکه دختری جوان به نام ژولیت کاتن. او یک معصومیت غیرقابل باور به شیطان می‌دهد که وسوسه شدن عیسی مسیح را تضمین می‌کند، زمانی که اصلاً انتظارش را ندارد. شیطان فیلم The Last Temptation of Christ در قالب یک کودک بیگناه بسیار واضح‌تر از هر چیز دیگری در فیلم اسکورسیزی بود.

۹- The Witches Of Eastwick (۱۹۸۷)

شاید هیچ گزینه‌ای بهتر از جک نیکلسون برای بازی در نقش شیطان وجود نداشته باشد. این اتفاق در فیلم The Witches of Eastwick رخ داد که در آن نیکلسون نقش داریل ون هورن را در کنار شر، میشل فایفر و سوزان ساراندون در نقش سه ساحره بازی می‌کند. نیکلسون برای بازی در نقش شیطان به دنیا آمده بود، با پوزخند حیله گرانه و ابرو‌های کمانی که نشان می‌دهد همیشه چیزی شیطانی و مرموز در پشت ظاهر شخصیت او پنهان شده است. در طول فیلم، نیکلسون این نقش را با شرارت کامل بازی کرده و عزم و نیت خود را برای خلق شیطانی‌ترین شخصیت دوران حرفه ایش به رخ می‌کشد.

۱۰- End Of Days (۱۹۹۹)

فقط بحث زمان بود که روزی شاهد حضور شیطان در یک فیلم اکشن باشیم. در سال ۱۹۹۹، آرنولد شوارتزنگر در فیلم End of Days با قوی‌ترین و سرسخت‌ترین حریف خود روبرو شد. شوارتزنگر در این فیلم نقش یک پلیس شهر نیویورک را بازی می‌کند که در نبرد بین خیر و شر گرفتار می‌شود وقتی شیطان قصد باردار کردن یک زن بیگناه و بدنیا آوردن نوزاد موسوم به ضدمسیح برای شروع آخرالزمان را دارد. گابریل بایرن در نقش شیطان بسیار اغواگر و مهربان است و به شخصیت شوارتزنگر پیشنهاد می‌دهد که همسر و فرزندش را به او بازگرداند که یکی از بهترین سخنرانی‌های شیطان در تاریخ سینما را در پی دارد، وقتی که مدعی می‌شود خدا باعث می‌شود انسان‌ها احساس گناه کنند، اما شیطان گناه نمی‌کند. البته، شخصیت کین خواسته‌های او را نمی‌پذیرد و بایرن در ادامه فیلم به یک شیطان ترسناک و شرور تبدیل می‌شود. بازی بایرن در نقش شیطان در این فیلم چنان خیره کننده است که End of Days را از یک فیلم پلیسی-اکشن معمولی فراتر می‌برد.

منبع: روزیاتو